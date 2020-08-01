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"午夜快车""密西西比在燃烧"导演去世

艾伦帕克享年76岁 善于在不同类型间切换

2020-08-01 14:19:16 来源：Mtime时光网

执导了《贝隆夫人》《午夜快车》等片的英国导演艾伦·帕克逝世，享年76岁。


　　时光网讯　英国著名导演艾伦·帕克，在与疾病做了漫长的斗争后与世长辞，享年76岁。艾伦曾因1978年的《午夜快车》与1988年的《密西西比在燃烧》，两获奥斯卡“最佳导演奖”提名，其它作品还包括《龙蛇小霸王》《迷墙》《天使心》《追梦者》《贝隆夫人》《天使的孩子》等。

　　1944年2月14日，艾伦出生在英国伦敦，最开始是广告文字撰稿人，后来做了广告导演。1976年，他凭借长片电影处女作《龙蛇小霸王》，正式开启了自己的电影导演职业生涯，这部卡司全都是小孩子的“黑帮”音乐电影，奇异又让人难忘。


《龙蛇小霸王》，朱迪·福斯特

　　影片获得成功后，艾伦开始尝试完全不同的东西，1978年的《午夜快车》由奥利弗·斯通编剧，讲述的是美国毒贩被关在土耳其监狱中的故事，获得了6项奥斯卡提名，包括“最佳影片”与艾伦的“最佳导演”（都输给了《猎鹿人》）。影片粗粝、残暴、令人不安，也象征了艾伦身为导演的最大特质——善于在不同类型电影之间成功转换。


《午夜快车》

　　这些转换令人瞠目，1980年的《名扬四海》票房很成功，这部以纽约表演艺术高中为中心的歌舞片，后来还衍生出了美剧。1982年的《射月》主题是离婚，饰演夫妇的分别是阿尔伯特·芬尼（波洛侦探！）与黛安·基顿

　　同年，根据平克·弗洛伊德同名摇滚乐专辑《墙》改编的音乐片《迷墙》也面世，令人焦虑又很超现实。1984年的《鸟人》尼古拉斯·凯奇马修·莫迪恩饰演两位越战退伍军人，精神世界饱受折磨，影片广受好评。


《迷墙》

　　1987年，艾伦推出了新作《天使心》，这也许是他最被低估的影片，米基·洛克罗伯特·德尼罗的表演无与伦比，本片极好地结合了黑色与恐怖这两个元素，气氛令人窒息。

　　艾伦最著名的作品，莫过于1988年的《密西西比在燃烧》，故事发生在1964年，三名黑人民权分子在种族偏见盛行的密西西比州被杀，两名FBI白人探员奉命前往当地调查真相。影片获得了7项奥斯卡提名，包括“最佳影片”与艾伦的“最佳导演“（这一次都输给了《雨人》）。


《密西西比在燃烧》，“科恩嫂”弗兰西斯·麦克多蒙德

　　九十年代间，艾伦的作品包括欢快的灵魂音乐喜剧《追梦者》，麦当娜主演的阿根廷第一夫人传记片《贝隆夫人》，以及大银幕改编版《天使的孩子》。艾伦的最后一部导演作品，是2003年的《大卫·戈尔的一生》，凯文·史派西主演。

　　2002年，艾伦被英国女王伊丽莎白二世封为爵士，2013年获得了英国学院奖的终身成就奖。他去世后，留下了妻子，5个孩子，还有7个孙辈。


《贝隆夫人》

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 艾伦·帕克 午夜快车 密西西比在燃烧 贝隆夫人
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艾伦·帕克

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Alan Parker

职业：导演 | 演员 | 编剧 | 制作人

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