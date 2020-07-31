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上影节金爵论坛:抗疫纪录片带来新启示

"好久不见武汉"竹内亮导演:记录真实中国

2020-07-31 16:08:37 来源：Mtime时光网

这是本届上海电影节金爵论坛系列中，最触动人心的一场。
　　时光网讯　1月23日，武汉封城，人们在遭遇突如其来的新冠疫情之时，迎来了一个最不平凡的新年。大年三十晚上，跟随着各地援鄂医疗队奔赴前线的，还有一群扛着摄像机的纪录片人。他们或穿上防护服与医护人员在救治一线共同经历生死搏斗；或敲开身处“风暴”中心的武汉普通市民家门，记录下他们在不平常之中的日常；或是带上手机和无人机，走出家门，在武汉的街头来一场边走边拍的记录；

　　更有对中国文化情有独钟的外国人，决定用自己的镜头告诉世界一个真实的武汉……今天，在疫情防控进入常态化的当下，这些纪录片人终于有时间放下手中的摄像机，一同走进上海国际电影节金爵电影论坛，与大家分享他们在抗疫前线的所见所感。



记录时代更应关注个体叙事

　　作为获得过荷兰阿姆斯特丹纪录片电影节大奖的资深纪录片导演，范俭有过拍摄重大事件纪录片的经验，他的《活着》和《十年：吾儿勿忘》聚焦汶川地震。今年3月，范俭和澎湃新闻团队一起向武汉出发，他们选择了离疫情风暴中心最近的居民社区百步亭作为拍摄的“主战场”，那些表现社群关系的故事，最后被集结成了一部作品，取名《被遗忘的春天》。

　　与2008年深入汶川地震创伤的第一现场不同，这次去武汉，范俭有意选择了“往后退一步”，“我从开始就没有想到去医院拍，想对生活日常进行拍摄。因为在这种疫情之下，武汉人的生活日常是怎样的，人的关系又如何被影响，在当时并没有被外界太多关注，这不符合纪录片的观察态度，也不是新闻视角的观察，所以我就选择去社区，这反而给了我更大的空间。”



　　但是范俭的想法遭遇到了现实的阻力，“很多人是拒绝的，不愿意被拍摄，因为我们的拍摄是需要在家里，而且长时间待在家里拍私人空间，事实上也把他们家简单的私密暴露出来了。他是确诊的，他是确诊的家属，这本身就是一种暴露，需要很大的勇气。我们被拒绝了很多次之后，终于有一个人同意了。”

　　范俭在职业生涯早期做过记者，当被问到，通过记者视角做故事，和通过做导演视角做故事有什么差别，以及以影片形式呈现到底和新闻有什么区别？他回答说，“我拍关于武汉的题材，会尽量多得用电影的角度去看，我拍的东西适不适合做一个电影来呈现，适不适合在荧幕上呈现，而不是在小屏幕。”

　　“尤其在今年的特殊情况下，很多时候不能进影院，我们传播要考虑小屏幕。这几年我本人的创作，是希望拍的作品有电影质感。除了制作上的质量，更多的是观念层面的，要跟新闻的视角不一样，要跟媒体报道的视角不一样。也就是说很大程度上不能够完全呈现媒体报道的内容，一定要有更内在的内容，或者说不需要有太多新闻性和时效性的内容，需要对人性和时代有更深入的思考



　　而做新闻调查记者出身的范士广，面对突发的疫情，最本能的反应就是“我要去新闻的中心，我要去告诉大家那边到底发生了什么样的事。”在这之前，由他任总导演的纪录片《人间世》曾引发过广泛的社会关注，这次他决定再次把镜头对准战斗在一线的医护人员。但他有意抛弃了跌宕起伏的情节，而是更多地关注个体化的感受。

　　“在特别重大的灾难面前，我觉得个人化的叙事、经验和体验一定是非常重要的支撑，而且会让你看到个体中的经历。若干年之后再回过头来看这段历史是更为宝贵的东西。所以我们就展开了100个人的采访计划，我们离开武汉前一天还在采访。”范士广认为，纪录片最大的作用就是在反映现实和时代的时候，能呈现出这个世界的复杂性和人的复杂性，“这是你的天性要做的一件事情。”



　　范士广也提到了在武汉时，他印象最深刻的事情，“有一天方舱要撤离，我们要去那边拍摄，记者围了一圈拍医疗队员撤离，很难挤进去，我就出来了。出来之后我看到了一个非常大的皮卡丘大玩具，拿了A4纸，上面写着‘谢谢你们’。我问他说你怎么不进去？他说我进不去，我在这里等了30多分钟了。那个时候是3月中旬，第一批人要撤走了。那个时候已经很热了，太阳晒的又闷又热，我还是要跑过来送他们。”

