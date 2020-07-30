科米在听证会

科米和奥巴马

詹姆斯·科米是第七任美国联邦调查局局长，由奥巴马总统提名，自2013年9月4日起就任，2017年5月9日被特朗普终止职务。





他被指在2016年美国总统选举期间涉入调查希拉里·克林顿的电邮争议，他的决定被许多分析者指称可能影响了最终的选举结果。





普遍上认为科米坚持要调查2016年俄罗斯干预美国选举，让特朗普相当不爽，所以遭到解职。在特朗普看来“这个俄罗斯与特朗普和俄罗斯的事情是一个编造的故事，这是民主党人失去了应该赢得选举的借口。”

预告中的特朗普和科米





真实生活中的特朗普和科米





根据一份科米的个人备忘录，特朗普要求他个人终止对迈克尔·T·弗林将军与外国政府利益关系的调查。





值得一提的是，科米身高2米03，比1米9的川普还高一截，在政界、法律界非常罕见，在各种发布会上非常引人注目。