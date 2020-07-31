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"又见奈良":养大日本人遗孤的中国人

河濑直美贾樟柯"云助阵" 82岁吴彦姝受热爱

2020-07-31 17:09:37 来源：Mtime时光网

《又见奈良》讲述了年过七旬的中国陈奶奶，远赴日本奈良寻找其失联多年的日本遗孤养女，在二代遗孤小泽和退休警察一雄的帮助下，踏上漫漫寻人之旅的故事。
　　时光网讯　第23届上影节金爵奖剧情片官方入选影片《又见奈良》，于7月31日在上海举行全球首映。监制河濑直美与贾樟柯隔空发来祝福，青年导演鹏飞、演员吴彦姝、英泽和张巍出席现场，并与影迷分享拍摄心得。

导演鹏飞分享创作初衷 
河濑直美贾樟柯隔空送祝福

　　《又见奈良》由河濑直美、贾樟柯监制，鹏飞执导，吴彦姝、英泽、國村隼和永濑正敏主演，秋山真太郎和张巍特别出演。作为金爵奖入围影片，影片展映前夕便获得了高度关注，两场影票开售即被一抢而空，首轮放映结束时获得掌声不断。


电影《又见奈良》导演鹏飞、主创吴彦姝、英泽合影

　　在现场，导演鹏飞真诚地感谢大家的喜爱并分享了创作初衷：一开始就决定拍反战题材来展现人性的光辉，了解到很多遗孤母亲生前愿望就是去日本再见见孩子，看一眼他们的故乡，想以电影的形式帮她们“圆梦”。鹏飞进而表示：“沉重的题材拍得煽情或悲痛也许比较简单，但我希望能轻盈幽默些，观众看时没有负担，又能体会到背后的沉重。”


电影《又见奈良》主创吴彦姝，曾出演过《相爱相亲》

　　82岁的奶奶吴彦姝收获了最多的掌声，谈及观影感受时奶奶一度哽咽，她表示这是第一次看到成片，再看还是像当时看剧本时那样被深深感动。她真诚地感谢大家都到来：“你们是这部片子第一批观众，上海是我们的福地”。

　　大合影时奶奶比出剪刀手尽显“老顽童”本性。英泽谈起为小泽一角色专门学习日语，吴彦姝、國村隼等前辈们对戏让她入戏很快，收获良多。“跨界”当演员的歌手张巍，亦在电影里有不俗的表现。


电影《又见奈良》导演鹏飞 

　　未能前来的河濑直美和贾樟柯分别录制了VCR，为影片首映送上祝福。河濑直美首先对因为疫情最终没能成行表示遗憾。谈到影片的主旨时她说：“人类本身没有国界， 这部作品凝视了过去的历史，也希望能点亮共同的未来。我想与大家分享它，并感受它带来的感动。”为表喜爱和支持，河濑直美还特意为片名《又见奈良》题字。


电影《又见奈良》观众主创合影

　　与河濑直美导演首度合作的贾樟柯则表示，第一次看到剧本便深受触动，“事实证明超越国界，也超越了历史文化，我想大家都会深深地被这个故事所感染”。正如两位监制所说，日本和中国有良好的历史渊源，用胶片搭建中日的友谊桥梁，两国电影人精诚合作才有了《又见奈良》这部电影。

“首见”获赞好评如潮 
性急影迷呼吁赶快上映

　　电影《又见奈良》是鹏飞继《米花之味》之后的又一力作，由中日两国顶级班底打造。


电影《又见奈良》主创参加上影节发布会

　　该片讲述了年过七旬的中国陈奶奶（吴彦姝饰），远赴日本奈良寻找其失联多年的日本遗孤养女，在二代遗孤小泽（英泽饰）和退休警察一雄（國村隼饰）的帮助下踏上漫漫寻人之旅的故事。

　　映后交流时，观众都对影片表示了极度喜爱。有观众点评：影片声音运用得特别好，让人很容易去共情、去流泪。同时《又见奈良》在票务平台、媒体影评人朋友圈也收获好评如潮，大家对影片中体现的母爱、祖孙情深受触动，直言“这是上影节最大的惊喜”，“看到奶奶满怀希望找女儿的瞬间，好悲伤好想家”。


海报

　　也有观众点评导演选取的视角非常独特，从陈奶奶和养女的视角关注了一段我们熟悉的历史，片子没有那么沉重，反而有一丝调皮和幽默，整体观影非常顺畅，细节点非常戳人。更有未能抢到票的影迷朋友按捺不住，连连呼吁电影早日正式上映，好去影院一睹为快。

　　电影《又见奈良》由福建恒业影业有限公司、奈良国际电影节和北京西河星汇影业有限公司出品，克诺影视传媒（北京）有限公司联合出品。该片还邀请到台湾著名摄影师廖本榕担任摄影指导，台湾剪辑届泰斗陈博文担任剪辑，铃木庆一负责电影原创音乐。

　　疫情会过去，战争会结束，但爱不会，期待电影《又见奈良》与大家在大银幕正式相见的那一天。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 上影节 又见奈良 贾樟柯 河濑直美
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又见奈良 (2020)

0.0

导演：鹏飞

主演：吴彦姝 英泽

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