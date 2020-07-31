早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





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04.《青蜂侠》将打造动画剧集















据悉，这一版本将该剧将重新构建青蜂侠与加藤的冒险故事，故事背景设定在现代，主角将是青蜂侠的儿子与加藤的女儿，他们合作打击犯罪，也将展现座驾“黑美人”。















该片讲述一对骗子花了26年的时间训练他们的独生女(伍德饰)，利用一切机会进行欺骗、诈骗和偷窃。在一次仓促构思的抢劫中，他们引诱一个陌生人(罗德里格兹饰)加入他们的下一个骗局，结果他们的整个世界都被颠覆了。





该片由布拉德·皮特的制片公司Plan B出品，将于9月18日登陆影院。



