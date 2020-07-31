《绝地战警：疾速追击》已正式定档，将于8月14日全国上映。





时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作警匪电影《绝地战警：疾速追击》已正式定档，将于8月14日全国上映。电影延续《变形金刚》系列名导迈克尔·贝的爆炸美学风格，由《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默倾力加持， “史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯领衔主演。





电影自海外及北美上映以来，口碑、票房双丰收，CinemaScore观众评分为A等级，烂番茄最新的观众喜爱指数始终保持在96%以上，截止目前北美收获2.04亿美金票房，全球票房收获超4.19亿美金，成功卫冕2020年开年至今全球及北美票房冠军。











拥有“爆炸贝”之称的好莱坞名导迈克尔·贝，在《绝地战警》系列开创了个人标志性的爆炸美学风格，这一风格在其之后逐渐成熟，在《变形金刚》系列电影中又达到好莱坞爆炸大场面的又一巅峰。在新发布的“百亿阵容”特辑中，主创表示迈克尔·贝一手创造了“绝地战警”的世界，而他们在创作上不仅延续了《变形金刚》系列的名导迈克尔·贝的爆炸美学风格，更跟随前辈的脚步进行全新升级。





在多个大夜景的场景下，史皇与马丁驾驶摩托与反派在迈阿密街头飙车混战，飙车漂移机枪横扫上演绝地反杀，徒手搏命扒直升机追缉对手等精彩画面层出不穷，突破了迈克尔·贝在前作中未曾尝试的动作枪战戏想象极限。











除了迈克尔·贝之外，《加勒比海盗》系列的好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默作为本片制片，也全程为电影把控品质。两位好莱坞顶级电影人仅凭《变形金刚》系列，《加勒比海盗》系列，就分别达到全球票房超44.77亿美金与45.19亿美金的成就，所有电影作品的票房累计超百亿美金。在“百亿票房组合”的光环加持下，《绝地战警：疾速追击》堪称此次暑期档最燃爆爽的好莱坞动作商业大片。

《绝地战警：疾速追击》电影自北美上映以来口碑便刷爆全网，外网观众评分为A等级，烂番茄最新的观众喜爱指数始终保持在96%以上，成为北美2020年开年至今烂番茄观众喜爱指数排名第一的电影。







好莱坞动作片名导迈克尔·贝





票房北美及海外上映起便屡创新高，连续五周获得北美电影市场周总票房冠军，截止目前北美收获2.04亿美金票房，全球票房收获超4.19亿美金，成为夺得2020年开年至今全球及北美票房冠军宝座的好莱坞商业动作大片。

《绝地战警：疾速追击》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯（《当幸福来敲门》、《独立日》、《黑衣人》）、马丁·劳伦斯（《绝地战警》系列）领衔主演、凡妮莎·哈金斯（《地心历险记2：神秘岛》）、亚历山大·路德韦格（《饥饿游戏》）等明星联袂出演。电影已正式定档8月14日，史皇领衔燃燥今夏，敬请期待。



