1944年2月14日，艾伦出生在英国伦敦，最开始是广告文字撰稿人，后来做了广告导演。1976年，他凭借长片电影处女作《龙蛇小霸王》，正式开启了自己的电影导演职业生涯，这部卡司全都是小孩子的“黑帮”音乐电影，奇异又让人难忘。
《龙蛇小霸王》，朱迪·福斯特
影片获得成功后，艾伦开始尝试完全不同的东西，1978年的《午夜快车》由奥利弗·斯通
编剧，讲述的是美国毒贩被关在土耳其监狱中的故事，获得了6项奥斯卡提名，包括“最佳影片”与艾伦的“最佳导演”（都输给了《猎鹿人》
）。影片粗粝、残暴、令人不安，也象征了艾伦身为导演的最大特质——善于在不同类型电影之间成功转换。
《午夜快车》 《迷墙》
1987年，艾伦推出了新作《天使心》，这也许是他最被低估的影片，米基·洛克
与罗伯特·德尼罗
的表演无与伦比，本片极好地结合了黑色与恐怖这两个元素，气氛令人窒息。
艾伦最著名的作品，莫过于1988年的《密西西比在燃烧》，故事发生在1964年，三名黑人民权分子在种族偏见盛行的密西西比州被杀，两名FBI白人探员奉命前往当地调查真相。影片获得了7项奥斯卡提名，包括“最佳影片”与艾伦的“最佳导演“（这一次都输给了《雨人》
）。
《密西西比在燃烧》，“科恩嫂”弗兰西斯·麦克多蒙德
九十年代间，艾伦的作品包括欢快的灵魂音乐喜剧《追梦者》，麦当娜主演的阿根廷第一夫人传记片《贝隆夫人》
，以及大银幕改编版《天使的孩子》。艾伦的最后一部导演作品，是2003年的《大卫·戈尔的一生》，凯文·史派西
主演。
2002年，艾伦被英国女王伊丽莎白二世封为爵士，2013年获得了英国学院奖的终身成就奖。他去世后，留下了妻子，5个孩子，还有7个孙辈。
《贝隆夫人》