暖流文化出品，贾樟柯监制新片《不止不休》入围威尼斯地平线单元，该公司还有诸多新人新作推出。











故事由发生在2003年的真实事件改编，讲述了白客饰演的韩东是一位涉世不深的报社实习记者，试图通过一篇新闻报道，去改变一亿人的命运。影片于今年1月杀青。







受全球疫情影响，国际众多知名电影节纷纷取消或是改为线上影展。威尼斯电影节作为疫情爆发后，全球第一个宣布举办实体活动的国际A类电影节意义重大。影片监制及出品公司暖流文化创立人贾樟柯导演对《不止不休》入围表示祝贺，期待影片在威尼斯电影节的完美亮相。





暖流文化成立于2016年，是一家以全球电影资源为核心的商业电影公司，立足东亚、全球制作、全球流通，集电影投资、制作、发行于一体，同时专注于电影教育和新的电影消费综合空间的探索。





《平静》剧照









《年轻力壮》海报





同时，暖流文化将与欢喜传媒继续合作，推出青年导演张撼依的最新长片《年轻力壮》，预计将在明年开机，该项目曾获得平遥国际电影展创投荣誉，影片主题探讨了家庭、自我与历史。





