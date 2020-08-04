影片2010年在戛纳电影节首映之后,法国的发行版权便很快售出。但其后因为一些不可预期的状况,导致影片迟迟未能上映,令人遗憾。











影片2010年在戛纳电影节首映之后,法国的发行版权便很快售出。但其后因为一些不可预期的状况,导致影片迟迟未能上映,令人遗憾。对于此次《日照重庆》在法国的上映,王小帅导演说道:“非常高兴这部电影即将与法国的观众见面。我想要通过这部影片传达的情感，与时间无关。所以即便过了十年，故事依然鲜活，希望可以引起观众的共鸣”。









《日照重庆》根据一个真实事件改编而成，讲述年过半百的航运船长因儿子抢劫被警方击毙，在离家14年后重返故土，接连拜访儿子生前身边的所有人，只为看清儿子真正的面目和内心，并借此重拾十数年落转所失落的情感碎片。





王学圻在《日照重庆》中扮演的是寻求儿子死亡真相的父亲。王小帅导演曾多次表示被他的表演深深感动到：“大银幕里看到他眼里确实闪着泪光，我特别感动。他的心在里边，他的生活阅历和对人生的感悟完全可以在脸上写出来。” 而近期因出演《隐秘的角落》而获得广泛关注的秦昊，在影片中饰演因为好朋友的死而深陷内疚之中无法自拔的昊子。