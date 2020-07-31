网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

影院放映超120分钟电影需安排场间休息？

院线：不同地区政策不同，北京尚无规定

2020-07-31 17:29:22 来源：Mtime时光网

国内影院放映超过120分钟电影需要安排场间休息


　　时光网讯 据国内媒体报道，不少院线收到上级通知，要求影院放映时长超120分钟的电影时安排必要的场间休息。有部分院线表示，场间休息多长，是否需要在该时间内完成消杀等细节问题，尚未得到明确说法。

      时光网采访多家影院获悉，120分钟时长放映限制的执行情况，也是根据不同地区的政策而有所不同。比如北京地区就没有特别严格的规定，多数“超时”影片还是可以在影院正常播放的，无需中场休息。

      有影院经理坦言，电影时长有其自身的艺术规律，强行掐断的做法并不可取；而且影院相对饭店、地铁等公共场所，危险性其实更低，不必过渡防疫。

      不少影院经理也表示，他们也在向上级部门反映，希望放宽“时长限制”、“30%上座率限制”、“不能饮食限制”等限制政策。

      随着复工影院数量增多，定档8月的新片也在增多，包括网传将定档8月14日的《八佰》，有望8月底引进的《信条》等片都给了影院信心。影院方面也希望经营逐步正常化，以迎接新片的到来。“影院经营正常化了，新片、大片才敢定档，这是相辅相成的。”　　

      目前8月2日上映的《星际穿越》，8月14日上映的《哈利·波特与魔法石》和8月7日上映的《极速车王》等均超过120分钟。

　　在7月16日国家电影局发布的“影院复工”通知中曾提到：有序复工的影院需按照疫情防控指南抓紧防控，如：每场上座率不得超过30%，减少放映场次，每场不超过两个小时等。



   编辑：保明

关键词： 新冠疫情 影院复工 场间休息
关注时光网微信

相关电影/影人

星际穿越

星际穿越 (2014)

0.0

导演：克里斯托弗·诺兰

主演：马修·麦康纳

在线播放

极速车王

极速车王 (2019)

0.0

导演：詹姆斯·曼高德

主演：克里斯蒂安·贝尔

在线播放

哈利·波特与魔法石

哈利·波特与魔法石 (2001)

0.0

导演：克里斯·哥伦布

主演：丹尼尔·雷德克..

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

王晶新版《倚天屠龙记》曝新定妆照

徐锦江饰金毛狮王 陈紫函饰紫衫龙王

5
王晶导演透露，自己执导的新版《倚天屠龙记》已接近杀青。
2

谁才是内地影院真正的“救世主”？

"家乡"大气定档国庆 诺兰"信条"身负厚望

43
下半年观众去影院观影时有哪些选择？不妨看看下面这份重..
3

Netflix剧集《怪奇物语》群星写真

除了小11 玛雅霍克等小演员也红了

14
不仅小11成了大明星，那些演了《怪奇物语》的演员慢慢都..
4

时光早报：祝长寿！《阿凡达5》已推迟到2028年

《星际穿越》重映 复工后全国票房首破600万

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？
5

这部克苏鲁风格的恐怖剧集有点意思！

乔丹皮尔联手JJ制作 8月16日HBO开播

打怪兽、拯救地球和美国种族问题结合在一起。

查看更多