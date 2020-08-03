该剧根据著名科幻作家刘慈欣同名小说改编，“三日凌空”“红岸基地”“古筝行动”原著名场面重现。

具体卡司和角色如下：

剧版《三体》的消息早在2016年就宣布。2019年6月这部剧集的备案公示曾在网上曝光，由企鹅影视、三体宇宙、灵河联合出品。剧情梗概如下：





“2005年，地球基础科学出现了异常的扰动，一时间科学界风雨飘飘，人心惶惶。离奇自杀的科学家，近乎神迹的倒计时，行事隐秘的科学边，神秘莫测的《三体》游戏……





纳米科学家汪淼被警官史强带到联合作战中心，并潜入名为“科学边界”的组织协助调查。迷雾之中，汪淼接触到一个名为ETO的组织，发现其幕后统帅竟是自杀身亡的科学家杨冬的母亲——叶文洁。





随着ETO与作战中心你来我往的不断博弈，汪淼和史强逐渐确定《三体》游戏中的世界真实存在。而所有事件的源起，是两个文明为了生存空间，孤注一掷的生死相逐。在联合作战中心及科学家们的共同努力下，汪淼、史强等人坚定信念、重燃希望，带领大家继续准备着在今后与即将入侵的三体人展开殊死斗争。”