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中国内地电影院复工了后，虽然顶着30%的上座率，但热爱电影的观众们还是用实际行动表达了自己对于大银幕的向往。
华谊兄弟电影官微宣布《八佰》
将于8月21日全国上映。原定2019年7月5日上映的该片在去年上海电影节开幕前取消放映，随后撤档。今年上海电影节闭幕当天，宣布重新定档。
近日由黄志明监制，吕聿来执导，姜武、张颂文、金世佳、李倩领衔主演，赵毅、焦刚特别出演的犯罪动作电影《扫黑·两面人》开机。
影片讲述了某扫黑除恶专案组组长宋一锐带领组员由一起强拆案深入调查，突破层层阻挠，与幕后的黑恶势力展开激烈斗争，最终揭开腐败官员利用公职权力充当犯罪保护伞的虚伪面具，将犯罪分子绳之以法的故事。
除《扫黑·两面人》外，“爱奇艺原创电影”项目中由王千源王景春两大“影帝”集结的《彷徨之刃》
即将拍摄完成，刘敏涛、荣梓杉、谭凯领衔主演的《再见吧！少年》
将在年内院线上映与观众见面，与恒业影业联手打造的电影《中国乒乓》
将于年内开机；
同时，电影《忠犬八公》（中国版）、《绝地追击》、《边缘行者》、《怒海狂蛛》、《看不见的客人》（中国版）、《门萨的学徒》、《乐队的夏天》
等作品也在精心创作阶段。
颠覆！日本知名谐星渡边直美
将在福田雄一导演新片《三国志新解》中饰演貂蝉，同时新曝光的阵容还有岩田刚典
饰演赵云。看来本片是喜剧实锤了。
日本人有很深的三国情结，《赤壁》
是日本史上最卖座的华语电影，日本人也创作了不少三国题材的漫画、动画和游戏。作为三国迷之一的导演福田雄一表示，自己要“拍摄一部迄今为止别人从没有想象过的三国志新解”。该片定于2020年12月11日在日本上映。
来看下本片目前已曝光的豪华阵容：
大泉洋 饰 刘备
室毅 饰 诸葛亮
桥本哲 饰 关羽
高桥努 饰 张飞
山田孝之 饰 黄巾
城田优 饰 吕布
佐藤二朗 饰 董卓
贺来贤人 饰 周瑜
冈田健史 饰 孙权
矢本悠马 饰 黄盖
半海一晃 饰 鲁肃
桥本环奈 饰 黄夫人
山本美月 饰 小乔
岩田刚典 饰 赵云
渡边直美 饰 貂蝉
细田守
执导动画电影《未来的未来》
确定引进中国内地，并曝光中文海报。影片曾于2018年在日本上映，故事讲述主人公小男孩小君，遭遇了来自未来的妹妹“未来”，并以此为契机踏上一段穿越时空的冒险之旅。
《未来的未来》曾入选奥斯卡最佳动画长片、以及戛纳电影节“导演双周”长片竞赛环节，细田守透过清新萌翻天的视觉画风，以4岁小男孩视角，描绘一个不分国界、大人小孩都会产生共鸣的故事。
影片由中野量太(《滚烫的爱》)执导，是一部亲情催泪作品。故事讲述山崎努饰演的老父亲患上老年痴呆症后，他与松原智惠子饰演的妻子及竹内结子、苍井优饰演的两个女儿如何度过接下来的时光。
01.《蜘蛛侠：平行宇宙》概念艺术家分享蓝光封面
《蜘蛛侠：平行宇宙》
的概念艺术家Ian McQue分享了一组，他设计的影片铁盒版蓝光碟封面备选，还有为了把握人物姿势画的一些铅笔草图，很酷！
02.哥谭奖推迟至2021年1月举办
奥斯卡风向标之一的“哥谭独立电影奖”宣布由原来的2020年底，推迟至2021年1月11日举办。由于疫情关系，北美颁奖季整体往后挪，奥斯卡推迟到了4月25日，金球奖推迟到2月28日。
哥谭独立电影奖1991年由美国独立电影制片协会创办，作为美国独立电影界的重要奖项，意在鼓励未在主流院线大规模上映的独立电影以及新锐导演处女作。
一战战争片《1917》
发布内地终极海报，本片由萨姆·门德斯
执导，乔治·麦凯和迪恩-查尔斯·查普曼领衔主演，将于本周五(8月7日)在内地公映。
影片的最大亮点说一镜到底，即一个镜头从头到尾，按时间顺序，完整记录剧情的发展过程。“迄今为止，《1917》是我在技术上完成最困难的电影。”导演萨姆·门德斯曾感慨。