《温暖有光放映队》将于第十二个全民健身日——8月8日晚黄金时间在CCTV-6电影频道首播。

时光网讯 7月29日，星光行动《中国体育彩票·温暖有光放映队》开播仪式于中国电影博物馆温暖开启。





作为对电影频道大型公益项目“脱贫攻坚战——星光行动”特别行动的公益纪实，《温暖有光放映队》将于第十二个全民健身日——8月8日晚黄金时间在CCTV-6电影频道首播。









据电影频道节目中心专职党委副书记张玲介绍，以十部纪实影片形式呈现的《温暖有光放映队》，将记录云南腾冲、河北阜平等十地的真人物、真故事、真幸福，令“星光队员”们真正回归到电影人本体，以优秀影片及中国电影人的赤诚兑现文化扶贫与精神扶贫的独特使命。





作为中国马拉松赛事名片之一，出现在《温暖有光放映队》首期节目中的腾冲马拉松，每年都会收到体彩公益金的50万元补助。而它精密铺设的赛道，也将在首播集中迎接放映队员与当地体育健儿的公益助跑。





截至目前，体彩公益金已为腾冲登山步道、骑行道建设累计投入1445万元。在“七彩云南全民健身工程”指引下，腾冲当地的普通村民无不加入全民健身新风潮中。村民们对运动健身的热情，也令放映队员们对于“怎么放电影”才能“抢来”观众及“放什么电影”才令观众满意的难题有了解答。





以“观影+运动”思路为指导，“星光队员”们将为腾冲群众以新颖方式放映一部体育电影。在讲述中国故事的体育电影序列中，既有不朽的时代经典，也有近年来融入全新视听元素的佳作。由彭于晏与窦骁等实力出演、展现职业自行车手故事的电影《破风》，将成为《温暖有光放映队》播映的首部影片。

编辑：羊羊