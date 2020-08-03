张颂文又有新片了，将和姜武、金世佳合作《扫黑·双面人》。











影片讲述了某扫黑除恶专案组组长宋一锐带领组员由一起强拆案深入调查，突破层层阻挠，与幕后的黑恶势力展开激烈斗争，最终揭开腐败官员利用公职权力充当犯罪保护伞的虚伪面具，将犯罪分子绳之以法的故事。















同时，金世佳、李倩、赵毅、焦刚等一众口碑与实力兼具的演员此次也加入这场身份成迷且暗藏玄机的案件调查迷局中，一触即发的“涉黑大案”演技对决令人期待。

左二为导演吕聿来













电影《扫黑·两面人》以中央政法委、全国扫黑办重点督办案件为原型，直击黑恶势力侵蚀基层政权为害一方的违法犯罪，全面反映了扫黑除恶专项斗争取得的重大阶段性成效和赢得的良好社会反响。影片历经一年深入采访创作而成，是首部展现中央政法委、全国扫黑办督办案件的影视化作品。





在开机仪式现场，爱奇艺影业总裁、总制片人亚宁表示，《扫黑·两面人》希望通过大银幕生动的人物和故事呈现，让广大观众真切感受扫黑除恶工作中的英雄事迹，弘扬社会正气。









同时，电影《忠犬八公》（中国版）、《绝地追击》、《边缘行者》、《怒海狂蛛》、《看不见的客人》（中国版）、《门萨的学徒》、《乐队的夏天》等作品也在精心创作阶段。





编辑：小火纸