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小贱贱:听说我要出现在扎导版"正联"中

发"雷诺兹剪辑版"绿灯侠视频 不忘cue强森

2020-08-05 10:44:04 来源：Mtime时光网

反正满嘴跑火车习惯了，听个乐就好。
　　时光网讯　“小贱贱”瑞安·雷诺兹确实对得起他这个中文外号，他近日在推特上发布了一支不到30秒的“雷诺兹剪辑版”《绿灯侠》，看来出演这部2011年超级英雄电影带来的心理阴影，现在还没有消散。

　　“这是雷诺兹剪辑版（Reynolds Cut）的秘密《绿灯侠》，你们对此并没有等待已久，”小贱贱在推文中写到。“为了让本片变得尽量伟大，我们做了一些明智的剪辑工作。”这段小视频从《死侍2》的片尾彩蛋中，死侍用枪打爆了正在阅读《绿灯侠》剧本的小贱贱脑袋那一幕开始，然后囊括了基本上《绿灯侠》所有他认为重要的剧情点。视频中，他甚至还把汤姆·克鲁斯的脸作为绿灯侠，p了进去。



　　关于《绿灯侠》的笑话没有结束，之后小贱贱还在推特上cue到了道恩·强森，“我没有要在《黑亚当》中饰演鹰侠（Hawkman），尽管一般情况下，巨石强森让我干什么我就干什么。但我很愿意成为扎克·施奈德剪辑版《正义联盟》中的一部分，我听说我已经在里面了？#扎导剪辑版”

　　小贱贱这是在爆料还是在开玩笑？大家想怎么解读都可以，反正他说的话我是一个字都不会信的。



　　强森竟然也回复了小贱贱，“你就是要演鹰侠，你也是死侍、绿灯侠（当你想的时候，因为IP在你手里），你确实在扎导剪辑版《正联》里。经过血液检测，你还是凯文·哈特的爸爸。”

　　强森与小贱贱合作的Netflix新片《红色通缉令》，公映时间被推迟到了明年；两人还要在《速激》番外篇的续集中继续合作。

　　PS大神BossLogic紧跟时事，献上新线出炉的《正联》“海报”，绿灯侠身影赫然在目。


   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 小贱贱 瑞安·雷诺兹 绿灯侠 扎导剪辑版 正义联盟 道恩·强森
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