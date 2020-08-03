早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





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《星际穿越》剧场预告片 中国内地电影院复工了后，虽然顶着30%的上座率，但热爱电影的观众们还是用实际行动表达了自己对于大银幕的向往。





















近日由黄志明监制，吕聿来执导，姜武、张颂文、金世佳、李倩领衔主演，赵毅、焦刚特别出演的犯罪动作电影《扫黑·两面人》开机。

影片讲述了某扫黑除恶专案组组长宋一锐带领组员由一起强拆案深入调查，突破层层阻挠，与幕后的黑恶势力展开激烈斗争，最终揭开腐败官员利用公职权力充当犯罪保护伞的虚伪面具，将犯罪分子绳之以法的故事。















颠覆！日本知名谐星 渡边直美 将在福田雄一导演新片《三国志新解》中饰演貂蝉，同时新曝光的阵容还有 岩田刚典 饰演赵云。看来本片是喜剧实锤了。

日本人有很深的三国情结， 《赤壁》 是日本史上最卖座的华语电影，日本人也创作了不少三国题材的漫画、动画和游戏。作为三国迷之一的导演福田雄一表示，自己要“拍摄一部迄今为止别人从没有想象过的三国志新解”。该片定于2020年12月11日在日本上映。

来看下本片目前已曝光的豪华阵容：

大泉洋 饰 刘备 室毅 饰 诸葛亮 桥本哲 饰 关羽 高桥努 饰 张飞 山田孝之 饰 黄巾 城田优 饰 吕布 佐藤二朗 饰 董卓 贺来贤人 饰 周瑜 冈田健史 饰 孙权 矢本悠马 饰 黄盖 半海一晃 饰 鲁肃 桥本环奈 饰 黄夫人 山本美月 饰 小乔 岩田刚典 饰 赵云 渡边直美 饰 貂蝉









