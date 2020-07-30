网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

"哈利波特与魔法石"曝"魔法车站"片段

9¾站台等你上车 蓦然回首细节催泪

2020-07-30 12:42:41 来源：Mtime时光网

“魔法车站”版片段，将时光拉回到哈利·波特第一次前往霍格沃茨魔法学校的青葱岁月。
　　时光网讯　为庆祝“哈利·波特”系列图书引进中国20周年，根据J.K.罗琳畅销小说“哈利·波特”系列第一部改编的电影《哈利·波特与魔法石》，推出全新4K修复3D版，即将于8月14日登陆全国院线，中国也是全球首个上映这一新版本的国家。影片今日曝光“魔法车站”版片段，再现哈利·波特首次乘坐霍格沃茨特快列车，寻找神奇的9¾站台的画面，魔法世界冒险之旅由此启程，稚嫩面孔未来大有作为！


跟随哈利一起穿墙而过开启魔法旅程

经典场景银幕再现 
蓦然回首细节催泪

　　此次曝光的“魔法车站”版片段，将时光拉回到哈利·波特第一次前往霍格沃茨魔法学校的青葱岁月。身为魔法世界的“萌新”，哈利推着和他差不多高的行李车，在国王十字车站寻找前所未闻的9¾站台，还被列车员嘲笑“你开玩笑吧”，懵懂、弱小又无助，直到他遇到了韦斯莱一家人。韦斯莱太太送她的四个儿子上学，小女儿金妮一脸羡慕地看着哥哥们穿墙而过，踏上前往霍格沃茨的旅程。


哈利、罗恩和赫敏三人组

　　热情的韦斯莱太太教哈利如何穿越到达9¾站台，并把小儿子罗恩介绍给哈利，而罗恩也成了哈利在魔法世界的第一位好友，日后和他一起学习生活、并肩作战。时隔多年回看这一片段，其实令人唏嘘不已，人生宛如初见，未来哈利娶了金妮为妻，《哈利·波特》系列的最终章是哈利和罗恩两家送孩子上学，9¾站台是魔法梦启程的地方，竟也是一切的终点，引人泪目。


和罗恩一起坐火车吃零食超欢乐

魔法狂欢领跑全球 
20年后梦想重燃

　　在影迷与粉丝心目中，“9¾站台”俨然成为魔法与现实的完美结合。这座魔法世界出镜率最高且极为重要的站台，取景于英国伦敦国王十字车站，这里现已成为全世界哈迷的打卡圣地，承载着无数人破次元穿越瑰丽魔法世界的幻想。现在幸运的是，无论你能否穿过9¾车站，这一次都可以借助大银幕体验沉浸式的魔法狂欢！

　　全新4K修复3D版《哈利·波特与魔法石》8月14日全国上映，而中国粉丝将成为全球首批观看这一全新版本影片的观众。消息一经发出，影迷和粉丝均激动不已，“魔法世界入坑之作，满满的回忆啊”、“重温最初的哈利·波特”、“如今好多小朋友终于可以去电影院体验魔法的魅力了”，甚至有网友调侃“不看没有霍格沃茨毕业证”。


霍格沃茨特快列车等你出发

　　20年前，我们初入魔法世界，跟随哈利一起冒险，不断收获友谊、勇敢、善良与责任。20年后，我们回到魔法人生启程的站台，重温经典感悟新知，久违了，那些最初的魔法梦想！

　　《哈利·波特与魔法石》由克里斯·哥伦布执导，丹尼尔·雷德克里夫、艾玛·沃森、鲁伯特·格林特等主演。影片全新的4K修复3D版将于8月14日登陆全国院线。

罗恩成为哈利在霍格沃茨的第一位好友

神奇的九又四分之三站台

韦斯莱太太指导哈利如何抵达站台

无助的哈利找不到站台还惨遭嘲笑

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 哈利·波特与魔法石
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

哈利·波特与魔法石

哈利·波特与魔法石 (2001)

0.0

导演：克里斯·哥伦布

主演：丹尼尔·雷德克..

在线播放

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

国内电影界呼吁逐步取消30%上座率限制

复工前三天票房超1300万 明日多部新片上映

电影市场逐步恢复同时，电影界不少人士表示应该逐步取消..
2

王晶新版《倚天屠龙记》曝新定妆照

徐锦江饰金毛狮王 陈紫函饰紫衫龙王

5
王晶导演透露，自己执导的新版《倚天屠龙记》已接近杀青。
3

国产科幻片《深空》曝“全速启程”预告

未来资源枯竭 人类飞向宇宙探寻生存之路

《深空》讲述了未来世界资源枯竭，人类派出承载最后希望..
4

谁才是内地影院真正的“救世主”？

"家乡"大气定档国庆 诺兰"信条"身负厚望

43
下半年观众去影院观影时有哪些选择？不妨看看下面这份重..
5

这部克苏鲁风格的恐怖剧集有点意思！

乔丹皮尔联手JJ制作 8月16日HBO开播

打怪兽、拯救地球和美国种族问题结合在一起。

查看更多