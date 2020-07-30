敬然表示，“寻根”可能是每一个漂泊于他乡的华人都会有的一种情感诉求，她希望这部影片也能让所有生活在海外的观众找到共鸣。







时光网讯 第二十三届上海国际电影节亚洲新人奖入选影片《落地生》今日放映，导演敬然、主演尚语贤、王砚辉和林靖喆出席了映后见面会。《落地生》讲述了留学生石路在美国遭遇一系列签证和工作危机后，却意外地在同父异母的弟弟科迪身上，获得了亲情的慰藉，让她不得不重新面对家庭和个人梦想之间的选择。





敬然说，电影名取自“落地生根”，而一个“根”字是有着深刻寓意的。主角石路在留美念书期间，她离异的父亲在国内悄悄再婚，并将生活重心转移到了新婚妻子和初生儿子身上。父女因此产生了隔阂。求而不得的亲情在石路心中留下了伤疤，她试图在工作中寻找存在感和归属感。敬然表示，“寻根”可能是每一个漂泊于他乡的华人都会有的一种情感诉求，她希望这部影片也能让所有生活在海外的观众找到共鸣。





在片中饰演父亲的王砚辉，可谓是今年上海国际电影节的“红人”，这次总共有三部由他出演的作品在上影节期间上映，更巧合的是，他在《落地生》和《风平浪静》中饰演的都是主角的父亲。





对此，王砚辉则表示，看似巧合，也是一种使然。“自己做了父亲后，才真正理解了父爱如山的意思，感受到‘父亲’的伟大，所以想要演各种各样的父亲。”不过，他表示虽然每个父亲不尽相同，但生为人父的情感不会改变。





而与敬然的首次合作，就给王砚辉留下了深刻印象，“这是敬然导演的第一个片子，我不是看中她的技法有多好，我觉得她的内心是纯净的，只有这样的态度才可能创作出好的作品。”





该片是导演敬然自编自导的长片处女作，结合其自身经历拍摄。敬然透露，在决定筹备这部作品之前，她已在美国学习和工作了将近十年时间，对于在美留学生的生活状态以及东西文化差异带来的矛盾冲突，她有着非常直观感性的认识，这些最终都成为了她镜头里的画面。





“我觉得电影肯定是一个希望能跟观众产生交流的一个事情，所以说在这个交流过程中肯定希望能够打到观众的共情点，人其实共情点都是相通的，包括这个片子里很多感情都是我生活中遇到的人，然后周围的一些人，其实有些辅线角色都是有原型的。我觉得生活经历对于创作电影是必不可少的，生活经历是一个输入的过程，创作是一个导出的过程。”