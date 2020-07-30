过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01.2020艾美奖线上举办
继2020年艾美奖提名名单公布后，今年艾美奖确定将线上举办。据悉，今年的艾美奖执行制片人——包括主持人吉米·坎摩尔
——给表演提名者们发了一封信，通知他们今年的典礼将线上举办，请他们在家或任何他们愿意的地方参加。
信中还提到，“我们会让你看起来美极了——我们正在探索最前沿的技术，使用好的相机和照明，期待与你合作，创造你独特的‘屏幕上的’瞬间。”
《沙丘》
目前定档12月公映，此前有人担心会否受疫情影响，不过该片的剧照如约而至，预告也即将发出，给粉丝们吃下一颗定心丸。
03.首部关于总统川普的美剧曝光中字预告
虽然美国的喜剧演员、网红总在模仿和嘲笑总统唐纳德·特朗普
（川普），但严肃地展现他的真人剧集，比利·雷导演的《科米的规则》
算头一部。将于9月27日在Showtime开播的这部4小时迷你剧曝光预告（时光网独家中字）。
不得不说，布莱丹·格里森的扮相从侧面和声音上来看非常像特朗普，但正面特写就差点意思了。杰夫·丹尼尔斯将在剧中饰曾任FBI局长的詹姆斯·科米，剧集改编自科米所著的畅销书《更高的忠诚》
，讲述的是2016年总统大选时发生的一切，以及这次选举所带来的后续影响。
04.瓜导又双叒叕要拍同性恋电影，合作塞斯·罗根
该片聚焦二战海军陆战队老兵斯科特·鲍尔斯(Scotty Bowers)，他曾参加硫磺岛战役，在20世纪40年代到80年代艾滋病流行期间，鲍尔斯成为传奇的双性恋情骗，并为许多好莱坞同性恋电影明星的安排约会。
这部纪录片根据鲍尔斯的书《全面服务:我在好莱坞的冒险经历以及明星们的秘密性生活》改编。这本书非常有“猎奇感”，因为当时鲍尔斯是在一个他经营的加油站里安排了这些恋情。
尽管鲍尔斯的生意处于“灰色地带”，但他还是很受欢迎，因为他为娱乐圈的同性恋群里创造了一个安全的环境，让他们可以秘密地交往。否则的话，他们的处境将更加危险。
05.北美第二大院线拒绝接受17天窗口期
本周二，北美最大院线AMC与环球影业达成历史性协议，环球的电影在影院上映17天(三个周末)后，就可以在付费视频点播上播放。目前上述协议只覆盖AMC在美国的影院，AMC预计可分享提前点播的收入。周三，北美第二大院线Regal母公司Cineworld表态，不接受这样的商业模式。
“我们没法从这种模式中看到任何商业利益。”该公司CEO·格雷丁格告诉Deadline，“目前我们不知道具体的细节，我们不断分析任何行业的举动，会对环球影业和AMC院线的协议进行评估。”
穆基·格雷丁格认为，这份协议显然是在错误的时间采取的错误举动。他强调Regal院线不会改变政策，只会继续放映尊重院线窗口期的影片。Regal院线在北美拥有542家影院，覆盖7155块银幕。全球范围内，该院线在十个国家拥有787家影城，累计9500块银幕。
该剧故事发生在20世纪中期的加利福尼亚北部，拉契特(莎拉·保罗森饰)在一家精神病院找到了一份护士的工作。该剧将跟随这位护士在精神病院度过的最初的日子，以及她成为护士长的旅程。
诺兰新片《信条》
官宣已在内地过审，看来该片国内定档的日子不远了。
该片制作成本高达2.05亿美元。在诺兰的导演生涯中，这样高的预算已经可以排到第二名（最贵的当属《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》
，成本2.5亿美元）。根据已曝光的物料推测，《信条》
的故事很有可能围绕“量子冷战”这个概念展开。
受疫情影响，《信条》经历了多次改档、撤档。目前华纳的最新策略是放弃全球同步发行， 在部分疫情不严重的地区率先上映。具体来说，《信条》将于8月26日至8月底在英日韩德法意澳加俄等70国和地区率先公映，北美于9月3日部分城市公映。