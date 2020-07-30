影片中出现了优等生高考保送名额被顶替的情节，导演说：“生活有时候会超越想象力”。





映后，热心观众举着黄毛造型的照片上台，黄渤章宇首次两代黄毛同框合体，被问章宇能否接他的班，黄渤机智回应，“我没有要退休”。有人看完影片表示片中顶替名额上学的戏份与现实神吻合，导演李霄峰回答，“吻合的出现既是巧合也是必然，但生活有时候会超越想象力”。





章宇演过最惨的角色 黄渤一开始不想让宋佳演





首映发布会上，章宇说这是他演过最悲惨的一个人物，不过他也表示苦中还是有甜的部分，“宋佳的角色像一团火去融化我这个坚硬的外壳，她一进组，我的五官都舒展了”。负责“甜”的宋佳自述，“我就是给章宇温暖怀抱的人。”影片中也着重刻画了围绕在章宇身边的人，人人都爱章宇，但章宇的悲剧却和每一个人息息相关，章宇指出这是因为每个人对于爱的切入点不一样，“谁害死了我不重要，这就是角色的宿命”。





黄渤爆料最初他不想让宋佳来演，“她气场强，这个角色应该是温婉可人的，不过她最后给我展现了什么是演员强悍的塑造力”。一旁的宋佳佯装不高兴，眼色一扫黄渤立马改口“你也温婉可人”引发全场一阵笑声。宋佳自述接戏是为了“会会章宇”，笑称最后的呈现效果完美，“你没有辜负我，我觉得我也没有辜负你”。





王砚辉当初接到剧本觉得很有挑战性，“我和章宇演的是一对焦灼的父子，非常复杂的心理”。年轻演员也在电影中贡献了高光时刻，邓恩熙这次角色突破但演得很过瘾，“第一次试抽烟的戏我都愣了”。 《风平浪静》是周政杰第一部作品，能够参演并获得上影节入围他深感荣幸，“有这样好的一个开始，我可以往前走了”。





两代黄毛爆笑同框 黄渤不演章宇父亲怕毁戏





黄渤介绍影片的时候说这是第一部参与但没有参演的电影，观众好奇发问为什么不演个角色，黄渤表示“之前找我演章宇的父亲，我差点毁了这个戏”。幽默感满分的他打趣道，“这次很遗憾没有演成章宇的父亲，不过我已经邀约王砚辉老师，下一部请他演我的父亲”。





黄渤和章宇分别在《疯狂的石头》和《我不是药神》均演绎过黄毛造型，一位热情观众拿着他俩黄毛造型的照片牌子上台，表达了自己的喜爱之情，“觉得你们很像，演活了小人物，相似的人总会因为缘分聚在一起”。黄渤和章宇大笑着合影，一代黄毛和二代黄毛终同框，黄渤还调侃道“说像我章宇可能不会开心”。因为都塑造了很多出色的小人物形象，黄渤被问章宇能否接他的班。黄渤机智回应，“接我的班，我是要退休吗”。





与替考神吻合是巧合也是必然 黄渤：《风平浪静》是一个好兆头





影片中出现了优等生高考保送名额被顶替的情节，恰好与时下替考的新闻不谋而合，被问到与现实的关联，李霄峰回答，“这部电影本身是一个虚构的故事，吻合的出现既是巧合也是必然，创作的素材本身就是来源于社会，但生活有时候会超越想象力”。





一个并不风平浪静的故事却取了这样一个片名，导演李霄峰回应，“故事本身还是挺波涛汹涌的，这个名字和剧情本身产生的张力是很大的”。章宇自曝一开始不喜欢这个片名，直到他演唱了片尾曲《风平浪静》，“我一听到歌词就鼻酸，想到宋浩的命运，那时候我才真正爱上这个片名”。黄渤更表示，“疫情刚刚过去，这个片名无比的合适，是一个好兆头”。





电影《风平浪静》是“HB+U”黄渤新导演计划的作品之一，由他发起的新导演助力计划旨在通过为优秀青年导演提供优质的平台和资源，不拘泥于合作形式，致力于选拔独具创作潜质的新导演作品，身体力行地为打造观众所喜爱的作品提供支持与辅助。

编辑：王宁