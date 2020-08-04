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01.派蒂·杰金斯谈《神奇女侠3》
近日，《神奇女侠》
系列导演派蒂·杰金斯
接受外媒采访，表示《神奇女侠3》可能是她执导的系列最后一部，她要认真对待，把所有想展示的东西都放在里面。
目前《神奇女侠2》
定档10月北美公映。派蒂·杰金斯说：“对我来说，展示她力量的巅峰是令人兴奋的。但同样重要的是，她与内心的挣扎作斗争:她是女神，试图帮助人类。她不仅是一个对抗邪恶的人，她还试图向坏人展示如何进步。这是一个有趣的困境。下一部可能是我最后一部神奇女侠电影了，所以我要把所有想展示的东西都放在那里。我们必须仔细考虑。”
Netflix正在洽谈买下乔·赖特一再拖延的惊悚片《窗里的女人》
，该片由六次获得奥斯卡提名的艾米·亚当斯
主演。该片最近一次定于今年5月上映，因疫情移除了档期。
《窗里的女人》
原是福斯2000的作品，迪士尼收购福斯后，这一部门已经关闭。
外媒称，影片已经全部完成，Netflix尚未签署最后的协议，上线日期待定，有可能今年上线。
该剧背景设置在1977年的纽约，一帮专门猎杀纳粹的人发现，有数以百计的高层纳粹官员就住在普通人中，幻想着在美国建立第四帝国。这些猎手们踏上暴力的征程，要将纳粹们缉拿归案，阻止他们种族大屠杀的计划。
04.布莱德利·库珀有望出演保罗·托马斯·安德森新作
汤姆·赫兰德
、罗伯特·帕丁森
主演Netflix新片《神弃之地》
首曝剧照，这部电影集结了豪华卡司，塞巴斯蒂安·斯坦（“美队”因档期放弃，“冬兵”接演）、米娅·华希科沃斯卡、比尔·斯卡斯加德也都参演了该片。
影片改编自唐纳德·雷·波洛克2011年出版的同名小说，故事发生在俄亥俄州一个被人们所遗忘的偏僻地区Knockemstiff，在这里信仰、暴力、救赎的风暴即将掀起，可主角威拉德·拉塞尔却寄希望于祷告，屈服于牺牲。他的儿子阿尔文(赫兰德饰)则在从一个在学校被欺负的孩子，成长为一个知道何时采取行动的男人。
01.第14届FIRST青年电影展获奖名单揭晓！
第14届FIRST青年电影展获奖名单揭晓：
最佳短片：《修容镇》
最佳实验短片：《硬币》
最佳纪录片：《棒！少年》
最佳电影文本：《花这样红》
最佳艺术探索：《歌声缘何慢半拍》
一种立场：《艺术死了》
年度面孔：在场的每一个人