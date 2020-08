惠特尼·休斯顿的传记片将由索尼发行,2022年感恩节院线公映。







惠特尼·休斯顿于2012年2月11日,在洛杉矶比弗利山庄希尔顿酒店因药物过量,导致心脏病发滑入浴缸溺水而意外逝世,年仅48岁,她前半生的辉煌和后半生的事业低潮与争议性话题一直广受关注。







《保镖》





她1985年时,以《惠特尼·休斯顿》这张同名专辑出道,其中的“Greatest Love of All”与“Saving All My Love for You”后来都成为了传世经典。惠特尼的其它著名作品还包括“I Wanna Dance With Somebody”(传记片片名)、“Didn’t We Almost Have It All”、“I’m Your Baby Tonight”,以及“Million Dollar Bill”等。