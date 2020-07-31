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时光早报：连姆尼森又发飙！新片曝预告

皮克斯"卢卡"概念图 美剧"战士"第2季预告

2020-07-31 08:48:17 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？


过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01.皮克斯新片《卢卡》曝概念图 定档2021年暑假




　　皮克斯原创新作《卢卡》首曝概念图，并定档2021年6月18日。

　　根据官方简介，故事发生在意大利里维埃拉（也是《请以你的名字呼唤我》发生地），讲述了一个小男孩卢卡在充满冰激凌、意大利面香气、和摩托车骑行的夏天，经历的难忘成长之旅。

　　卢卡与他新结交的好友一起经历了这些冒险，但所有的乐趣都受到了一个深藏的秘密的威胁：他是一个来自另海底世界的海怪。

　　外媒还透露，这将是一部时代冒险片，但是具体设定的历史时间尚未透露。
02. 李小龙创作《战士》第二季首曝预告



《战士》第二季先导预告

　　功夫美剧《战士》第二季首曝预告。该剧讲述了在十九世纪末，华人在旧金山的打拼历史。剧集聚焦的是华人帮派的争斗，主人公是一名格斗天才，安德鲁·寇吉出演，剧集中涉及了大量的打斗和群殴戏份，是一部以功夫元素为主打的剧集。

　　在20世纪七十年代初，李小龙曾经向各大影业提出了制作这部剧的想法，但均遭到回绝。李小龙去世后，女儿李香凝在收拾其遗物时发现大量关系本计划的手稿，由Cinemax打造成美剧。
03.连姆尼森《诚实的小偷》曝预告


　　营救大神连姆·尼森又发飙了！不过这次他演的不是退休特工或者警察，而是演反派当起劫匪。在这部9月4日即将上映的《诚实的小偷》中，他扮演职业劫匪因为爱情决定投案自首，但发现FBI特工比他还腐败时，决定反击！

　　影片由Mark Williams执导，凯特·沃什、杰·科特尼和安东尼·拉莫斯也参演。故事讲述职业银行劫匪汤姆·卡特(尼森饰)遇到了他一生的挚爱安妮(沃尔什饰)。他之前在安妮工作的前台藏了700万美元的赃物，现决定自首。当卡特发现他被两名FBI探员出卖，对方显得比他还腐败时，他决定反击。
04.《青蜂侠》将打造动画剧集



　　上世纪30年代开始，“青蜂侠”的故事出现在广播剧、剧集和电影中，其中尤以李小龙出演的美剧、以及2011年周杰伦主演的好莱坞电影尤为出名。如今，“青蜂侠”宇宙又要出动画剧集，由著名电影人凯文·史密斯打造。

　　据悉，这一版本将该剧将重新构建青蜂侠与加藤的冒险故事，故事背景设定在现代，主角将是青蜂侠的儿子与加藤的女儿，他们合作打击犯罪，也将展现座驾“黑美人”。
05.埃文·蕾切尔·伍德《超级富翁》曝预告



　　美国独立女导米兰达·裘莱新作《超级富翁》曝光预告片，该片由埃文·蕾切尔·伍德、吉娜·罗德里格兹、德博拉·温格、理查·詹金斯等主演，是一部喜剧片。

　　该片讲述一对骗子花了26年的时间训练他们的独生女(伍德饰)，利用一切机会进行欺骗、诈骗和偷窃。在一次仓促构思的抢劫中，他们引诱一个陌生人(罗德里格兹饰)加入他们的下一个骗局，结果他们的整个世界都被颠覆了。

　　该片由布拉德·皮特的制片公司Plan B出品，将于9月18日登陆影院。

   编辑：SaSa

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关键词： 时光早报
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