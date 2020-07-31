国内影院放映超过120分钟电影需要安排场间休息











时光网采访多家影院获悉，120分钟时长放映限制的执行情况，也是根据不同地区的政策而有所不同。比如北京地区就没有特别严格的规定，多数“超时”影片还是可以在影院正常播放的，无需中场休息。





有影院经理坦言，电影时长有其自身的艺术规律，强行掐断的做法并不可取；而且影院相对饭店、地铁等公共场所，危险性其实更低，不必过渡防疫。





不少影院经理也表示，他们也在向上级部门反映，希望放宽“时长限制”、“30%上座率限制”、“不能饮食限制”等限制政策。





随着复工影院数量增多，定档8月的新片也在增多，包括网传将定档8月14日的《八佰》，有望8月底引进的《信条》等片都给了影院信心。影院方面也希望经营逐步正常化，以迎接新片的到来。“影院经营正常化了，新片、大片才敢定档，这是相辅相成的。”







在7月16日国家电影局发布的“影院复工”通知中曾提到：有序复工的影院需按照疫情防控指南抓紧防控，如：每场上座率不得超过30%，减少放映场次，每场不超过两个小时等。







据国内媒体报道，不少院线收到上级通知，要求影院放映时长超120分钟的电影时安排必要的场间休息。有部分院线表示，场间休息多长，是否需要在该时间内完成消杀等细节问题，尚未得到明确说法。