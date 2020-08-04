网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

《日照重庆》8月5日法国全境上映

距离世界首映已过十年 王学圻秦昊等主演

2020-08-04 15:56:20 来源：Mtime时光网

影片2010年在戛纳电影节首映之后,法国的发行版权便很快售出。但其后因为一些不可预期的状况,导致影片迟迟未能上映,令人遗憾。


      时光网讯 近日，王小帅导演执导的影片《日照重庆》宣布将于8月5日在法国全境上映，距离这部影片在第63届戛纳国际电影节上的世界首映已经过去十年。该片由王学圻、范冰冰、李玲玉、秦昊、子义（王紫逸）、张嘉译、王奎荣、丁嘉丽和李菲儿等联合出演。

     影片2010年在戛纳电影节首映之后,法国的发行版权便很快售出。但其后因为一些不可预期的状况,导致影片迟迟未能上映,令人遗憾。对于此次《日照重庆》在法国的上映,王小帅导演说道:“非常高兴这部电影即将与法国的观众见面。我想要通过这部影片传达的情感，与时间无关。所以即便过了十年，故事依然鲜活，希望可以引起观众的共鸣”。


      《日照重庆》根据一个真实事件改编而成，讲述年过半百的航运船长因儿子抢劫被警方击毙，在离家14年后重返故土，接连拜访儿子生前身边的所有人，只为看清儿子真正的面目和内心，并借此重拾十数年落转所失落的情感碎片。

      王学圻在《日照重庆》中扮演的是寻求儿子死亡真相的父亲。王小帅导演曾多次表示被他的表演深深感动到：“大银幕里看到他眼里确实闪着泪光，我特别感动。他的心在里边，他的生活阅历和对人生的感悟完全可以在脸上写出来。” 而近期因出演《隐秘的角落》而获得广泛关注的秦昊，在影片中饰演因为好朋友的死而深陷内疚之中无法自拔的昊子。

   编辑：羊羊

关键词： 日照重庆 王小帅
关注时光网微信

相关电影/影人

日照重庆

日照重庆 (2010)

7.2

导演：王小帅

主演：王学圻 秦昊

在线播放

王小帅

王小帅

Xiaoshuai Wang

职业：导演 | 编剧

查看影人作品  >

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

谁才是内地影院真正的“救世主”？

"家乡"大气定档国庆 诺兰"信条"身负厚望

43
下半年观众去影院观影时有哪些选择？不妨看看下面这份重..
2

终于来了！《八佰》8月21日全国公映

华谊兄弟官宣定档 助力国内影院复工

《八佰》经历一年多的等待后，将于8月21日国内上映。
3

经典格斗游戏改编《拳皇·觉醒》曝预告

国内顶级班底制作 日本公司SNK正版授权

请在留言区分享你与《拳皇》的青春记忆吧~
4

诺兰《信条》内地过审，定档在即！

影片放弃全球同步发行 8月底部分市场率先上映

《信条》国内定档的日子不远了。
5

当电影院复工时 我们谈些什么

影院是否最惨行业 30%上座率过度防疫？

对于影院复工这件事及其相关政策，你怎么看？

查看更多