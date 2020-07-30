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首部关于总统川普的美剧曝光中字预告

《科米的规则》9.27播 聚焦俄国干预选举

2020-07-30 09:40:57 来源：Mtime时光网

关于川普的剧集《科米的规则》首曝预告，赶在11月大选前播出。


　　时光网讯 虽然美国的喜剧演员、网红总在模仿和嘲笑总统唐纳德·特朗普（川普），但严肃地展现他的真人剧集，比利·雷导演的《科米的规则》算头一部。将于9月27日在Showtime开播的这部4小时迷你剧曝光预告（时光网独家中字），《名利场》杂志也曝光了一批剧照。

　　
　　不得不说，布莱丹·格里森的扮相从侧面和声音上来看非常像特朗普，但正面特写就差点意思了。杰夫·丹尼尔斯将在剧中饰曾任FBI局长的詹姆斯·科米，剧集改编自科米所著的畅销书《更高的忠诚》，讲述的是2016年总统大选时发生的一切，以及这次选举所带来的后续影响。

科米在听证会

科米和奥巴马

科米和司法部副部长耶茨
　　詹姆斯·科米是第七任美国联邦调查局局长，由奥巴马总统提名，自2013年9月4日起就任，2017年5月9日被特朗普终止职务。

　　他被指在2016年美国总统选举期间涉入调查希拉里·克林顿的电邮争议，他的决定被许多分析者指称可能影响了最终的选举结果。

　　普遍上认为科米坚持要调查2016年俄罗斯干预美国选举，让特朗普相当不爽，所以遭到解职。在特朗普看来“这个俄罗斯与特朗普和俄罗斯的事情是一个编造的故事，这是民主党人失去了应该赢得选举的借口。”
预告中的特朗普和科米

真实生活中的特朗普和科米

　　根据一份科米的个人备忘录，特朗普要求他个人终止对迈克尔·T·弗林将军与外国政府利益关系的调查。

　　值得一提的是，科米身高2米03，比1米9的川普还高一截，在政界、法律界非常罕见，在各种发布会上非常引人注目。

   编辑：小火纸

关键词： 科米的规则 中字预告 杰夫丹尼尔斯 布莱丹格里森
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