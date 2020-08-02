剧情提要：一九九二年，改革开放的春风吹遍神州。上海黄河路美食街商贾云集，通宵达旦，其中最风光的是商人宝总，他与至真园的老板娘李李从互有矛盾到搭档做生意，服装、机械、金融，越做越大，每桩几乎都是轰动上海滩的大生意。阿宝和李李也在合作中生出感情。





另一边，多年来一直给予宝总帮助和支持的，进贤路上小饭店的老板娘玲子，还有外贸公司的汪小姐，对宝总也都投注了感情。三朵金花，各有其美。宝总最终将情归何处？





当房地产大热，前所未有的机会摆在面前，宝总在被告知李李可能是要骗他的钱，他也犹豫过要不要相信李李。但是最终宝总还是相信无论男女之间还是生意场上，最基本的信条是信任，并投之以情义，不宝金玉，而宝诚信，方得长久。













此次电视剧项目公布，王家卫的泽东影业也透露，“电影《繁花》也一定会有，两者同步都在做。”