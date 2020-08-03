“老演员”王学兵与“素人演员”周青共同获得了今年FIRST青年电影展的最佳演员奖。









得奖后王学兵表示，能和素人演员一起得奖很高兴，“我自己也一直想做个素人演员”。









这部电影场景简单，绝大部分戏份都发生在车里。片中，周青和王晓振分别饰演他们自己，《情诗》讲述的就是他们拍摄《情诗》的过程。









影片聚焦一支少年棒球队：北京市郊，一群困境儿童在70多岁老教练的带领下练习棒球。少年马虎的到来打破了宁静，他在队中淘气打闹、拉帮结派，成了队员和教练的眼中钉。由于拆迁等原因，棒球基地被要求限期搬离，而半年后，球队将代表亚太区参加在美国举办的世界级少棒比赛。少年们必须面对这次挑战。









编辑：羊羊