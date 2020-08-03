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张颂文、姜武主演《扫黑·双面人》开机

《孔雀》男星吕聿来执导 爱奇艺原创电影

2020-08-03 10:13:37 来源：Mtime时光网

张颂文又有新片了，将和姜武、金世佳合作《扫黑·双面人》。


　　时光网讯 近日由黄志明监制，吕聿来执导，姜武张颂文金世佳、李倩领衔主演，赵毅焦刚特别出演的犯罪动作电影《扫黑·双面人》开机。

　　影片讲述了某扫黑除恶专案组组长宋一锐带领组员由一起强拆案深入调查，突破层层阻挠，与幕后的黑恶势力展开激烈斗争，最终揭开腐败官员利用公职权力充当犯罪保护伞的虚伪面具，将犯罪分子绳之以法的故事。

　　主演姜武塑造经典角色无数，包括电影《洗澡》里令人动容的“小人物”刘二明、电影《暴裂无声》中表里不一贪婪暴虐的黑心老板昌万年，凭借多面演技被观众评为“不可多得的好演员”；


　　主演张颂文在电影《风中有朵雨做的云》和爆款网剧《隐秘的角落》之后被更多观众所熟知和喜爱，获封“行走的演技教科书”，此次他演绎拥有多面身份的基层县长曹志远，与姜武所饰演的扫黑除恶专案组组长宋一锐进行一场有关权力、金钱、欲望、生命的明暗较量。

　　同时，金世佳、李倩、赵毅、焦刚等一众口碑与实力兼具的演员此次也加入这场身份成迷且暗藏玄机的案件调查迷局中，一触即发的“涉黑大案”演技对决令人期待。
左二为导演吕聿来

　　导演吕聿来曾出演《孔雀》等片，转行导演后执导的电影《桃源》，曾在第二届平遥国际电影展获得“华语新生代单元最受欢迎影片奖”，观众评其“镜头的节奏感和镜头感非常细腻”；监制黄志明制片经验丰富，曾监制创作出《左耳》、中国版《嫌疑人X的献身》《不能说的秘密》等一众高品质类型电影。

　　影片还请到了《煎饼侠》《两只老虎》《一切都好》等电影作品的美术指导傅英彰进行美术设计，力图呈现兼具质感与风格化的电影美学画面。

     电影《扫黑·两面人》以中央政法委、全国扫黑办重点督办案件为原型，直击黑恶势力侵蚀基层政权为害一方的违法犯罪，全面反映了扫黑除恶专项斗争取得的重大阶段性成效和赢得的良好社会反响。影片历经一年深入采访创作而成，是首部展现中央政法委、全国扫黑办督办案件的影视化作品。

　　在开机仪式现场，爱奇艺影业总裁、总制片人亚宁表示，《扫黑·两面人》希望通过大银幕生动的人物和故事呈现，让广大观众真切感受扫黑除恶工作中的英雄事迹，弘扬社会正气。

　　除《扫黑·两面人》外，“爱奇艺原创电影”项目中由王千源王景春两大“影帝”集结的《彷徨之刃》即将拍摄完成，刘敏涛、荣梓杉、谭凯领衔主演的《再见吧！少年》将在年内院线上映与观众见面，与恒业影业联手打造的电影《中国乒乓》将于年内开机；

　　同时，电影《忠犬八公》（中国版）、《绝地追击》、《边缘行者》、《怒海狂蛛》、《看不见的客人》（中国版）、《门萨的学徒》、《乐队的夏天》等作品也在精心创作阶段。

   编辑：小火纸

关键词： 吕聿来 张颂文 姜武 扫黑双面人 爱奇艺原创电影
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