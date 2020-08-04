早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





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04.布莱德利·库珀有望出演保罗·托马斯·安德森新作



























影片改编自唐纳德·雷·波洛克2011年出版的同名小说，故事发生在俄亥俄州一个被人们所遗忘的偏僻地区Knockemstiff，在这里信仰、暴力、救赎的风暴即将掀起，可主角威拉德·拉塞尔却寄希望于祷告，屈服于牺牲。他的儿子阿尔文(赫兰德饰)则在从一个在学校被欺负的孩子，成长为一个知道何时采取行动的男人。





01.第14届FIRST青年电影展获奖名单揭晓！

















