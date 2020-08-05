时光网讯
“小贱贱”瑞安·雷诺兹
确实对得起他这个中文外号，他近日在推特上发布了一支不到30秒的“雷诺兹剪辑版”《绿灯侠》
，看来出演这部2011年超级英雄电影带来的心理阴影，现在还没有消散。
“这是雷诺兹剪辑版（Reynolds Cut）的秘密《绿灯侠》，你们对此并没有等待已久，”小贱贱在推文中写到。“为了让本片变得尽量伟大，我们做了一些明智的剪辑工作。”这段小视频从《死侍2》
的片尾彩蛋中，死侍用枪打爆了正在阅读《绿灯侠》剧本的小贱贱脑袋那一幕开始，然后囊括了基本上《绿灯侠》所有他认为重要的剧情点。视频中，他甚至还把汤姆·克鲁斯
的脸作为绿灯侠，p了进去。
关于《绿灯侠》的笑话没有结束，之后小贱贱还在推特上cue到了道恩·强森
，“我没有要在《黑亚当》
中饰演鹰侠（Hawkman），尽管一般情况下，巨石强森让我干什么我就干什么。但我很愿意成为扎克·施奈德
剪辑版《正义联盟》
中的一部分，我听说我已经在里面了？#扎导剪辑版”
小贱贱这是在爆料还是在开玩笑？大家想怎么解读都可以，反正他说的话我是一个字都不会信的。
强森竟然也回复了小贱贱，“你就是要演鹰侠，你也是死侍、绿灯侠（当你想的时候，因为IP在你手里），你确实在扎导剪辑版《正联》里。经过血液检测，你还是凯文·哈特
的爸爸。”
强森与小贱贱合作的Netflix新片《红色通缉令》
，公映时间被推迟到了明年；两人还要在《速激》番外篇的续集中继续合作。
PS大神BossLogic紧跟时事，献上新线出炉的《正联》“海报”，绿灯侠身影赫然在目。