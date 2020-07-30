波兰电影《盲琴师》入选上影节“金爵奖剧情片官方入选影片”片单，并于7月27日至8月2日在上海进行展映。

时光网讯 由导演马切伊·佩普日察执导，大卫·奥格尼克领衔主演，波兰殿堂级爵士钢琴家与音乐制作人莱谢克·莫日泽尔担任编曲，讲述天才盲人钢琴家对抗不公命运的剧情类获奖佳片《盲琴师》（暂译），继接连斩获波兰各大电影节多项大奖后，再度获得第23届上海国际电影节青睐，入选“金爵奖剧情片官方入选影片”片单，并于7月27日至8月2日在上海进行展映。







《盲琴师》米耶特演奏爵士乐





这也是电影继波兰本土公映后首次在国际亮相，自展映开始便收获一众影迷的好评，被影迷称为本届上影节最大黑马和惊喜。

展映开票即宣告售罄

影迷齐赞视听考究堪称上影节黑马





《盲琴师》加入第23届上影节“金爵奖剧情片官方入选影片”片单进行展映的消息一经传出，凭借独特的题材类型以及讲述天才钢琴家对抗不公命运的传奇故事，吸引了无数观众的注意，三场展映一经开票即告售罄，堪称一票难求。







《盲琴师》上影节专属艺术海报





首场展映结束后，影迷反响热烈，纷纷表示电影无论从讲述天才盲人钢琴家对抗不公命运的剧情、主题，还是惊艳绝伦的爵士钢琴乐，都堪称本届上影节的最大黑马和惊喜。网友表示爵士钢琴乐直击灵魂：“鸡皮疙瘩掉一地，震撼到无以复加”，也有网友对镜头画面尤其喜欢：“影片镜头语言细腻考究，画面的色彩构图都非常精致，情绪铺展非常细腻”。









米耶特在酒吧中走向钢琴

电影《盲琴师》改编自天才爵士钢琴家梅耶泰克·考什（Mieczyslaw Kosz）的传奇一生：主人公米耶特出生于波兰一个贫困的农场家庭，因为幼年的一场疾病视力逐渐消减，但美妙的钢琴音乐为他打开了新的大门。成年后米耶特凭借着对钢琴的热爱与天赋，很快就成为了一名杰出的钢琴家，但直到他接触到新兴的爵士乐，才发现自己正是为了演奏爵士钢琴而生。







上影节“金爵奖剧情片官方入选影片”《盲琴师》





灵魂与爵士钢琴乐的完美契合，让米耶特脱胎换骨，他将自己的命运与情感融入到爵士乐曲当中，对抗来自命运的不公，让无数人为他的音乐着迷。然而，就在米耶特的命运和生活出现新的转机，有机会走出波兰，走出欧洲演奏爵士钢琴曲的时候，命运又再度于为他弹奏起神秘的旋律，他的人生又将遭遇怎样的改变？

横扫波兰各大电影节多项大奖

导演主角再度合作备受关注





《盲琴师》就已横扫波兰各大电影节多项大奖，收获了包括波兰电影节银狮奖（最佳故事片）、最佳男主演、最佳摄影等七项大奖和波兰电影金像奖最佳电影配乐，电影音效，更在被誉为电影摄影师最高荣誉的国际奖项 Camerimage 国际电影节中获得金蛙奖（最高奖项）提名。



此次电影《盲琴师》再度入选第23届上海国际电影节，首度在国际亮相，展映影迷交口称赞的口碑一经释出，无疑让国内其它观众对这部电影更加期待。

电影《盲琴师》是导演马切伊·佩普日察与主演大卫·奥格尼克的再度合作作品，两人此前合作的电影《生命如此美好》被誉为近年来最成功的波兰电影之一，包揽了包括蒙特利尔世界电影节普世评审团奖和观众奖，芝加哥国际电影节银雨果奖和观众选择奖，西雅图国际电影节金太空针奖在内的多项国际电影节大奖。





大卫·奥格尼克也凭借此片获得波兰电影节、波兰电影金像奖和西雅图国际电影节三项国际电影节的最佳男主角殊荣，被媒体誉为波兰年轻一代中最受欢迎和最有才华的演员之一。此次主演大卫·奥格尼克与导演马切伊·佩普日察在《盲琴师》中再度合作续写传奇，出演天才盲人钢琴家米耶特，演技更加有所突破。





大卫·奥格尼克的精湛演技将主人公米耶特的孤独而天才的灵魂，以及对不公命运的抗争展现的淋漓尽致，此次上影节展映也获得了影迷的一致好评。

电影《盲琴师》（暂译）由导演马切伊·佩普日察执导，大卫·奥格尼克领衔主演，波兰殿堂级爵士钢琴家与音乐制作人莱谢克·莫日泽尔担任编曲，讲述天才钢琴家对抗不公命运的传奇故事。电影已于7月27日在上影节进行首场展映，并将于7月31日、8月2日其余两场展映，敬请期待。

编辑：甄甏甏