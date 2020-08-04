时光君带你看看8月有哪些好看新剧!美剧、日剧、韩剧、泰剧、华语剧...非常多元哦。

时光网特稿 一转眼，就到了八月。





我们终于等到了电影院开门的日子，虽然对于复映片单，大家看法不一。但在这期间，新剧一直没有缺席。





电影or新剧，总有你喜欢的那一款。























伊叔眼神狠不狠？





剧版《天才枪手》







主演：普莉恩皮察雅·克玛拉娜君、金杰特·瓦塔纳辛、帕瑞斯·因塔拉科玛亚苏特





类型：悬疑/犯罪





平台：GMM One





集数：未知





开播：8月3日





2017年，泰国影市出现了一匹票房黑马《天才枪手》。





导演用类型片的拍摄手法，把一个天才学霸利用高智商作弊的故事，拍出了谍战片的紧张刺激感。影片在有泰国奥斯卡之称的金天鹅奖上，夺得最佳影片、影帝、影后等五项大奖。





影片在泰国票房总收益1.13亿泰铢，引进中国内地上映后，又创下2.71亿人民币的票房成绩。







影版《天才枪手》剧照









从剧情来看，两版主线相差不大，剧版也是讲天才高中生小琳与另一位学霸班克，共同策划一场跨时区作弊的故事。





不同的是，剧本线索会更复杂、更残酷。





诱惑更大：一场考试，800位顾客，每人付5万，一次进账4000万。











矛盾更深：剧版将深挖四位主角的家世背景，并且学校老师也会更早发现他们的作弊计划。











手段更多：从预告来看，利用考场钟表、手表的作弊手段，依然保留了影版的间谍片既视感。















除此以外，剧版还有一点与影版截然不同，那就是主演全部换新。





女主角“天才小琳”，由前泰国女团BNK48二期生成员June出演。相比影版酷拽的茱蒂蒙·琼查容苏因而言，剧版女主多了些甜美可爱。





左：剧版女主普莉恩皮察雅·克玛拉娜君

右：影版女主茱蒂蒙·琼查容苏因





男主角“学霸班克”，由泰国星二代金杰特·瓦塔纳辛上阵。











左：剧版男主金杰特·瓦塔纳辛

右：影版男主查侬·散顶腾古





最后，再来张四位主演大合影的对比。







上图为影版主演，下图为剧版主演













主演：曹承佑、裴斗娜、李浚赫、尹世雅





类型：悬疑/犯罪





平台：tvN





集数：16





开播：8月15日









阵容，包揽韩国两大家喻户晓实力派：曹承佑+裴斗娜。











题材，批判现实主义，影射韩国财阀。讲了一个丧失情绪感知的男检察官与飒爽女警，携手侦破复杂命案的故事。





信息量庞大、剧情紧凑，是它的标签。立足现实，揭开官商勾结、检察院内部腐败，是它的目的。















3年后，《秘密森林》第二季终于登场。





故事延续第一季的结尾，曹承佑饰演的检察官，被降职到庆尚南道南海统营支厅工作。第二部的剧情，将以黄始木的新工作为背景，讲述他与女警继续挖掘检察院阴暗秘密的同时，又经历了一场检察官与警方的搜查权争夺战。