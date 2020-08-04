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电影《射雕英雄传之九阴白骨爪》杀青

聚焦黄药师和梅超风的爱情 演员暂未公布

2020-08-04 10:32:27 来源：Mtime时光网

到底谁扮演梅超风和黄药师呢？


　　时光网讯 根据金庸小说改编的武侠电影《射雕英雄传之九阴白骨爪》日前正式杀青，片方发布一组杀青图，并未透露演员阵容，只公布导演为曾担任《西游记之大闹天宫》《西游记之孙悟空三打白骨精》的美术总监傅鸫。据悉影片将于2021年上映。

　　影片讲述的是梅超风传奇而悲剧的一生，黄药师则是影响她人生出现多次转折的关键人物。新发布的杀青图以桃花岛的标志元素桃花为主体，繁花中两人素衣胜雪，东邪黄药师与其弟子梅超风站立其中。


　　《射雕英雄传之九阴白骨爪》的卡司阵容尚未曝光，但导演傅鸫曾凭《西游记之三打白骨精》入围金像奖最佳美术指导奖，他担任导演的HBO Asia自制剧《猎梦特工》也将于8月16日在HBO全球首播。

　　摄影指导张寓拍摄过《奔爱》《通往春天的列车》，曾获美国洛杉矶电影奖最佳摄影奖。美术指导九宬参与过《西游记之三打白骨精》和《神探蒲松龄》。此外，还有《影》的服装监制李萌、《琅琊榜》《画皮2》的妆发造型指导、特效化妆总监苏志勇、以及参与过《赤壁》的动作导演欧城尾都有参与。




　　原著小说以郭靖、黄蓉为主人公，电影《射雕英雄传之九阴白骨爪》的改编采取全新角度，抽取出抢眼配角梅超风的故事线，不仅篇幅上适合以电影呈现，同时也展现出这位反英雄人物的别样精彩故事。

　　梅超风是不少人的“童年阴影”，但她却也有一段曲折悲情的传奇经历，且被金庸先生所看重。在原著的世纪新修版中，金庸先生表示最满意的改动，就是挑明了原本写得比较隐晦的黄药师与梅超风之间的感情。

　　而《射雕英雄传之九阴白骨爪》首次遵照金庸先生的本意将这段情愫呈现出来，相信其会让观众对大师笔下的江湖儿女产生更深刻的理解，同时也能更全面地感受金庸武侠世界的丰富魅力。


　　电影《射雕英雄传之九阴白骨爪》由中影寰亚音像制品有限公司、北京拉近影业有限公司、寰亚电影制作有限公司、北京米和花影业有限公司出品，计划将于2021年与观众见面。
延伸阅读：之前各个版本的梅超风和黄药师


   编辑：小火纸

关键词： 射雕英雄传 九阴白骨爪 金庸 电影 杀青 黄药师 梅超风
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射雕英雄传之九阴白骨爪

射雕英雄传之九阴白骨爪 (2021)

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导演：傅鸫

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傅鸫

傅鸫

Daniel Fu Dong

职业：美术设计 | 艺术指导

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张寓

张寓

Yu Zhang

职业：摄影 | 视觉特效总监

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