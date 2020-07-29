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"星际穿越"曝"太空羁旅"预告及海报

诺兰风格集结再现 重温叹为观止的星际之旅

2020-07-29 17:55:12 来源：Mtime时光网

《星际穿越》国内重映定档8月2日，今日曝光了“太空羁旅”版预告片及海报。
　　时光网讯　由传奇导演克里斯托弗·诺兰执导的经典科幻烧脑巨制《星际穿越》国内重映定档8月2日，今日曝光了“太空羁旅”版预告片及海报。迷人的太空奇观惊艳再现，众实力派演员上演感人群像，带领观众回归最初的惊奇与震撼。作为诺兰风格的集大成者，《星际穿越》将再度为国内观众带来最深入人心的大银幕观影体验。

太空奇观重拾惊奇 
实力演员感动仍在

太空羁旅版预告

　　此次曝光的“太空羁旅”版预告，展现了地球上一番灰尘遍布的末日般荒凉图景。马修·麦康纳饰演的宇航员库珀被迫告别地球，踏上了寻找新家园、为女儿创造生存空间的太空未知之旅。“不要温和地走进那个良夜。”时隔六年，当《星际穿越》中神秘而广袤的太空再次出现在预告中时，仍然能够令人真切感受到其危险又壮美的迷人特质，足以立刻将观众带回到当年初次观影时的惊奇感受。

　　由奥斯卡影帝马修·麦康纳领衔的一众实力派演员真挚动人的演技，现在看来依旧饱满动人，充分诠释了当渺小个体置身于宏大宇宙中，承担起全人类命运时的复杂情感。同期发布的海报中，库珀与墨菲父女二人亲密站在自家农场上，满怀希望地仰望着星空。

　　“爱是一种力量，能让我们超越时空的维度，来感知它的存在。”海报展现出的温情气质也再一次带领观众回归了全片以“爱”为名的主题，这与银幕外观众对于影片的“爱”也相映成辉。



诺兰风格集结再现 
银幕重温别样科幻

　　《星际穿越》是一部诺兰风格非常浓郁的科幻电影，融合了时空、烧脑、悬疑等多种类型元素于一身，夺得奥斯卡最佳视效大奖，豆瓣斩获9.3分超高评价，与《盗梦空间》并列位居诺兰作品豆瓣评分第一位，六年间收获了无数好评，成为了一代科幻经典。硬科幻的设定处处彰显了诺兰的严谨精神，也造就了最适合大银幕观赏的、近乎完美的壮丽太空。


成年墨菲并行拯救世界

　　影片中的那个惊奇独创的时空更是令所有观众叹为观止，也为全片增添了一重震撼感人的情感维度，使人深陷其中无限回味。而影片最为人称道的一点则在于以“爱”为核心铺设了一个最惊人的反转，爱既是悬念，也是唯一的答案，成为了当年上映时夺人泪下的最大杀器，铸就了最别样的科幻杰作。

　　种种这些诺兰的独特魅力此次再度集结而来，重现大银幕，将是全体观众重温这场太空迷人穿越之旅的最佳时机。8月2日，相约大银幕，再次领略诺兰的时空魅力！


库珀父女农场温情对谈

　　华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导的科幻烧脑巨制《星际穿越》将于8月2日正式登陆全国院线。

陌生星球寻找崭新家园

神秘而壮丽的黑洞景象

太空探索遭遇危机险情

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 星际穿越 预告片 海报 华纳
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