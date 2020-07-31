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"小妇人"曝"乘风破浪"版海报预告

罗南含泪控诉 女性不该被婚姻“捆绑”

2020-07-31 11:44:48 来源：Mtime时光网

《小妇人》发布了“乘风破浪”版海报和预告，即将登陆中国内地大银幕。
　　时光网讯　历经半年多的等待，国内电影院终于陆续“解封”再次迎来了影迷赴约。由美国哥伦比亚影片公司出品的奥斯卡佳片《小妇人》此前由于疫情原因撤出情人节档期，一时间成了不少影迷心中的遗憾。

　　近日，该片发布“乘风破浪”版海报和预告，宣布将如约登陆大银幕，为影迷奉上这场“不负爱与自由”的温暖约定。今年对所有人来说大有“劫后余生”之感，这部治愈、疗伤、有力量的影片，势必将为影迷带来乘风破浪、追逐自我的勇气，并为影市的复苏蓄力提气，再聚能量。
 

“乘风破浪”版海报

　　此次曝光的海报中，西尔莎·罗南饰演的乔·马奇昂首挺立，眼神笃定，传递出一股激励人心的力量。预告也以乔·马奇为主线，串起了主角马奇四姐妹的人生重要时刻。“女孩们需要开阔眼界，自己决定命运。”

　　“我认为我们在一定程度上，可以选择爱的人是谁。”“女人有雄心壮志，她们有非凡才华，我真的受够了听人们说，女人生来就是为了结婚。”预告中，四姐妹金句频出，淋漓尽致地传递出了打破桎梏、追求自我的态度。悄然拨动观众的心弦，却又蕴藏着巨大的能量，引人深思。


罗南专注看窗外

　　头顶奥斯卡的光环，《小妇人》在去年最终以73个奖项、185个提名横扫颁奖季，全球票房也早已突破2亿美元大关。口碑票房双收的背后，源于奥斯卡金牌导演格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）对经典的成功改编，她以现代化的叙事结构与电影语言重构百年文学经典，触发人们对女性主义表达的新思考。

　　影片讲述了马奇家四姐妹的亲情、爱情和成长故事。四个女孩是姐妹，但又有着完全不同的人生，每个人都散发着独特的魅力与风采。这其实非常戳中时下年轻女性的情感共鸣，那就是拒绝被定义，要坚定地追求自己想要的人生。


梅格和艾米成熟望向窗外
 
　　在这个时代，女性一直都承受着各种标签与规则的束缚，无论是事业，还是爱情，她们都需要有乘风破浪的勇气和坚守自我的信念。诚如罗南饰演的马奇家二姐乔，她反叛不羁，热爱自由，勇于打破对女性的偏见，并立志成为被人铭记的作家。影片之外，罗南本人也是一个独立自主的女性，年仅25岁的她已凭借《赎罪》《布鲁克林》《伯德小姐》和《小妇人》四获奥斯卡提名，实力诠释“别人的25岁”。

　　戏内外人设高度一致，不仅圈粉无数，也让电影《小妇人》成了献给广大女性的情感礼物。因为我们大多数人，都有过颓废和迷茫，受过质疑和挫折。相信在这部电影里，每个人都能找到属于自己的人生。



　　电影《小妇人》由奥斯卡金牌导演格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）改编执导，同时还汇聚着“人美路子野”的“姐妹天团”——艾玛·沃森（《美女与野兽》）、西尔莎·罗南（《伯德小姐》）、伊莱扎·斯坎伦（《利器》）、佛罗伦斯·珀（《黑寡妇》）组成“马奇姐妹花”。

　　此外，“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、四次金球奖得主劳拉·邓恩（《大小谎言》）、三获奥斯卡的梅丽尔·斯特里普（《华盛顿邮报》）等实力演员也倾情加盟，让我们一起等待《小妇人》闪耀而来，惊艳银幕吧！ 

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 小妇人 预告片 索尼 西尔莎·罗南
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