时光网讯 本周二，北美最大院线AMC与环球影业达成历史性协议，环球的电影在影院上映17天(三个周末)后，就可登陆高端付费视频点播（PVOD）。目前上述协议只覆盖AMC在美国的影院，AMC预计可分享提前点播的收入。周三，北美第二大院线Regal母公司Cineworld表态，不接受这样的商业模式。

Deadline表示，目前双方的协议更像是处于试验阶段，现在美国本土进行尝试，之后再考虑是否推广到海外市场。一些消息人士表示，全球有3/4的院线来自海外，环球很难同他们达成一份协议。

有趣的是，今年春季当老大AMC表示拒绝放映环球以后的影片时，老二Regal是和AMC是同一个战壕，如今AMC率先和环球达成协议，老二感觉不是滋味。

他强调Regal院线不会改变政策，只会继续放映尊重院线窗口期的影片。Regal院线在北美拥有542家影院，覆盖7155块银幕。全球范围内，该院线在十个国家拥有787家影城，累计9500块银幕。

传统的窗口期原则存在已久——电影上院线3个月之后，才能进入后续的发行程序。电影公司一直试图打破这一原则，但持续受到来自影院的阻力。今年由于新冠疫情的流行，影院损失严重，开始重新思考盈利方式。

据报道，环球和AMC的协议针对的是高端付费点播(PVOD)，具体何时上点播的决定权在环球，而通常的视频点播(VOD)窗口期不变。AMC《好莱坞报道者》的消息源表示，AMC可能从上线前期较高单价的收入中拿到10%。





















这份历史性的协议还没正式付出实践，但预计对行业的冲击会比较大。综艺杂志分析，好莱坞的大片厂除了迪士尼存有较大不确定性外，其他都会和院线展开类似的谈判。大多数影片在上映头几周就取得了总票房收入的绝大多数，适当缩短90天的窗口期不仅不会伤害到制片厂的收入，还能降低宣传开销。至于最后双方是否能够达成一致有待观望。





Regal目前表示不会跟进AMC，老三喜满客（Cinemark）暂时还没表态，综艺认为，院线目前没有太多谈判的筹码，如果接受制片厂的要求，他们还能够从对方的家庭娱乐收入中获得一定分成。接受这种协议从短期来看对双方都有利，从长期来看可能会令票房大打折扣，影迷显然愿意等上数周时间留在家中付费观看，在家中的话，租赁价格比电影票价便宜。





美国业界认为，受AMC和环球的这次协议冲击最大的是小型独立影院，行业规则是根据大公司的意愿而制定，他们不会帮助小影院争取更多利益，窗口期的缩短和疫情的持续都会使得他们不得不退出电影市场。





这样的协议并未涉及到影片上流媒体，流媒体是会员全包制，VOD是单片付费制。但Netflix这样的平台会感到高兴，因为他们不再需要和电影行业的“保守势力”相抗衡，相反对方会来帮助自己一同推动线上观影。





甚至未来可能会出现，AMC这样的传统院线也放映Netflix的原创电影，观众自己选择在家还是去影院。