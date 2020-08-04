年初获得第49届鹿特丹国际电影节费比西国际影评人奖的电影《花这样红》，再次获得本届FIRST青年电影展最佳文本（编剧）奖。







时光网讯 北京时间8月3日下午，第14届FIRST青年电影展落下帷幕。













由陈可辛导演领衔的评委会给予这部电影的颁奖词：“来自不同创作特性的生命体验和表达，在这部作品中完成了充满生命力的有机结合。在朴素的制作方式里，以平凡而优雅的书写格调实现了对人性的深刻领悟与关怀。”











编剧池韵：用板砖拍碎所有的质疑和否定









在本届颁奖礼上，池韵高高举起编剧的板砖奖杯，掷地有声地说道：“今天这块板砖，我要拍碎所有的质疑和否定，我要勇往直前，继续写，继续演！”





编剧周洲：板砖鼓励导演与演员平等地共同创作









此次获得最佳文本（编剧）奖，周洲表示：“这块板砖鼓励着导演和演员可以敞开心扉，可以更加平等地、互相尊重地共同创作。相信这样做，中国电影会更好！”



