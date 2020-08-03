网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

王学兵获FIRST青年电影展最佳演员奖

《情诗》拿下最佳剧情长片&最佳演员两项大奖

2020-08-03 22:08:40 来源：Mtime时光网

“老演员”王学兵与“素人演员”周青共同获得了今年FIRST青年电影展的最佳演员奖。
      时光网讯 8月3日晚，2020年FIRST青年电影展落下帷幕，众多奖项颁出。其中，“老演员”王学兵与“素人演员”周青共同获得了今年FIRST青年电影展的最佳演员奖。

      王学兵的获奖作品为高群书监制、高寒编剧并执导的犯罪剧情片《罪业搭档》。该片讲述了因失职被下放到看守所的刑警董锋，与昔年的老搭档陈汉中，在七年后因为一场“少女自杀案”再度携手破案，并最终解除了误会的故事。

      得奖后王学兵表示，能和素人演员一起得奖很高兴，“我自己也一直想做个素人演员”。

      与王学兵活动获得最佳演员奖的是“素人演员”周青，她的获奖作品是与自己丈夫王晓振合作的电影《情诗》。《情诗》也获得了最佳剧情长片奖，堪称今年FIRST青年电影展的最大赢家。

      这部电影场景简单，绝大部分戏份都发生在车里。片中，周青和王晓振分别饰演他们自己，《情诗》讲述的就是他们拍摄《情诗》的过程。

      在今年的FIRST青年电影展，一部名为《棒！少年》的纪录片也受到了不少好评，影片最终获得最佳纪录片奖。

      影片聚焦一支少年棒球队：北京市郊，一群困境儿童在70多岁老教练的带领下练习棒球。少年马虎的到来打破了宁静，他在队中淘气打闹、拉帮结派，成了队员和教练的眼中钉。由于拆迁等原因，棒球基地被要求限期搬离，而半年后，球队将代表亚太区参加在美国举办的世界级少棒比赛。少年们必须面对这次挑战。


   编辑：羊羊

关键词： FIRST青年电影展 王学兵 情诗
关注时光网微信

相关电影/影人

王学兵

王学兵

Xuebing Wang

职业：演员 | 导演 | 编剧

查看影人作品  >

情诗

情诗 (2020)

0.0

导演：王晓振

主演：周青 王晓振

在线播放

罪业搭档

罪业搭档 (2020)

0.0

在线播放

周青

周青

职业：演员

查看影人作品  >

王晓振

王晓振

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

棒！少年

棒！少年 (2020)

0.0

在线播放

显示更多∨

会员评论 (0)

发表

本周热读

1

谁才是内地影院真正的“救世主”？

"家乡"大气定档国庆 诺兰"信条"身负厚望

43
下半年观众去影院观影时有哪些选择？不妨看看下面这份重..
2

经典格斗游戏改编《拳皇·觉醒》曝预告

国内顶级班底制作 日本公司SNK正版授权

请在留言区分享你与《拳皇》的青春记忆吧~
3

Netflix剧集《怪奇物语》群星写真

除了小11 玛雅霍克等小演员也红了

14
不仅小11成了大明星，那些演了《怪奇物语》的演员慢慢都..
4

诺兰《信条》内地过审，定档在即！

影片放弃全球同步发行 8月底部分市场率先上映

《信条》国内定档的日子不远了。
5

当电影院复工时 我们谈些什么

影院是否最惨行业 30%上座率过度防疫？

对于影院复工这件事及其相关政策，你怎么看？

查看更多