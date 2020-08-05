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时光早报:花木兰北美放弃院线直接上网

张艺谋"悬崖之上"首曝预告 西恩潘秘密结婚

2020-08-05 09:23:12 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《花木兰》北美直接上Disney+


　　迪士尼美国时间本周二正式宣布，《花木兰》将在美国及部分市场，于9月4日直接上线Disney+，订阅用户还需额外花费29.99美元的租赁价格观看本片。包括美国、加拿大、新西兰、澳大利亚等已开通Disney+服务的市场支持此项业务，中国内地等没有Disney+的市场继续院线发行。迪士尼的CEO鲍勃·查伯克表示，《花木兰》这样的情况是绝无仅有的，公司仍然会致力于推动院线体验。
02. "飞越疯人院"前传《拉契特》曝中字预告



　　《拉契特》是经典电影《飞越疯人院》中的护士长拉契特的前传，Netflix为了得到该剧一口气直接预订了两季18集，本剧今日发布了中字预告片。《拉契特》故事发生在20世纪中期的加利福尼亚北部，拉契特（莎拉·保罗森饰）在一家精神病院找到了一份护士的工作。该剧将跟随这位护士在精神病院度过的最初的日子，以及她成为护士长的旅程。
03. 超英剧《黑袍纠察队》第2季发新预告



　　亚马逊原创暗黑超英剧集《黑袍纠察队》第二季曝光终极预告和海报，预告剪辑节奏感很强，依旧是暴力+黑色幽默。《黑袍纠察队》讲述了一个超能力者活跃的时代，世上有类似复仇者联盟/正义联盟的“七大英雄”，但高尚正义只是他们的公众形象，私底下他们烧杀抢掠，极度自私。而一群小人物组成了“黑袍纠察队”，要去规范“七大”，阻止其危害世界。第二季将于9月4日上线。

01. 张艺谋《悬崖之上》首曝预告





　　今日，张艺谋新作《悬崖之上》曝光首款预告片，讲述在上世纪乱世，为获得日本展开反人类实验的证据，四人组成名为“乌特拉”的小组被派往东北，特务科长高彬已经盯上了四人，而卧底在特务科的周乙必须在保全自己的情况下，为四人保驾护航的故事。影片主演阵容包括张译、于和伟、秦海璐、朱亚文、刘浩存、倪大红、李乃文、余皑磊、周晓凡、雷佳音、沙溢等。

01. 60岁西恩·潘与28岁女友秘密结婚




　　60岁的西恩·潘与28岁的女友Leila George喜结连理，Leila的父亲是好莱坞演员文森特·多诺费奥，出演过《豪勇七蛟龙》《侏罗纪世界》等作品。西恩与女朋友从2016年秋天开始约会，同年10月首次作为情侣，在红毯上公开亮相。这是Leila第一次结婚，也是西恩的第三次婚姻，他此前曾与麦当娜和罗宾·莱特结过婚，还与查理兹·塞隆等人约会过。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 花木兰 悬崖之上 黑袍纠察队 拉契特 西恩·潘
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导演：尼尔森·克雷格

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悬崖之上 (2020)

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导演：张艺谋

主演：于和伟 张译

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西恩·潘

西恩·潘

Sean Penn

职业：演员 | 制作人 | 导演 | 编剧

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