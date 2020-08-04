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《花这样红》获First影展最佳文本奖

陈可辛：平凡优雅地实现对人性的体悟关怀

2020-08-04 17:06:50 来源：Mtime时光网

年初获得第49届鹿特丹国际电影节费比西国际影评人奖的电影《花这样红》，再次获得本届FIRST青年电影展最佳文本（编剧）奖。


　　时光网讯 北京时间8月3日下午，第14届FIRST青年电影展落下帷幕。

　　年初获得第49届鹿特丹国际电影节费比西国际影评人奖的电影《花这样红》，再次获得本届FIRST青年电影展最佳文本（编剧）奖，本片编剧、导演周洲、编剧兼主演池韵、摄影指导李春予、执行制片人池瑛共同出席了颁奖礼。

　　电影《花这样红》讲述了一个热爱拉丁舞但身患癫痫的女孩，在生存与梦想间沉浮的故事。

　　由陈可辛导演领衔的评委会给予这部电影的颁奖词：“来自不同创作特性的生命体验和表达，在这部作品中完成了充满生命力的有机结合。在朴素的制作方式里，以平凡而优雅的书写格调实现了对人性的深刻领悟与关怀。”



编剧池韵：用板砖拍碎所有的质疑和否定

　　2018年，池韵凭借《美丽》斩获第12届FIRST的最佳演员，今年她又凭借新片《花这样红》荣获第14届FIRST的最佳文本（编剧）奖，纵观国内获得编剧与表演双重认可的女演员实属罕见。

　　在本届颁奖礼上，池韵高高举起编剧的板砖奖杯，掷地有声地说道：“今天这块板砖，我要拍碎所有的质疑和否定，我要勇往直前，继续写，继续演！”

编剧周洲：板砖鼓励导演与演员平等地共同创作

　　从《美丽》到《花这样红》，导演周洲坚持着和池韵共同创作的道路，逐步从国内走上了世界舞台，并获得国际影评人协会的官方认可。

　　此次获得最佳文本（编剧）奖，周洲表示：“这块板砖鼓励着导演和演员可以敞开心扉，可以更加平等地、互相尊重地共同创作。相信这样做，中国电影会更好！”

   编辑：飒飒

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： First 获奖 青年电影展
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花这样红

花这样红 (2020)

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