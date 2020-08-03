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黄渤监制《风平浪静》发布口碑特辑

章宇宋佳谈恋爱百爪挠心，父子情超越道德

2020-08-03 10:26:41 来源：Mtime时光网

王学兵看完后说，“太喜欢看章宇和宋佳谈恋爱了，谈的百爪挠心。”
      时光网讯  近日，金爵奖官方入选影片《风平浪静》在上海国际电影节展开了一系列活动。导演李霄峰、监制黄渤、制片人顿河，领衔主演章宇、宋佳、王砚辉，主演邓恩熙、周政杰，友情出演张建亚、编剧余欣等主创先后亮相多场上影节活动。

      在上影节的开幕论坛上，监制黄渤称赞导演和这部作品是“这个时代不一样的存在”。在随后的展映环节，有影迷称“这不仅是导演李霄峰的里程碑，国产犯罪片也有望进入一个新维度”。映后交流中黄渤和章宇还收获粉丝惊喜礼物，两代”黄毛“爆笑同框。


      因疫情关系，本届上影节取消评奖环节，所以《风平浪静》错过了角逐金爵奖的机会。导演李霄峰坦言自己也确实接到别的电影节邀请，甚至上影节方面也善意提醒他可延至明年参赛，但他最终坚持要将作品留在今年的上影节，“我是从上海电影节创投一步一步走出来的，监制也是上海电影节的影帝。我们和上海电影节有缘，上海电影节撑我们，我们也撑上海电影节。”

      《风平浪静》是由黄渤主导的HB+U的青年导演扶持计划的第三部作品，这也是他首次没有以演员身份出现在参与的电影项目里。在展映前一天的青年导演论坛上，制片人顿河爆料曾邀请黄渤饰演章宇的父亲，黄渤笑称“当时我去旁边的洗手间照照镜子呆了很久”。


      出演虽未成形，但监制的大旗最终扛了起来，黄渤称赞李霄峰和《风平浪静》“都是这个时代，不太一样的存在”。他说起初在创投上看到李霄峰导演的剧本就觉得很有意思，之后每次看都是不一样的感觉，“每一次的变化里面都能够看到那个品质，以及里面有一股劲儿在，对我来说那个就是吸引力”。

      主演宋佳也说，看剧本后就很喜欢，想跟这群人玩儿，两个主人公的故事让她觉得“不知道会演成什么样。所以那个东西特别吸引我。”宋佳说在拍摄中与李霄峰导演建立了很有意思的交流，“他给我的感觉像一面镜子，他能看到我看不到的自己，对我而言，我觉得他信任我”。


      在上影节的映后交流中，章宇称这是自己演过最惨的一个人物，曾在片场问导演为什么这么写这个人，“你的生活和生命，你的童年有那么悲戚吗？”好在有宋佳的角色为他带去抚慰，“她一进组，我的五官都舒展了。”而黄渤则现场爆料，自己起初并不同意宋佳饰演女主角潘晓霜，因担心她不能诠释角色的温婉，但最后“她用演员强悍的塑造力折服了我”。现场，演员王学兵看完后直呼“我太喜欢看章宇和宋佳谈恋爱了，谈的百爪挠心，真的特别好看。”导演徐展雄更称在电影中“看到了极致的浪漫和残酷”。

      值得一提的是，由于黄渤和章宇在《疯狂的赛车》和《我不是药神》中均有过黄毛造型，在映后现场，一位观众还热情送上“两代黄毛”表情包展板，“觉得你们很像，演活了小人物，相似的人总会因为缘分聚在一起”。黄渤章宇大笑合影，“两代黄毛”同台，把现场气氛引向高潮，爆笑不断。


      电影《风平浪静》中章宇饰演的主人公宋浩，因为高考保送名额被顶替被迫改变命运，身边的人和事也逐步走向失控。原本虚构的故事却恰好与现实生活中的多起“高考顶替”事件神吻合。不少观众直言电影“很敢拍”，“电影存在的意义就是要帮大家说出一些生活里无法表达的东西”。导演仇晟说“看得我双手发麻”，导演刁亦男表示“父子的情感触动了我，超越道德，超出想象。”


   编辑：王宁

关键词： 风平浪静 黄渤 宋佳 章宇 李霄峰
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