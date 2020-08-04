《哈利·波特与魔法石》今日曝光“传世经典”版预告，再现“哈利·波特”系列风靡全球的辉煌战绩。

时光网讯 为庆祝“哈利·波特”系列图书引进中国20周年，根据J.K.罗琳畅销小说“哈利·波特”系列第一部改编的电影《哈利·波特与魔法石》，推出全新4K修复3D版，即将于8月14日领跑全球登陆中国院线。影片今日曝光“传世经典”版预告，再现“哈利·波特”系列风靡全球的辉煌战绩，魔法世界银幕开山之作升级归来，经典历久弥新魅力不减！预售现已全面开启，火速购票预定魔法狂欢。







班上最爱举手的女同学





魔法世界风靡全球

传世经典魅力不减





此次曝光的“传世经典”版预告带人们重温了《哈利·波特与魔法石》中的经典台词和非凡成就。随着海格那句“你是一名巫师，哈利”，一场震撼人心的魔法世界冒险之旅开启征程，而“哈利·波特”系列也是一路狂揽佳绩，成为风靡全球的超级IP。





其中“哈利·波特”系列图书在全球超过200个国家以75种语言出版，二十多年来仍霸占多国畅销书排行榜前列，揽获安徒生文学奖、雨果最佳年度小说奖等众多国际重要奖项。而根据小说改编的系列电影同样惊艳银幕，“哈利·波特”系列电影全球票房突破77亿美元，一举成为全世界最卖座的系列电影之一。







第一次参加魁地奇比赛前的紧张





与“哈利·波特”相关的游戏、主题公园、舞台剧也无一不成为爆款，经典魅力只增不减。如今魔法世界银幕开山之作《哈利·波特与魔法石》匠心打造4K修复3D版，引爆全新看点，再掀粉丝狂欢，8月14日走进影院见证魔法永恒。





魔法伴每个人成长

时光飞逝传奇不灭





7月31日是哈利·波特的生日，粉丝和网友依旧记得第一时间为他庆祝生日，微博话题#哈利波特40岁#毫无悬念地登上热搜榜。尽管时光飞逝，哈利也已进入不惑之年，但在人们心目中，他依旧是那个戴着圆形眼镜、头顶闪电疤痕的传奇人物，其实不光在魔法世界，麻瓜世界的每一个孩子也都知道他的名字。







哈利、罗恩和赫敏三人组





现实中多少人跟随哈利的脚步，一起感同身受地经历成长的烦恼，应对考试前的焦虑、比赛时的紧张、初恋的迷惘、亲友离世的悲伤……情感穿透次元壁引爆共鸣，而人们也会在哈利身上获得关于成长的全新启发。





哈利和他的朋友们，成为陪伴80后、90后长大的亲密小伙伴，二十多年来这份“友情”愈发深厚，传奇不灭——这才是真正的魔法。8月14日影院开启霍格沃茨“校友会”，欢迎“回家”与老友们重聚。







和小伙伴一起冒险直面危机





《哈利·波特与魔法石》由克里斯·哥伦布执导，丹尼尔·雷德克里夫、艾玛·沃森、鲁伯特·格林特等主演。影片全新的4K修复3D版将于8月14日登陆全国院线，预售现已全面开启，即刻购票重温经典魅力。





令人难忘的魔法世界校园生活





魔法世界传奇人物哈利·波特





你是否也梦想拥有哈利的海德薇





