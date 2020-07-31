《落地生》从家庭关系入手，聚焦当代青年都市个体“归属感”与“成长孤独”的情感痛点。

















深耕好莱坞动画幕后多年 敬然长篇处女作“笑中带泪”















对于从“动画创作”到“实景拍摄”的创作转变，敬然表示：“动画是去创造表演，它没有现场，需要在不断的更改中丰满人物情绪。而电影拍摄是随时与演员在角色表达和影像呈现上的共同创造与协作。所以与演员的交流会是两种创作形式中最大的差别，但也因此尤为重要。”





制片人杨珺则评价这部电影“扑面而来的清新自然，很动人。青春里并没有呐喊和口号，看似平淡混乱的生活，埋藏的是成长的负担和喜忧。青春片果然还是年轻人来拍味更正。”





尚语贤、王砚辉演绎父女 一“刚”一“柔”的非正面对抗

















而选择尚语贤出演，敬然表示是“一眼动心”，“尚语贤特别真诚，她的眼神很打动我，她的每一个眼神其实都是有一些表达存在的，台词之外她的整个表演是极度生动的，也符合这个角色。”





在“父亲”这一角色的设置上，敬然“想要营造出一种回避交流、又无法正面起冲突的压抑感”，而王砚辉对“父亲”这一角色的解读，在剧中能很好的表现出一种“和稀泥”的形象。

















情感充沛 细腻真实 上映后或成影院黑马















影片的亚洲首映，也获得跨业界嘉宾的青睐。《广告门》的Amy Chen：“有时候人们不知道自己想要什么，直到行将失去才会明白。勇敢正视内心的想法，欣然感受柔软的周遭，即使不能去到地球的另一边，也会遇见更好的自己。”





《外滩画报》刘振亚：“质朴、扎实，难以置信是新人导演敬然的第一部长片，没有爱的坚强，是一个弱点”。





《Variety CHINA》丁天:“这是一部充满女性成长之味的电影。年轻时我们都以为会是‘异国’、‘独居’、‘大龄’这些问题阻碍了自己的路。殊不知，最好的路不过是‘曼哈顿她是一步一步量出来的’ 。一个刚要见识人生的成年女孩对刚展开人生幻想的小男孩说出真相的时刻，她无心欺骗。他会知道，对需要乘风破浪的人生，这始终是一件好事。”











