太空奇景与片中人类命运相映成辉，动人心弦，魅力非凡。影片将于8月2日重登银幕，走进影院再次感受“瞬间未来”的惊奇体验。







联手霍金好友基普·索恩

诺兰科学打造宇宙奇观





此次发布的“宇宙奇观”版制作特辑讲述了《星际穿越》中令人叹为观止的虫洞及黑洞奇观，从构思到最终展现的整个过程。诺兰自述道，整个影片的最初想法来自于对世界运行机制的一种思考，想要以一种真实而科学的方式将万有引力、光与“透镜效应”所造就的宇宙景象在大银幕上完整呈现。







黑洞奇观首次科学呈现大银幕





为了实现这个大胆的初衷，诺兰专门请来了天体物理学家基普·索恩担任顾问，确保影片从一开始就严格遵照爱因斯坦的广义相对论方程式以“硬科幻”的方式呈现出虫洞及黑洞的真实面貌。





索恩作为当今太空学领域最权威的专家，与斯蒂芬·霍金是好友，并于2017年摘得诺贝尔物理学奖。特辑中索恩写了整个黑板的方程式，充分体现了以诺兰与索恩为代表的主创们严谨的态度。电影最终呈现的虫洞与黑洞，神秘莫测，绚烂瑰丽，流露出一种吞噬万物的迷人特质，震撼非凡。







库珀农场灰尘满布呈现末日荒凉





值得一提的是，这也是一直以来未见其形的神秘虫洞与黑洞首次具象化现身银幕，成为流传影史的经典画面。影片重映之际，观众有幸再次见证这场令人叹为观止的银幕奇观。





诺兰式关怀再现大银幕

展现理性严谨别样浪漫





《星际穿越》以地球末日般的荒凉景象为背景，讲述未来地球恶劣生存环境迫使人类不得不深入太空，踏上宇宙探索之旅、寻找新家园的故事。正如在本支特辑中诺兰所提到的创作初衷所言，想要“关注真实的可能性，这个世界何去何从”。这种对于宇宙的关怀与影片中展现的对人类命运的关怀交织在一起相映成辉。“爱是一种力量，能让我们超越时空的维度，来感知它的存在。”







库珀与布兰德踏上新星球





影片中展现出的诺兰式理性严谨的别样浪漫，成为了无数观众热爱《星际穿越》、热爱诺兰的忠实原因。而以“爱”为名贯穿始终的情感内核，也深入抵达观众的内心深处，并以此驱动大家尽情沉浸于这场大银幕太空探索之旅。8月2日，共同走进影院，重温诺兰创造下动人而惊奇的宇宙时空。





华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导的科幻烧脑巨制《星际穿越》将于8月2日正式登陆全国院线。