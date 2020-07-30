索尼新片《绝地战警：疾速追击》公布“百亿阵容”特辑，电影延续《变形金刚》系列名导迈克尔·贝的爆炸美学风格。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作警匪电影《绝地战警：疾速追击》已正式定档，将于8月14日全国上映。今日公布“百亿阵容”特辑，电影延续《变形金刚》系列名导迈克尔·贝的爆炸美学风格，由好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，由“史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯领衔主演，“炸街男孩”再度携手在迈阿密开启紧张刺激的飙车枪战动作大戏。





百亿阵容特辑 电影自海外及北美上映以来，票房、口碑双丰收，截止目前北美收获2.04亿美金票房，全球票房收获超4.19亿美金，成功卫冕2020年开年至今全球及北美票房冠军。

电影《绝地战警：疾速追击》除了由拥有好莱坞票房收割机称号的“史皇”威尔·史密斯领衔主演，制作层面更拥有“百亿票房组合”的光环加持。在新特辑中，主创谈到电影的拍摄故事，都表示电影不仅延续了《变形金刚》系列的名导迈克尔·贝的爆炸美学风格，更有《加勒比海盗》系列的金牌制片人杰瑞·布鲁克海默全程把控品质。











两位好莱坞顶级电影人仅凭《变形金刚》系列，《加勒比海盗》系列就分别达到全球票房超44.77亿美金与45.19亿美金的成就，所有电影作品的票房累计超百亿美金。在“百亿票房组合”的光环加持下，《绝地战警：疾速追击》堪称此次暑期档最燃爆爽的好莱坞动作商业大片。

拥有“爆炸贝”之称的好莱坞名导迈克尔·贝，凭借自己的电影处女作《绝地战警》一举获得了好莱坞电影界的认可，奠定了通往好莱坞名导之路的职业基础，更在《绝地战警》系列中开创树立了导演作品里，标志性的大制作、大场面爆炸美学风格。











杰瑞·布鲁克海默作为好莱坞首屈一指的金牌制片人，除了与迈克尔·贝一同打造了《绝地战警》系列、《珍珠港》等电影，也是包括《加勒比海盗》系列在内的多部好莱坞商业大片的制片人。凭借其多年操持好莱坞商业大片的经验，为《绝地战警：疾速追击》提供品质保障。

此次《绝地战警：疾速追击》不仅延续了迈克尔·贝在《绝地战警》系列中开创的爆炸美学风格，更在飙车、枪战等动作场面上进行了的全新尝试。在已发布的预告和特辑视频中，史皇与马丁在大夜景下冒着枪林弹雨逃离邪恶势力的追逐，危急时刻大秀车技利用边三轮漂移将枪口对准敌人进行绝地反杀。











面对敌人直升机的锁定，在火箭炮轮番轰炸下九死一生，危急时刻举枪对峙击落直升机。全面升级，全程飙车枪战燃爆爽所带来的视听体验，让这部《绝地战警：疾速追击》堪称暑期档最令人期待的好莱坞动作警匪大片。

《绝地战警：疾速追击》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯（《当幸福来敲门》、《独立日》、《黑衣人》）、马丁·劳伦斯（《绝地战警》系列）领衔主演、凡妮莎·哈金斯（《地心历险记2：神秘岛》）、亚历山大·路德韦格（《饥饿游戏》）等明星联袂出演。





电影已正式定档8月14日，史皇领衔燃燥今夏，敬请期待。











编辑：甄甏甏