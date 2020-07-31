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阿萨亚斯在上影节金爵论坛大师班

与港台艺人深度合作 前妻张曼玉获戛纳影后

2020-07-31 16:49:54 来源：Mtime时光网

“在我小时候，法国、欧洲和西方都不了解中国电影，因为看不到中国电影，也没有对中国电影史有过研究。直到80年代早期，我们才看得到中国电影。”


　　时光网讯　第23届上海国际电影节上，又一位国际电影大师以视频连线的方式，在电影学堂开讲。这就是法国著名导演、编剧奥利维耶·阿萨亚斯。

　　1955年，阿萨耶斯出生在法国巴黎，父亲是法国导演/编剧雷蒙·阿萨耶斯，他身上汇集了父亲的土耳其-犹太人血统，以及母亲的匈牙利人血统。早年间，阿萨耶斯在父亲拍电视剧时，曾帮着做编剧写手。
 
　　跟其他科班出身的导演不同，阿萨亚斯以《电影手册》的影评人身份出道，1986年他31岁时，才开始首次执导剧情长片，此前曾执导过一些小短片。阿萨耶斯迅速成为法国1990年代新锐派导演中的一员，1994年，他的《冷水》首次在戛纳电影节“一种关注”单元上展映。


伊尔玛薇普，又译《迷离劫》

　　1996年，阿萨耶斯与张曼玉合作了《伊尔玛薇普》，两人于1998年结婚，2001年离婚，但一直保持着好友关系。2004年，由他执导的影片《清洁》，将张曼玉推上戛纳最佳女演员宝座。

　　2011年，阿萨亚斯担任第64届戛纳电影节评委。2012年，凭借《五月之后》，他获得第69届威尼斯国际电影节“最佳编剧奖”。2014年的《锡尔斯玛利亚》入选当年戛纳电影节主竞赛单元。2016年，他的《私人采购员》获得第69届戛纳电影节“最佳导演奖”。阿萨亚斯对华语电影也颇有研究，早在1997年就拍摄了关于侯孝贤的纪录片《侯孝贤画像》。

《侯孝贤画像》

　　正是因为特殊的从业经历，当被邀请给当下电影专业的学生一些建议时，阿萨亚斯毫不犹豫地说：“我的建议是你要跟着自己的感觉走，不要跟着学校教给你们的规律走，不要跟着他人的建议走。更重要的是你要找到内在的真相和真理，有些东西在学校里能学，但是怎么做你自己，只能由你自己来探索。”

走出课堂去生活中学习

　　奥利维耶·阿萨亚斯的父亲是法国老一辈的编剧，从小家里就有很多电影工作者来来往往，电影创作对阿萨亚斯来说，是非常近距离的事情。但阿萨亚斯直言自己并不喜欢父亲的电影作品，“我觉得父亲和他的朋友们一点都不酷”。
 
　　年轻的阿萨亚斯当年最喜爱的艺术形式是油画和素描，大学期间选择文学作为本专业，同时也在学习油画。毕业之后，他的电影梦开始萌发，但是父亲提醒他，法国电影界层级森严，要想做电影，必须从剧组助理开始。

　　这个偏保守的建议被阿萨亚斯直接拒绝了，“我不想做助理，我觉得我不会做好助理，我就开始拍一些短片。我没有上过电影学院，我觉得电影拍摄的知识并不难，5个月就学会了，我觉得不如从真实的生活中学习。”但是阿萨耶斯渐渐意识到，自己还有很多的缺点，“比如说我没有一个电影的大局观，我自己看的电影太多，对电影的历史了解太少。”


《清洁》

　　在拍短片的同时，法国著名杂志《电影手册》邀请他写影评，阿萨亚斯为该杂志工作了好几年。这份工作使得他有机会采访到自己敬仰的电影工作者，“我一直认为，为这本杂志写作，是最好的电影学院”。《电影手册》经常会出一些专刊，阿萨亚斯在策划有关香港电影的专刊时，第一次到香港出差并住了一个多月，首次全面接触了华语电影。
 
　　随后，阿萨亚斯结识了陈国富、杨德昌、侯孝贤、杜可风等电影人。“遇到他们对我来说太重要了，他们的年纪比我大一点点，但是跟我志同道合，他们教会我怎么看世界。所以在我导演性格形成的年代，这次历程对我来说非常重要。我对华语动作片一直非常感兴趣，我觉得打斗的场面和击剑对打的场面身体的美，运动起来的美、力度和速度都非常好看，给我的影响非常大，对我的视觉表现影响也非常大。”


上影节大师班现场

　　阿萨耶斯坦言，“在我小时候，法国、欧洲和西方都不了解中国电影，因为看不到中国电影，也没有对中国电影史有过研究。直到80年代早期，我们才看得到中国电影，当时我们能看到大部分的中国电影都是独立片，所以我才了解到，香港出现了新一代的电影人，了解西方的现代电影，同时又生机勃勃，很有潜力，和我们那时候的年纪也差不多。”

