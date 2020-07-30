上影节“类型实践与作者表达”主题论坛上，李少红等电影人各抒己见，为电影新人和电影爱好者们答疑解惑。

时光网讯 近年来，随着中国电影产业规模的不断扩大，受众市场对内容的细分化需求日趋明显，电影类型也越来越丰富多元。类型电影为中国电影人带来了怎样的机遇？如何在有迹可循的类型电影创作中，建立鲜明的个人风格？





近日举办的第23届上海国际电影节金爵电影论坛，就以“类型实践与作者表达——类型电影创作谈”为主题，中国电影导演协会会长、中国第五代女导演李少红，导演、编剧、作家李霄峰，著名作家、编剧全勇先，科幻作家陈楸帆分别从自己的实践经验出发，为电影新人和电影爱好者们答疑解惑。











类型片的界限正不断模糊





作为1978年考入北京电影学院导演系、中国第五代导演中的代表人物之一，李少红导演回顾说，他们这代人上电影学院的时候，主要学的还是艺术电影、作者电影和个人化表达的影片。





八十年代中后期，中国电影市场上出现了“商业片”和“艺术片”的划分，科班出身的导演当然更偏爱“艺术片”，以至于1987年北影厂指派年轻导演拍商业片，并将惊悚题材《银蛇谋杀案》交给李少红时，李少红还大哭了一场，觉得“太可怕了，我根本不知道什么叫商业片”。











现在再说起“类型片”，李少红早已没有了当初认为“商业性”与“艺术性”无法兼容的纠结。如今，更普遍的做法是将类型片题材和作者电影相互结合，呈现出一定的人文性和艺术性。“从某种意义上，我觉得作为类型片不太纯粹，只是想利用类型片的元素。因为现在国际电影界这种题材也特别多，很多都是在类型影片里边表达一些人性的观点。”





年轻的李霄峰电影之路比李少红顺利得多，他已经导演过青春片《少女哪吒》、犯罪爱情片《追踪》、悬疑片《风平浪静》三部类型迥异的作品。但他坦言自己并不是冲着“类型片”去的，属于后知后觉，“最重要的是题材里边的情感能不能打动我，然后我再去考虑这个事能不能做。”





作为作家、编剧，全勇先曾先后推出优秀的谍战剧《雪狼》《悬崖》，最新的谍战片《悬崖之上》由张艺谋导演。全勇先表示，随着电影发展，传统的类型片套路其实也需要做出一些突破，把更个人的艺术追求融入进去。“像电影《杀生》也不是一个典型的类型片，但是有类型片的因素，也有导演很个人的东西。我觉得这也是发展的趋势，类型片的界限可能会越来越模糊。”





《流浪地球》的异军突起，让科幻电影成为中国电影市场的新宠。但科幻作家陈楸帆分析说，科幻本身并不是单独能够成立的类型，而是需要跟其他类型嫁接，才能成为一个完整的作品。“所谓类型，就是作者跟观众之间建立的契约，观众抱有某种特别强的预期去看这部片子。你看恐怖片，你希望它会吓到你。但是现在对类型的边界，也是在不断变化和模糊的。”











人物是类型片最好的抓手

从《雪狼》到《悬崖》再到《悬崖之上》，全勇先的名字已经成了谍战戏的一个代表符号。在谈及创作心得时，相比情节，他更关注的是人物关系，他习惯把角色关系放到谍战的氛围里去表现，因为人性在谍战戏里，在暴力事件里会被自然地放大。

“像《悬崖》这部电视剧，我把一个人在一种特殊情况下的角色扮演，把一个人的人生经历放在谍战背景当中。我真的没有那么清晰地说我要按谍战的类型，讲述一个什么样的谍战故事，我基本上都是从人物出发。我觉得最关键的还是写人，写故事，因为只有人才能打动人。”









从人出发、以人为本的创作理念，得到另外三位电影人的一致认可。李少红回顾说，自己在拍《银蛇谋杀案》的时候，原本想让贾宏声扮演一个很有特点的小警察，但贾宏声一直缠着导演想换个角色身份，最终就成了在影片中看到的那个性情古怪的影院放映员。

而恰恰是因为这个人物的成立，片中所有的故事和情节都相继成立了。“在我们对类型片没有很透彻认识的时候，我觉得写人物是最好的抓手。不管是文艺片还是类型片，第一创作要素都是人物。人物有了，才知道怎么写，他的行为或者他的人格才能够完成整部影片。我们通过人物的概念找到他，再把他嵌入到一些事件的类型元素里头去。”





对李霄峰来说，每次看到一个题材，首先打动他的是人物，以及这个人物所体现出来的情感；其次才会考虑是不是有一个类型存在。他认为同一个类型，在不同的国度和不同的文化之下，它所表现的内容和方式也是截然不同的。





相比其他类型，科幻片要更为复杂，除了鲜明的人物形象，按陈楸帆的说法，还需要科学的自洽性。“在我看来，科幻领域必须要有非常强的逻辑思维能力。可能很多编剧老师和导演对人物、剧情、情感的设计完全没有问题，但就是在逻辑和自洽上没有办法做到。所以导致很多片子一出来，我们觉得这就是一个披着科幻外衣的打怪片或者灾难片。”









创作者更需丰富阅历的支撑





如果一个电影新人要在类型片方面有所建树，或者更广泛一些，在电影创作方面有所成绩，他应该做好什么样的训练或者准备？四位嘉宾从各自角度给出了明确的建议。





不管是哪种电影类型，近年来，影视作品的文学性都越来越受到重视。全勇先直言，很多电影新人都是直接从学校走向编剧或者导演岗位，没有经历过生活，生活阅历简单是个大问题；另外就是阅读量太小，知识面不够丰富。





“我觉得创作者应该也是一个杂家，对人有非常精准和细致的观察，包括阅读量、知识面，越丰富越好，因为好多东西是相通的。如果你只是浮在生活的表面，为故事写故事，为人物创造人物，就没有说服力。而且一个好的创作者，一定对人充满了深刻的同感和同情，甚至有悲悯之心，你才能更容易地跟角色沟通。我觉得这点非常重要。”





陈楸帆则希望创作者们跳出个人的小世界，保持更为开放的心态，去理解更丰富复杂的人性。“作为一个创作者出发，我希望能有更好的环境给创作者，能够探讨更多不一样的人和事。”





“我们不要从一个非常简单粗暴的立场上去出发，去做很多的假设和判断，而是我们去呈现一个非常丰富多彩的世界。我觉得越往后你会觉得创作这件事的核心就是人，就是心灵，如果你不能很好地接触心灵，接触人，你写出来的东西可能就是非常肤浅、单薄、贫瘠的。”





李少红介绍说，现在电影专业院校教的基础知识比较多，但总体偏重文艺片，类型化的形态在电影教育当中占的比例不是很高。“导演协会觉得还是应当多样化，现在导演要培养对自己创作的定位，在创作的过程中一定要把自己影片的定位想清楚，这还是挺重要的。否则的话就会乱，类型乱了，观众也会乱，不知道拿什么样的心态或标准来看这部电影。”





李霄峰自谦只拍过三部电影，自己还在探索当中。但他从自己的切身经验出发，表示不管是做什么类型的电影，最起码要清楚世界上最好的是什么样的。“哪怕我们今天做一个杯子，你去看看最好的超市里边摆的杯子是什么样，你才能判断你的东西能不能卖出去。这是最普遍的道理。”

编辑：甄甏甏