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"绝地战警:疾速追击"无人机变大杀器

史皇遭暴力摩托车队追杀 带领小队开黑

2020-08-04 15:00:34 来源：Mtime时光网

《绝地战警：疾速追击》新发布了“终极黑科技”预告，史皇与警局的新生代最强小队AMMO通力合作，带领拥有全市最先进武器和黑科技装备的年轻队员，一起追捕隐藏在暗处的敌人。
　　时光网讯　由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞动作警匪电影《绝地战警：疾速追击》已正式定档，将于8月14日全国上映。电影延续《变形金刚》系列名导迈克尔·贝的爆炸美学风格，由《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯、马丁·劳伦斯领衔主演。

　　电影自海外及北美上映以来，票房、口碑双丰收，截止目前北美收获2.04亿美金票房，全球票房收获超4.19亿美金，成功卫冕2020年开年至今全球及北美票房冠军。


 
　　在近日新发布的“终极黑科技”预告中，麦克（威尔·史密斯 饰）、马库斯（马丁·劳伦斯 饰）在局长的要求下与警局的新生代最强小队AMMO通力合作，带领这对拥有全市最先进武器和黑科技装备的年轻队员，一起追捕隐藏在暗处的敌人。

　　两组人马不仅全线配备了最新式的MP5、M416、Uzi、S1897等枪支武器，AMMO小队的加入更带来了多项黑科技。预告中的无人机体积微小却可以装载各式武器，悄无声息的深入虎穴，给予敌人致命一击。



　　除了新式武器和黑科技装备的加入，《绝地战警：疾速追击》中的飙车、枪战、爆破等动作场面也进行了全面升级，两位好莱坞新锐实力导演不仅延续了好莱坞国际名导迈克·贝在《绝地战警》系列中开创的大制作、大场面“爆炸美学”风格，更进行了新的尝试。

　　预告中，史皇与马丁在迈阿密街头遭遇敌人的暴力摩托车队围追堵截，两人驾驶摩托开启绝地大逃杀，危急关头利用漂移车技，机枪火力全开横扫敌人。刚刚逃出包围的两人随即又遭到直升机的追捕轰炸，史皇在狂轰乱炸包围下终极一跃攀上敌人的直升机绳梯，上演绝地追凶。其惊险刺激的程度远超前作，堪称系列最佳。



　　电影自北美及海外陆续上片以来，票房便屡创新高，截止目前北美收获2.04亿美金票房，全球票房收获超4.19亿美金，成功卫冕2020年开年至今全球及北美票房冠军。电影口碑同样不输票房，CinemaScore观众评分为A等级，烂番茄最新的观众喜爱指数始终保持在96%以上，成为北美2020年开年至今烂番茄观众喜爱指数排名第一的电影。

　　电影延续并再度发扬了名导迈克尔·贝的爆炸美学风格，更有好莱坞金牌制片人杰瑞·布鲁克海默的倾力加持。两位好莱坞顶级电影人仅凭《变形金刚》系列，《加勒比海盗》系列，就分别达到全球票房超44.77亿美金与45.19亿美金的成就，所有作品的票房累计超百亿美金。在“百亿票房组合”光环加持下，《绝地战警：疾速追击》绝对是此次暑期档最燃爆爽的好莱坞动作商业大片。
 
　　《绝地战警：疾速追击》由阿迪尔·埃尔·阿比和比拉勒·法拉赫联合执导，《加勒比海盗》系列好莱坞金牌制作人杰瑞·布鲁克海默倾力加持，“史皇”威尔·史密斯（《当幸福来敲门》、《独立日》、《黑衣人》）、马丁·劳伦斯（《绝地战警》系列）领衔主演、凡妮莎·哈金斯（《地心历险记2：神秘岛》）、亚历山大·路德韦格（《饥饿游戏》）等明星联袂出演。

　　电影已正式定档8月14日，史皇领衔在今夏献上一部充满“爆炸美学”风格的好莱坞动作警匪巨制，敬请期待。

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 绝地战警:疾速追击 索尼 史皇
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