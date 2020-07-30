“魔法车站”版片段，将时光拉回到哈利·波特第一次前往霍格沃茨魔法学校的青葱岁月。

时光网讯 为庆祝“哈利·波特”系列图书引进中国20周年，根据J.K.罗琳畅销小说“哈利·波特”系列第一部改编的电影《哈利·波特与魔法石》，推出全新4K修复3D版，即将于8月14日登陆全国院线，中国也是全球首个上映这一新版本的国家。影片今日曝光“魔法车站”版片段，再现哈利·波特首次乘坐霍格沃茨特快列车，寻找神奇的9¾站台的画面，魔法世界冒险之旅由此启程，稚嫩面孔未来大有作为！







跟随哈利一起穿墙而过开启魔法旅程





经典场景银幕再现

蓦然回首细节催泪





此次曝光的“魔法车站”版片段，将时光拉回到哈利·波特第一次前往霍格沃茨魔法学校的青葱岁月。身为魔法世界的“萌新”，哈利推着和他差不多高的行李车，在国王十字车站寻找前所未闻的9¾站台，还被列车员嘲笑“你开玩笑吧”，懵懂、弱小又无助，直到他遇到了韦斯莱一家人。韦斯莱太太送她的四个儿子上学，小女儿金妮一脸羡慕地看着哥哥们穿墙而过，踏上前往霍格沃茨的旅程。







哈利、罗恩和赫敏三人组





热情的韦斯莱太太教哈利如何穿越到达9¾站台，并把小儿子罗恩介绍给哈利，而罗恩也成了哈利在魔法世界的第一位好友，日后和他一起学习生活、并肩作战。时隔多年回看这一片段，其实令人唏嘘不已，人生宛如初见，未来哈利娶了金妮为妻，《哈利·波特》系列的最终章是哈利和罗恩两家送孩子上学，9¾站台是魔法梦启程的地方，竟也是一切的终点，引人泪目。







和罗恩一起坐火车吃零食超欢乐





魔法狂欢领跑全球

20年后梦想重燃





在影迷与粉丝心目中，“9¾站台”俨然成为魔法与现实的完美结合。这座魔法世界出镜率最高且极为重要的站台，取景于英国伦敦国王十字车站，这里现已成为全世界哈迷的打卡圣地，承载着无数人破次元穿越瑰丽魔法世界的幻想。现在幸运的是，无论你能否穿过9¾车站，这一次都可以借助大银幕体验沉浸式的魔法狂欢！





全新4K修复3D版《哈利·波特与魔法石》8月14日全国上映，而中国粉丝将成为全球首批观看这一全新版本影片的观众。消息一经发出，影迷和粉丝均激动不已，“魔法世界入坑之作，满满的回忆啊”、“重温最初的哈利·波特”、“如今好多小朋友终于可以去电影院体验魔法的魅力了”，甚至有网友调侃“不看没有霍格沃茨毕业证”。







霍格沃茨特快列车等你出发





20年前，我们初入魔法世界，跟随哈利一起冒险，不断收获友谊、勇敢、善良与责任。20年后，我们回到魔法人生启程的站台，重温经典感悟新知，久违了，那些最初的魔法梦想！





《哈利·波特与魔法石》由克里斯·哥伦布执导，丹尼尔·雷德克里夫、艾玛·沃森、鲁伯特·格林特等主演。影片全新的4K修复3D版将于8月14日登陆全国院线。





罗恩成为哈利在霍格沃茨的第一位好友





神奇的九又四分之三站台





韦斯莱太太指导哈利如何抵达站台