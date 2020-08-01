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科幻电影《致命复活》办全国首映礼

气候变化致远古病毒复苏,全球面临生态危机

2020-08-01 15:48:29 来源：Mtime时光网

一部透过末日人性深度聚焦全球生态危机的灾难电影。
      时光网讯  昨日，7月31日下午，国内首部气候变化科幻电影《致命复活》在北京举办全国首映礼。现场邀请了中国气候变化事务特别代表解振华先生、生态环境部宣传教育司刘友宾司长、生态环境部应对气候变化司孙桢副司长、生态环境部宣传教育中心贾峰主任，以及其他领导、环保界多位知名人士上台致辞。

      除此之外，电影的主创团队编剧兼导演杨乐,主演闫文君、沈文俊、沈语眉等主演也纷纷亮相首映礼，并为观众分享了影片精彩的幕后故事。

      导演杨乐深刻解读灾难背后的气候危机  话题不断

      首映礼上当被主持人问及执导《致命复活》的初衷和这部影片的独特之处时，导演杨乐表示：“《致命复活》是一部透过末日人性深度聚焦全球生态危机的灾难电影，如今全球气温升高，气候变幻莫测，各种灾难都有可能随之到来，我希望通过这部影片不仅能带给观众视觉的震撼，还能让大家看到气候危机所带来的毁灭性灾难，从而起到一丝警醒意味，保护环境就是保护自己也是我想要通过这部电影传达给观众的。”

      并且他还声称：“我们整个幕后团队立志将《致命复活》打造成一部有着深厚内涵,具有现实意义的在灾难电影精品，不管是剧本、制作、摄影、特效等都进行了细细打磨。此次疫情后首次亮相大银幕，相信会吸引许多影迷，也为国产电影题材提供更多选择。”

      主演花式分享“逃生小分队”角色秘密  引全场躁动

      电影《致命复活》讲述了气候恶劣变化及冰川融化，导致一种远古病毒复苏，病毒传染性及致死率极高，在人类之间以几何级速度传播，并迅速变异，这种超级病毒会致人浑身出血，丧失意志，行为癫狂，痛苦而死。而一群旅游者在意外中救助了一堆对感染病毒的父女，于是病毒迅速在他们之间传播开来，他们能否在末日来临之前找到求生办法……

      影片利用角色鲜明的个性，构建了一个小型社会，非常影射当下的社会群像。现场，当主持人问及女主闫文君怎么看待自己角色从小爱到大爱升华？闫文君透露：“一开始的自己是为了男朋友，但是后边为了保护这个特殊的小女孩，为了更多人的生命，她跟男朋友都放下了对彼此的爱，这是一个很揪心的过程，但是必须要做。并且跟小演员合作其实对于情绪、体力都是考验，希望能呈现出不一样的惊喜效果。”

      主演沈文俊也谈了自己对于角色父爱如山的理解，他表示：“父爱永远都是深沉的，就像自己在片中的角色一样，虽不善言辞，但是为了救孩子可以付出所有，在逃生小分队中，他们各自内斗，而自己只有一个信念就是带女儿活着出去，这样的感情相信很多家长看完片都会感受到的”。随后，主演徐绍泽、沈语眉也分别向现场观众们分享了自己饰演的角色亮点。

   编辑：王宁

关键词： 致命复活
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