时光网讯
今日下午，泽东电影官微在微博发布消息：剧集《繁花》
正式官宣，并发布首张海报。胡歌扮演的宝总亮相，并用上海话说着：“侬好，我是阿宝，长久未见。”
这部电视剧改编自作家金宇澄茅盾奖获奖同名小说，王家卫
监制、总导演，秦雯编剧，视觉总监鲍德熹
，胡歌
领衔主演。
剧情提要：一九九二年，改革开放的春风吹遍神州。上海黄河路美食街商贾云集，通宵达旦，其中最风光的是商人宝总，他与至真园的老板娘李李从互有矛盾到搭档做生意，服装、机械、金融，越做越大，每桩几乎都是轰动上海滩的大生意。阿宝和李李也在合作中生出感情。
另一边，多年来一直给予宝总帮助和支持的，进贤路上小饭店的老板娘玲子，还有外贸公司的汪小姐，对宝总也都投注了感情。三朵金花，各有其美。宝总最终将情归何处？
当房地产大热，前所未有的机会摆在面前，宝总在被告知李李可能是要骗他的钱，他也犹豫过要不要相信李李。但是最终宝总还是相信无论男女之间还是生意场上，最基本的信条是信任，并投之以情义，不宝金玉，而宝诚信，方得长久。
作为一部知名文学作品，《繁花》
曾获得多项华语文学大奖，包括第9届矛盾文学奖。王家卫对这本小说评价极高，形容是“上海的《清明上河图》”，展现了上海1960年代到1990年代的都市实景。
此次电视剧项目公布，王家卫的泽东影业也透露，“电影《繁花》也一定会有，两者同步都在做。”