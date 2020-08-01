执导了《贝隆夫人》《午夜快车》等片的英国导演艾伦·帕克逝世，享年76岁。











1944年2月14日，艾伦出生在英国伦敦，最开始是广告文字撰稿人，后来做了广告导演。1976年，他凭借长片电影处女作《龙蛇小霸王》，正式开启了自己的电影导演职业生涯，这部卡司全都是小孩子的“黑帮”音乐电影，奇异又让人难忘。





《龙蛇小霸王》，朱迪·福斯特











《午夜快车》















《迷墙》















《密西西比在燃烧》，“科恩嫂”弗兰西斯·麦克多蒙德









2002年，艾伦被英国女王伊丽莎白二世封为爵士，2013年获得了英国学院奖的终身成就奖。他去世后，留下了妻子，5个孩子，还有7个孙辈。



