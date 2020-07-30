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该片聚焦二战海军陆战队老兵斯科特·鲍尔斯(Scotty Bowers)，他曾参加硫磺岛战役，在20世纪40年代到80年代艾滋病流行期间，鲍尔斯成为传奇的双性恋情骗，并为许多好莱坞同性恋电影明星的安排约会。





这部纪录片根据鲍尔斯的书《全面服务:我在好莱坞的冒险经历以及明星们的秘密性生活》改编。这本书非常有“猎奇感”，因为当时鲍尔斯是在一个他经营的加油站里安排了这些恋情。





尽管鲍尔斯的生意处于“灰色地带”，但他还是很受欢迎，因为他为娱乐圈的同性恋群里创造了一个安全的环境，让他们可以秘密地交往。否则的话，他们的处境将更加危险。