　　“后来他们把面罩摘下来的时候，满头全是汗，戴了三层口罩。他们说我就想送他们一下，从大年夜到现在，武汉年轻人一直都躲在家里边不出来，我们希望做一点事情。他就出去送医生上班，送物资，还假扮各种各样的卡通人物。后来我加了他们朋友圈，发现不光扮过皮卡丘，还扮过海绵宝宝和多拉A梦，很感动。”



　　“你会很感触这种特殊时期的情感，对于我们来讲，这种情感本身就应该是这样子的。其中有一集是《相逢》，彼此相互搀扶，相互依偎，本来就应该这样子，这是我们这个片子一直想歌颂的东西。”

“全民记录”正打破创作边界

　　与范俭和范士广的专业出身不同，武汉人林晨是一名VLOG博主，在B站上也是小有名气。在封城的日子里，他用手机和无人机拍摄创作的系列短视频《武汉日记》是疫情初期大家最早看到的武汉影像纪录。这些视频在网络上被大量转发，引来热议。

　　作为“非专业”纪录片人，林晨没有作为纪录片导演的自我角色界定。但正如论坛主持人、学者、华东师范大学传播学院院长吕新雨指出的，林晨对无人机的使用呈现了非常有趣的叙述视角，区别于传统纪录片。传统纪录片中无人机的客观视角在《武汉日记》里，成为了个人化的主观视角。



　　林晨解释：我要从我的视角探索这件事情，所以我首先配上自己的旁白，把无人机的起飞过程也拍进去，使它和我产生关联，让无人机看见的成为我能看见的东西。”

　　如果说林晨的《武汉日记》完全是一次个体视角的呈现，那么导演、诗人、文艺评论家、大象纪录创始人秦晓宇正在制作中的全民记录计划《余生一日》则像一束聚光灯，打在了生活的万花筒上，试图把不同的视角集结起来。而这种企图具有启蒙意义：“大家突然觉得，原来我记录的生活是有意义的，它就是历史本身，原来我就是一个历史的书写者。”

　　秦晓宇认为全民记录的时代和全民导演的时代正在来临。“因为我们拍摄的设备非常普及，一个智能手机就能完成高质量的拍摄。真正的创作就是要打破边界，而不是划地为牢。全民记录计划，这只是一次尝试，以后这种方式会成为一种常态化。”

　　秦晓宇还表示，相比在前线拍摄，而重要的是往深处拍摄。深处也许不再是环境、社会层面或者公共空间，而是心理情感和私人空间。而后者恰恰是电影艺术和文学作品最有表达能力的地方。

让世界了解真实的中国

　　日本纪录片导演竹内亮在疫情期间，带来了两部带有典型新媒体属性的作品《南京抗疫现场》和《好久不见，武汉》。区别于其它拍摄疫情主题的纪录片人，竹内亮预设的观众不仅有中国观众，还有日本乃至全世界的观众。这使他在自己的影片里总是不断在中文和日语间切换表达，并成为了自己影片的出镜主角。

　　竹内亮导演对于自己的定位“是外国人、日本人，还是纪录片的导演”，他感慨道，“外国人更愿意听像我这样外国人说的话，即使是完全一样的内容，外国人也愿意相信外国人说的内容。我觉得这个不可思议，但这是一个现实。所以利用我的身份来介绍真实的中国，这是我的一个定位。因为我喜欢中国，我觉得中国很好玩，所以利用我的身份介绍中国好玩的地方，漂亮的地方。”

　　《好久不见，武汉》的拍摄对象，是竹内亮用微博招募征集来的100名网友中筛选出的10位。通过与拍摄者交朋友、打成一片，竹内亮以在华日本人身份进行的主观讲述，呈现了最客观的记录，以此告诉世界发生在中国武汉的真相。

　　竹内亮透露，《好久不见，武汉》在网络上走红后，改变了很多外国人对武汉的印象。他也毫不掩饰自己对中国、对武汉的热爱，“我希望通过我们的作品去掉外国人对武汉的偏见，我们会一直记录下去，因为，这是最重要的时期。”

　　在谈及拍摄纪录片时所遇到的犹豫，竹内亮分享说，“这次拍《好久不见》的时候确实很担心，这个时代谁想看1个多小时的视频？我们差不多1万个点击量就够了。没想到所有平台的总点击量超过了3000万！”

　　“我们做视频的人经常吐槽观众，现在观众什么都不懂，就喜欢看美女帅哥，但这是我们的错误。不要小看观众，观众想看有内容的东西，时间没有关系。哪怕1分钟没有内容也不想看，1个小时、2个小时有内容也想看。真正有内容，时间真的没有关系，所以我们追求好玩的内容就行了。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 上影节 金爵论坛 竹内亮
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