动画可以给人们插上想象的翅膀，但只有真实才能打动人心。

时光网讯 今天举行的上海国际电影节金爵论坛将话题聚焦在动画电影的创作讨论上，来自《许愿神龙》《心灵奇旅》两部动画电影的主创，围绕着“动画电影的创新叙事与情感表达”的主题，分享了各自的创作经历和感悟，给同行和观众带去了颇有实践意义的启发——动画可以给人们插上想象的翅膀，但只有真实才能打动人心。





在孩子们的善良中重识世界





《许愿神龙》是一部以上海为背景的动画电影，讲述了上海少年丁思齐与一条粉红色许愿神龙之间的一段妙想天开而又惊险万分的旅程。该片的导演、编剧克里斯·艾伯翰斯虽然常年打拼在好莱坞，但他却是一个不折不扣的中国文化的爱好者，提及《许愿神龙》的创作机缘，他表示这要感谢15年前他在上海结识的一位挚友，“这些年，我听闻了他的一些人生起伏，并看到中国发生的一系列难以置信的变化。











从某种程度上我忽然觉得，以当代中国为背景，我们能够完美地诠释出阿拉丁的故事，一个有关三个愿望的故事，当你能够许愿，并且能够实现任何愿望时，你要立刻决定什么对你是最重要的。”





克里斯认为这是全中国的年轻人每天都要面对的选择，“他们正身处一个如此飞速变化和发展的国家，有那么多可能性和潜力。他们需要决定人生中什么对于自己是重要的，要如何取舍才能实现自己的价值和选择，有了一个如此独特的组合，如此完美的时期和核心故事，所以我知道我必须拍这样一部电影。”











为了去寻找中国的孩子和全世界年轻人之间的共性和连接，克里斯带着创作团队走上了上海街头，当被问到“如果你有三个愿望可以实现，你会许什么愿望？”其中有三个男孩的回答，令克里斯印象深刻。“站在右边的男孩，没有一点犹豫地说：‘我希望我有一辆宝马和游戏机，还有希望在浦东能住大房子。’我当时想，好吧,他知道他想要什么。左边的男孩，他给了一个很贴心的回答,“我希望世界和平。”











虽然这有点像孩子们认为的‘正确答案’，但中间的孩子就站在那里认真地思考了很久，我可以看出来他真的很疑惑，我几乎都想告诉他，其实我不能帮他实现这个愿望，就只是一个问题而已。但最后他告诉我说，‘我希望我的父母年轻一点，这样我可以陪伴他们更久了，他们也可以多陪陪我了。’我当时就想，他刚刚许的愿望是多么贴心和令人深刻啊。”











“这真的让我想象到这个孩子未来十年在中国的生活，以及这个非常善良的孩子带着所有的挑战、希望和梦想走向这个世界。我想我就是要为这样的人写故事，我要拍这部电影，让这样的孩子看到这部电影时，能给他一些希望，以及对这个世界的信心。”这也是克里斯在多年的创作中，一直坚持的理念。“





我认为电影和故事最强大的地方在于，它们会把我们联系在一起，它们能够让我们透过其他人的目光来看这个世界，并借此让我们理解我们自己的生活。你可以从其他人的生活中发现自己的人生，你可以从中学习，你可以获得启迪，你会从中得到慰藉。”











对于克里斯在情感共鸣上的极致追求，《许愿神龙》的制片人、好莱坞知名制作人阿伦·沃纳也表示了赞同，“制作一部好的动画电影，其中一个秘诀就是走进并了解你要讲述的故事，确保你所讲述的故事能够与观众心灵相通，这些故事可以是大众化的，幽默风趣的，以及具有他们可以认知的情感。”





“这都和在电影中认识自我有关。可以让观众们感同身受，产生情感共鸣。我认为这就是创作一部非常棒的动画电影所具备的要素。”











“心灵”是可以被“画”出来的





由迪士尼皮克斯出品的动画电影《心灵奇旅》将于今年秋天在全球上映，该片讲述的是梦想成为爵士钢琴家的男主角乔伊与厌世的灵魂22相遇，它们携手返回现实世界寻找生命意义的故事。这样的剧情很容易让观众想起皮克斯的另一部爆款之作《寻梦环游记》，两者都是借由“灵魂”来完成人物的一次自我对话。





该片导演彼特·道格特是皮克斯动画工作室的首席创意官，由他执导的动画电影《怪兽电力公司》《飞屋环游记》《头脑特工队》也都创下过不俗的口碑和票房纪录。而对于创作《心灵奇旅》这部作品，他竟表示是源于对自我的“怀疑”，“我曾一直觉得，创作动画电影就是我的命中注定，但有些时候，我也会心生犹豫，动画在我有限的人生里，真的是我的全部追求了吗？”











他认为，人的心灵可以决定一个人的性格、爱好甚至命运，“虽然，听上去我在讲一个很大的概念，但在皮克斯，做任何一部电影，我们都会去做类似的思考与探索，正因如此，皮克斯的电影才会独一无二，深入人心。”





而当着手进行创作时，彼特却发现“心灵”是难以被“画”出来的。“如果我们要做一部关于心灵的电影，我们面临的第一个问题就是，心灵长什么样？











为此我们做了很多研究，我们学习了多个流派的哲学思想，研究了很多传统，发现了以下几个常见的形容方式：似烟似雾、非物质形态、无固定形态、呼吸、空气，听上去都很有意思，但对我们创作却毫无帮助，空气该怎么画出来？如果要在荧幕上呈现，我们必须得把它画出来。”





《心灵奇旅》的制片人达娜·默里透露，关于“心灵长什么样”的问题，皮克斯的很多艺术家都贡献了他们的独特创意，但却一直没有找到合适的方案，“我们希望呈现更具人性化的形态，希望它有易于辨别的脸部特征，能够传递表情和情绪。它既能体现出形态的捉摸不定，但又有面容。”





创作团队又通过尝试不同的颜色，来表现“心灵”的丰富层次，甚至还开发了一种“前所未有”的描线手法，最终完成了“心灵”这个角色的银幕形象。





不过，这些努力在彼特·道格特看来，仅仅只是创作的第一步，人物和故事才是作品的根本，“我们的主角必须得过着实实在在的生活”。随后，主创团队开始赋予人物生命力，比如让乔伊“成为音乐家”。《心灵奇旅》的联合导演、编剧坎普·鲍尔斯透露，为了让角色更加鲜活，他把自己的一些亲身经历写进了剧本里，并走访了理发店、裁缝店、学校、爵士俱乐部，做了大量的实地调研。“





对我来说，乔伊的人生是具象的，是最能引起共鸣的，但创作任何一个故事，都需要超脱单纯的个人化经历，达到更高的高度，因此我们需要让故事的触及面更广。”彼特补充说，正是这种既虚又实的处理方法，让影片达到了一种平衡——既能让观众鲜明地联想到现实世界中的真实事物，又能感受到前所未有的新奇体验。





最后，彼特还向中国观众卖了一个关子，他表示这场“心灵奇旅”不仅仅探索了主人公乔伊的生平与梦想，也带领观众完成了一次自我的人生探索，“如果你想知道你如何来到地球上，你的诞生又带着怎样的使命，电影《心灵奇旅》或许会给你答案。”

编辑：甄甏甏