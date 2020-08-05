《星际穿越》重映以来，IMAX影票再度“一票难求”。

时光网讯 由传奇导演克里斯托弗·诺兰执导的经典科幻烧脑巨制《星际穿越》自8月2日重映以来，掀起了巨大的观影热潮，成为中国影院复工后的现象级之作，使得IMAX影票再度“一票难求”。同时影片引发了一大波观影情怀，看过的观众表示“在IMAX银幕上弥补了当年没在影院观看的遗憾”，“时隔多年仍然震撼不已”，“泪奔在影院”，纷纷献上高度好评。





目前影片的评分伴随着重映也继续高涨，成为经受住时间检验的当之无愧的科幻神作，也令人更加期待诺兰导演今年即将上映的全新力作《信条》。快快抓紧时间购入《星际穿越》IMAX影票，来欣赏这部令人叹为观止的经典大作吧！







布兰德与库珀太空互助





科幻神作为大银幕而生

IMAX再度一票难求





由于影院目前仍有最高30%上座率的限制，《星际穿越》这次复映再度引发抢票狂潮，上映首日票房突破1900万，创下了影院复工后单日票房最高纪录，并连续三天位居单日票房第一位。很多观众都想要借由此次机会再度踏上这场奇妙的太空探索之旅，在大银幕上重温影片中诺兰构造的科学严谨、壮丽非凡的宇宙奇观，这也使得影片的IMAX票出现了“一票难求”的现象。







成年墨菲与父亲影像对话





许多在影院重看过影片的观众称“第一时间买了IMAX的票，观看后震撼程度依旧堪比当年”，“能在大银幕上重看一遍《星际穿越》，这种震撼是在电脑上观看绝对无法比拟的体验”，“在IMAX银幕上观看弥补了当年没在影院观看的遗憾”。还有一部分网友表示，“诺兰以他严谨科学的方式在影片中展现出来的虫洞以及那个吞噬一切的黑洞，即使时隔这么多年再看，仍然会让人觉得叹为观止、惊奇非凡”。







父女自家农场温情画面





观众们对于影片的观影热情以及高度评价，证明了这部诺兰作品是一部能够经受住时间检验的、专为大银幕而生的科幻神作，同时也令观众更加期待早日能在影院中看到诺兰的新作《信条》。





诺兰别样浪漫历久弥新

引观众集体泪目





除了影片本身的创造力惊人的太空奇观所带来的影院震撼观感外，此次重映为观众带来的情感冲击，也引发了影迷的一场“集体泪目”。很多影迷专门选择《星际穿越》作为自己影院复工后的看的第一部电影：“趁重映去看了今年第一场影院电影，以为是很硬核的故事，却没想到这么温情好哭，原来诺兰可以把父女情、人类之爱拍得这么触动人心，真是一种别样的浪漫。”







库珀外星探寻新家园





“当初年少时看其实有没有完全看懂，如今再次重温对其中的细节感动更甚，真的是每一幕都能戳进我心中”，“诺兰真的把情绪控制得太好了，我影院哭成了泪人，都忘了自己带了纸巾”等诸如此类的评价，纷纷为诺兰精心描绘的人类情感而感动不已。





在影片中构筑一整个瑰丽而神秘的宏大宇宙，最终却落脚在朴素动人的亲情上，这种诺兰式的别样浪漫成为了击穿内心软肋的最大杀器，值得每位观众到影院体验。







令人叹为观止的黑洞奇观





华纳兄弟影片公司出品、克里斯托弗·诺兰执导的科幻烧脑巨制《星际穿越》正在全国院线热映中。对于观众是一次千载难逢的机会在影院重温这部历久弥新的科幻经典。令人叹为观止的宇宙奇观、直戳人心的情感魅力，有生之年不容错过。快快到抓紧机会购入IMAX影票，到影院获得最极致的观影体验吧！







神秘未知的太空之旅

编辑：甄甏甏