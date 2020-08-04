时光网特稿 一转眼，就到了八月。
我们终于等到了电影院开门的日子，虽然对于复映片单，大家看法不一。但在这期间，新剧一直没有缺席。
电影or新剧，总有你喜欢的那一款。
放眼望去，8月剧集依然可圈可点。从亚洲范围来看，泰国派出剧版《天才枪手》
，敲响战鼓。韩国也不甘落后，tvN的重头戏《秘密森林》
第二季即将上场。
HBO拍了部预算最高的华语剧《猎梦特工》
，主打科幻悬疑，还有外星人大战；日本主打文艺路线，三浦春马遗作《太阳之子》也安排上了。
美剧方面，《恶魔之地》
脑洞大开，把美国种族议题和克苏鲁怪物融合在一起；伊桑·霍克在《上帝之鸟》
中演起了废奴主义领袖约翰·布朗，举止行为既严肃又搞笑。
《女子监狱》
班底打造了一部画风清奇的青少年剧，一对双胞胎学生妹，下课之后，扛起枪满街抓坏蛋，成为了赏金猎人。
剧版《天才枪手》
主演：普莉恩皮察雅·克玛拉娜君、金杰特·瓦塔纳辛、帕瑞斯·因塔拉科玛亚苏特
类型：悬疑/犯罪
平台：GMM One
集数：未知
开播：8月3日
2017年，泰国影市出现了一匹票房黑马《天才枪手》。
导演用类型片的拍摄手法，把一个天才学霸利用高智商作弊的故事，拍出了谍战片的紧张刺激感。影片在有泰国奥斯卡之称的金天鹅奖上，夺得最佳影片、影帝、影后等五项大奖。
影片在泰国票房总收益1.13亿泰铢，引进中国内地上映后，又创下2.71亿人民币的票房成绩。
影版《天才枪手》剧照
从剧情来看，两版主线相差不大，剧版也是讲天才高中生小琳与另一位学霸班克，共同策划一场跨时区作弊的故事。
不同的是，剧本线索会更复杂、更残酷。
诱惑更大：一场考试，800位顾客，每人付5万，一次进账4000万。
矛盾更深：剧版将深挖四位主角的家世背景，并且学校老师也会更早发现他们的作弊计划。
手段更多：从预告来看，利用考场钟表、手表的作弊手段，依然保留了影版的间谍片既视感。
预告中，女主角小琳，对着镜头提出了一个问题：学校可以收我们的钱，我们为什么不能收学校的钱？这也预示着，剧版《天才枪手》
将对泰国的社会结构、贫富差距、教育制度，深入探讨一番。
除此以外，剧版还有一点与影版截然不同，那就是主演全部换新。
女主角“天才小琳”，由前泰国女团BNK48二期生成员June出演。相比影版酷拽的茱蒂蒙·琼查容苏因而言，剧版女主多了些甜美可爱。
右：影版女主茱蒂蒙·琼查容苏因
男主角“学霸班克”，由泰国星二代金杰特·瓦塔纳辛上阵。
左：剧版男主金杰特·瓦塔纳辛
右：影版男主查侬·散顶腾古
最后，再来张四位主演大合影的对比。
上图为影版主演，下图为剧版主演
主演：曹承佑、裴斗娜、李浚赫、尹世雅
类型：悬疑/犯罪
平台：tvN
集数：16
开播：8月15日
阵容，包揽韩国两大家喻户晓实力派：曹承佑+裴斗娜。
题材，批判现实主义，影射韩国财阀。讲了一个丧失情绪感知的男检察官与飒爽女警，携手侦破复杂命案的故事。
信息量庞大、剧情紧凑，是它的标签。立足现实，揭开官商勾结、检察院内部腐败，是它的目的。
在第54届百想艺术大赏，《秘密森林》
拿了最佳剧本、最佳男主角在内的3项大奖，风头一时无两。
3年后，《秘密森林》第二季终于登场。
故事延续第一季的结尾，曹承佑饰演的检察官，被降职到庆尚南道南海统营支厅工作。第二部的剧情，将以黄始木的新工作为背景，讲述他与女警继续挖掘检察院阴暗秘密的同时，又经历了一场检察官与警方的搜查权争夺战。