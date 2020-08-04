高口碑音乐爱情电影《初恋这首情歌》曝光了终极预告。



















少年版“波西米亚狂想曲” 浪漫诠释青春与爱情









某日，康纳邂逅了美丽女孩蕾菲娜，为了吸引蕾菲娜的注意，他和热爱音乐的朋友们组建了唱街乐队，在对音乐梦想及爱情的追求过程中，他最终实现了自我认知和自我成长的转变，也经历了一场理想和浪漫的别样碰撞。











此次曝光的终极预告看点颇多，男主角康纳从刚进教会中学被整蛊的局促难堪，到后面因为追求心仪的女生而阴差阳错地结交了音乐上的伙伴并组建自己的校园乐队，引发无数乌龙笑料连连，一个略显呆萌的人物形象呼之欲出。





影片中美丽的爱尔兰风景，纯情的音乐少年梦，怀旧的音乐，可爱的人物，让观众能够完全沉浸到影片氛围之中。有影迷直言“这才是青春片的正确打开方式！年度最佳！”





“音乐人”导演用摇滚治愈颓丧 一部当下所需要的电影





预告中一首首极富动感与复古风格的原创歌曲可以说是电影的一记“音乐必杀技”，强烈的英伦摇滚风格抒发了超越时间跨度的青春感怀。















作为全国艺联“艺术人生”系列音乐季推出的第四部作品，《初恋这首情歌》即将在8月7日和广大影迷见面。









