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什么情况？囧雪基特哈灵顿当街掏裤裆

与妻子“火吻”萝斯莱斯利一起逛街遛狗

2020-08-03 14:15:20 来源：Mtime时光网

囧雪这回囧了。


　　时光网讯 近日，《权力的游戏》男星“囧雪”基特·哈灵顿和妻子“火吻”萝斯·莱斯利被拍到在伦敦逛街遛狗，但雪诺走着走着感觉有点别扭，当街开始掏裤裆，一顿操作猛如虎之后开始恢复正常。（大热天的，是男人应该都懂囧雪的尴尬）

调整三部曲
调整好了 就遛狗吧



   编辑：小火纸

关键词： 基特哈灵顿 囧雪 街拍
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