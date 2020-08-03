时光网讯
8月3日晚，2020年FIRST青年电影展落下帷幕，众多奖项颁出。其中，“老演员”王学兵
与“素人演员”周青
共同获得了今年FIRST青年电影展的最佳演员奖。
王学兵的获奖作品为高群书监制、高寒编剧并执导的犯罪剧情片《罪业搭档》
。该片讲述了因失职被下放到看守所的刑警董锋，与昔年的老搭档陈汉中，在七年后因为一场“少女自杀案”再度携手破案，并最终解除了误会的故事。
得奖后王学兵表示，能和素人演员一起得奖很高兴，“我自己也一直想做个素人演员”。
与王学兵活动获得最佳演员奖的是“素人演员”周青，她的获奖作品是与自己丈夫王晓振
合作的电影《情诗》
。《情诗》也获得了最佳剧情长片奖，堪称今年FIRST青年电影展的最大赢家。
这部电影场景简单，绝大部分戏份都发生在车里。片中，周青和王晓振分别饰演他们自己，《情诗》讲述的就是他们拍摄《情诗》的过程。
在今年的FIRST青年电影展，一部名为《棒！少年》
的纪录片也受到了不少好评，影片最终获得最佳纪录片奖。
影片聚焦一支少年棒球队：北京市郊，一群困境儿童在70多岁老教练的带领下练习棒球。少年马虎的到来打破了宁静，他在队中淘气打闹、拉帮结派，成了队员和教练的眼中钉。由于拆迁等原因，棒球基地被要求限期搬离，而半年后，球队将代表亚太区参加在美国举办的世界级少棒比赛。少年们必须面对这次挑战。
编辑：羊羊