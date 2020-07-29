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暖流文化新作《不止不休》入围威尼斯

贾樟柯旗下公司还将有多部新片推出

2020-07-29 16:51:33 来源：Mtime时光网

暖流文化出品，贾樟柯监制新片《不止不休》入围威尼斯地平线单元，该公司还有诸多新人新作推出。


　　时光网讯 由暖流文化与陌陌影业共同出品的电影《不止不休》入围“地平线”竞赛单元。据悉，该片由贾樟柯担任监制，内地青年导演王晶执导，白客苗苗张颂文领衔主演，宋洋特别出演，是本届威尼斯电影节唯一入围该单元的华语片。

　　故事由发生在2003年的真实事件改编，讲述了白客饰演的韩东是一位涉世不深的报社实习记者，试图通过一篇新闻报道，去改变一亿人的命运。影片于今年1月杀青。


　　受全球疫情影响，国际众多知名电影节纷纷取消或是改为线上影展。威尼斯电影节作为疫情爆发后，全球第一个宣布举办实体活动的国际A类电影节意义重大。影片监制及出品公司暖流文化创立人贾樟柯导演对《不止不休》入围表示祝贺，期待影片在威尼斯电影节的完美亮相。

　　暖流文化成立于2016年，是一家以全球电影资源为核心的商业电影公司，立足东亚、全球制作、全球流通，集电影投资、制作、发行于一体，同时专注于电影教育和新的电影消费综合空间的探索。

　　今年除了《不止不休》入围威尼斯之外，由暖流文化与欢喜传媒联合出品，宋方导演的《平静》在今年2月获得第70届柏林国际电影节青年论坛单元- CICAE 艺术电影奖，该片每一幅画面都显示了电影艺术的完美，影片探讨的普遍性主题引人共鸣。 
《平静》剧照

　　2020年暖流文化与上海衡鹿影视文化有限公司、北京光线传媒股份有限公司、霍尔果斯乐开花影业有限公司、北京合众睿客影视文化传播有限公司共同出品的《明天会好的》，是《滚蛋吧肿瘤君》《后来的我们》的编剧袁媛首次执导的剧情长片，讲述了外地女孩在北京独立生活、工作的故事。

《年轻力壮》海报

　　同时，暖流文化将与欢喜传媒继续合作，推出青年导演张撼依的最新长片《年轻力壮》，预计将在明年开机，该项目曾获得平遥国际电影展创投荣誉，影片主题探讨了家庭、自我与历史。


   编辑：华新

关键词： 不止不休 暖流文化 贾樟柯
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