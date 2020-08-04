到底谁扮演梅超风和黄药师呢？











影片讲述的是梅超风传奇而悲剧的一生，黄药师则是影响她人生出现多次转折的关键人物。新发布的杀青图以桃花岛的标志元素桃花为主体，繁花中两人素衣胜雪，东邪黄药师与其弟子梅超风站立其中。





















原著小说以郭靖、黄蓉为主人公，电影《射雕英雄传之九阴白骨爪》的改编采取全新角度，抽取出抢眼配角梅超风的故事线，不仅篇幅上适合以电影呈现，同时也展现出这位反英雄人物的别样精彩故事。





梅超风是不少人的“童年阴影”，但她却也有一段曲折悲情的传奇经历，且被金庸先生所看重。在原著的世纪新修版中，金庸先生表示最满意的改动，就是挑明了原本写得比较隐晦的黄药师与梅超风之间的感情。





而《射雕英雄传之九阴白骨爪》首次遵照金庸先生的本意将这段情愫呈现出来，相信其会让观众对大师笔下的江湖儿女产生更深刻的理解，同时也能更全面地感受金庸武侠世界的丰富魅力。







电影《射雕英雄传之九阴白骨爪》由中影寰亚音像制品有限公司、北京拉近影业有限公司、寰亚电影制作有限公司、北京米和花影业有限公司出品，计划将于2021年与观众见面。

延伸阅读：之前各个版本的梅超风和黄药师









编辑：小火纸