享受做小说家导演的孤独和专注

　　因为从写作出身，奥利维耶·阿萨亚斯执导的影片，都是由他自己亲自担任编剧，他认为这点对他的导演工作非常重要。“我自己本身就是从作家出身的，一开始是影评，后来是为别的导演创作剧本。我不是特别喜欢导演和编剧之间的协作，在我看来，这样局限太多。“


　　阿萨亚斯觉得：“自己做编剧让我觉得自己就像一个小说家；而我在剧本创作的时候又已经是个导演”。他介绍到：自己的习惯是先写出一个大纲，把电影的框架搭好，哪怕这个框架还有摇摇晃晃的地方。创作剧本时，我已经在畅想应该选什么样的角色，应该怎么布景，怎么说台词。其实做编剧和做导演，都是创作的过程，都是书写的过程。”

　　当聊到剧本创作的日程与规划，阿萨耶斯说自己其实没有什么“套路”可言，“每部电影，每个剧本都不一样。有时候我的创作速度比较快，有时候比较慢，有时候一个星期写完一个剧本，至少一个星期能把大纲写出来。我要花很多的时间去揣摩，平衡剧本的节奏，每个电影的情况都不同。”

 
　　创作过程，对艺术家来说，同时也是一个自我挖掘、自我觉察的过程。在大纲完成之后，阿萨亚斯会用很长的时间去揣摩、平衡剧本的节奏。“我非常喜欢做编剧创作时候的孤独和专注，我觉得做编剧给了我一个内省的机会，使得我的电影有了提升。”

　　阿萨耶斯还具体分享说，“一般我会喜欢写出一个大纲，喜欢把一个电影的框架先搭好，就算这个框架还有摇摇晃晃的地方，有了大纲，有了框架，我再开始动手写剧本。当然在这个过程中我，也可以改变剧本故事的走向，改变一些场景，但我在这之前需要有脊梁骨。

　　“在我看来，创作剧本的过程其实就是拍电影过程的一部分，因为我在写的时候就已经在畅想了，我应该选什么样的角色，我应该怎么布景，怎么写台词。做导演的时候，做分镜头也是一个创作过程，其实导演和分镜头、还有剧本的创作都是创作的过程，都是书写的过程，所以我就像一个小说家。”


《私人采购员》是阿萨耶斯与小K第二次合作

把影片的节奏交由演员

　　在为奥利维耶·阿萨亚斯拿下戛纳电影节最佳导演奖的影片《私人采购员》中，“小K”克里斯汀·斯图尔特所饰演的女孩莫琳，一直在等待已经去世的孪生弟弟如他们曾经约定的那样与自己联系，她的手机开始收到一些奇怪的匿名信息。片中克里斯汀与手机“飙戏”的场景，给观众留下深刻印象，也是一个将剧本文字转化成声画艺术的经典案例。
 
　　对小K的演技，奥利维耶·阿萨亚斯不吝溢美之词：“我觉得这是我在导演的过程中拍过最复杂的一场戏。克里斯汀的表演是非常有张力的，我写剧本的时候就想好了让她演。她很有深度，非常投入在角色的塑造中，她是我所认识的最为出色的演员之一。拍摄《私人采购员》时，我是外部的导演，她是内在的导演。”


与小K的第一次合作是《锡尔斯玛利亚》（这会儿看着更“暮光”）
 
　　奥利维耶·阿萨亚斯说自己并不是那种“细腻”的编剧和导演。在他看来，他写的剧本更像是话剧舞台脚本，不会特别细致地描写人物的心理。他认为一部影片拍摄进行得怎样，在很大程度上要取决于拍摄现场演员之间的互动，演员和剧组成员之间的互动。

　　“我会给演员们足够的时间，不是说让他们完全自由发挥，而是请他们再创作。往往我电影的节奏都是由演员们完成的，如果我看着看着觉得哪里的步调不对，或者角色之间的互动不对，我会打断他们，请他们重新来，但这样的情况很少发生。演员们一旦入戏了，了解剧本了，他们对人物的了解比我还多。”

　　当被问到，如果“小K”当时没有档期，阿萨耶斯会不会考虑换别的女演员？他说如果小K当时没有档期，他会很失望，“但我还会继续请别的演员拍我的片子，拍出来的成品跟现在看到的电影会很不一样，因为很大一部分电影是由演员的个性界定的。我会去想，原来的电影重新翻拍一遍，请不同的演员来演会怎样，我很想做一番分析、对比，看看有哪些变化，为什么会有这样的变化，电影的灵魂有没有改变。

2019年10月，阿萨耶斯在罗马

   编辑：甄甏甏

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关键词： 大师班 上影节 奥利维耶·阿萨亚斯
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奥利维耶·阿萨亚斯

奥利维耶·阿萨亚斯

Olivier Assayas

职业：编剧 | 导演 | 演员

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