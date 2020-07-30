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超人气IP霸气回归 一代经典情怀依旧





《拳皇》（英文名称为 The King of Fighters) 是SNK开发的经典格斗游戏，始于1994年，简称"KOF"。《拳皇》不仅仅是经典的街机游戏，在多年的发展中也成功登陆了PS、XBOX等主机平台，以及STEAM等PC端平台，是SNK的招牌游戏。





从《拳皇94》到《拳皇XIV》，从2D到3D，在《拳皇》系列不断革新的过程中，SNK也为粉丝带来了越来越多性格各异的角色。2017年SNK推出的动画番剧《拳皇命运》在国内外一经播出，即收获了超5亿次点击的爆棚人气。













26年，14部正统作品，全球亿万粉丝的集体情怀，几代玩家共同的青春回忆，不论是街机、游戏、漫画、影视甚至是对Cosplay文化的影响，《拳皇》都给人们留下了不可磨灭的记忆。





顶级动画班底倾力打造 完美还原经典角色





此次曝光的预告片，前半段古典静谧的神社与后半段冷峻的都市感形成了强烈的反差对比。街道的霓虹元素则是极富赛博朋克风格，展示了东西方美学体系创新和融合的新世界，效果颇为惊艳。摩天大楼、低矮的小巷、散落的杂物、流浪的小猫等，展示了一幅极富后现代风格的都市画卷。





而草薙京与高尼茨在火海中360度旋转的对决可以说是全片最华彩的亮点，视角极富动感，特效酷炫惊艳。













可以看出电影版中不仅还原了原作中的经典人物形象，而且对原作中二维的造型进行了三维的艺术转换和提升。在现代三维动画技术手段的协助下，更好的将人物皮肤毛发的质感、庞大场景的细节、精彩炫酷的动画特效等通过影视的镜头语言展现给观众。





电影《拳皇·觉醒》集合了国内顶级的动画制作班底，影片由SNK正版授权，北京卓然影业有限公司、上海龙族创意工作室、江苏原力数字科技股份有限公司出品。





动画电影《拳皇·觉醒》预计于2022年登陆各大院线。