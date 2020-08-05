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疫情之下，它还是办出了影展正常的样子

FIRST的2020 电影人和影迷都在

2020-08-05 22:08:55 来源：Mtime时光网

走在西宁的街头，你可以选择不戴口罩。
      时光网讯 今年的FIRST青年电影展是一位预言家。

      早在6月份，在政府还没有通知7月20日影院复工，在上海国际电影节还不确实是否要办时，FIRST就官宣7月26日开幕了。



      在影展的媒体欢迎酒会上，影展CEO李子为一再解释，作为一个始终与官方保持着距离的活动，“我们真的没有一点内幕消息”。

      之所以在所有人都不看好时，咬着牙早早定好开幕时间，是因为“负债累累”的影展好不容易拉到了赞助，今年不办，明年就更不好办了。

      FIRST运气好，大家也都愿意捧场。

      虽然时间几乎与上海电影节重合，因为“定档”较早，再加上“魔都”严格的外地媒体数量限制，FIRST的人气基本没被分流，反而比往年更受关注。

      全国几百上千个电影人、媒体人、影迷们在一周内赶赴西宁，大家每天碰面打招呼的口头语都是：“看了几部片了？有推荐的吗？”



      在这个特殊的2020年，所有的事情都拖着疫情的影子，FIRST也不例外：影院放映时30%的上座率上限要遵守，露天影院承担了不少放映任务，陈可辛等不在内地的评委只能线上参与，主办方提醒北京来的朋友进青海要核酸检测证明（事后证明并无人检查），媒体纪念品里特别加入了N95口罩……

      尽管有如此多的“特别”之处，在严密的防疫政策下生活了半年多的电影人、媒体人、影迷们，来到今年的FIRST影展，最大的感受可能恰恰是‘“正常”二字。

      当生活被疫情冲击得面目全非时，今年FIRST影展最大限度地保留了一个影展正常的样子。

      展映、评奖、创投、训练营、论坛、红毯、颁奖礼……往年有的环节，今年的FIRST几乎一样不少。人也不少，有些环节参与者甚至比往年更多。

      走在西宁的街头，你会发现行人戴口罩的比例大概只有50%，而这50%中绝大多数似乎还都是外地人。

      疫情爆发以来，整个青海省的确诊病例只有18例。在七、八月之交的西宁，人们的生活好像并未受到多少影响。

      但停留的时间稍长，就会发现影响隐蔽在各个角落。

      作为到西宁后必去的景点，青海湖和茶卡盐湖今年忽然不再人满为患了。

      旅游大巴上，导游会有些不好意思地说：“往年我们是不推销商品的，今年游客少，青海好多商家挤压的特产太多了，旅行社认领了不少。大家尝尝，想买就买，算是帮帮他们的忙……”



      影展展映的影片一票难求。个别首映场次因为邀请函超发，甚至出现拿着票排一个小时队也进不了场的“壮观场面”。

      但电影院内影展影片之外的场次，无论老片新片，捧场者寥寥。

      打开购票APP，很多人会惊讶：“全是红的，影院人气这么高吗？”再仔细一看，那些间隔有序的红色方块其实是70%的“锁座”。

      7月26日到8月3日，FIRST影展举行的这几天里，中国电影发生了好几件大事。



      比如《信条》内地过审；比如很多院线收到了超2小时放映需中场休息的口头通知；比如《八佰》定档，影视股应声大涨；比如影院复工后，全国单日票房首次突破5000万……

      这些“大事”好像都和偏居一隅的FIRST没有关系。

      FIRST确实处在国内电影市场的主流之外，但并不是在电影市场之外。

      比如7月20日影院复工首日上映的第一部新片《第一次的别离》就是从FIRST出来的作品。8月7日即将上映的《旺扎的雨靴》也是前两年FIRST的获奖片。



      黄渤在颁奖礼上调侃：“每次来FIRST都会一直听到叮叮当当的声音，因为真是穷得叮当响。”

      FIRST影展CEO李子为说，她今年很高兴，因为终于拉到赞助，看到现金了。但她也很诚实地说，背后的原因可能是去年颁奖礼上胡歌“我便宜又好用”、海清“女演员没戏拍”的言论上了热搜，让老板们看到了影展的一点点商业价值。

      话说回来，胡歌、海清这些演员愿意到FIRST求戏拍，本身就是对这个平台的变相肯定。



      今年这个“传统”还在——马伊俐、段奕宏、王传君等演员以评委身份参加FIRST创投会时，经常会这样点评青年创作者的项目：“这个戏我有兴趣，可以找我演。”

      FIRST和上海电影节同时举行，很多电影公司都派了两支小分队分别前往两地，找项目。

      有制片人说今年FIRST创投会上有好几个类型片项目看起来还不错，制片方与创作者的创投约谈时间也都排得很满。最后是否投资暂放一边，休息半年多，有枣没枣的先打三杆子。

      很多创作者在创投会上拿到了电影公司赞助的十万、二十万的现金奖励（也有些拿到了五十到一百万的非现金资助）。

      影展创始人宋文在欢迎酒会上向来宾报告了一长串的数字，告诉大家今年我们又帮助了多少青年导演，帮他们筹措了多少资金。

      参赛电影中，有两部是高群书监制的类型片。王学兵出演了其中的一部，还拿了最佳演员奖。



      曹保平在论坛上说：“不建议年轻导演拍现实主义……中国现在非常缺好的类型片。”

      虽然今年FIRST拿头奖的《情诗》依然是标准的实验片、艺术片，这样一个看似小众的电影节，其实正试着更加接近普通观众和市场。

      客观地说，在西宁，可以看到包括FIRST在内，国内电影行业的同仁们都在试着回归正常，回到疫情之前正在走的那条路上。

      唯一的问题只剩下：那条路还在吗？

      今年FIRST有部获奖片叫《艺术死了》。如果疫情一直像年初那样严重，电影艺术确实有可能会死。但在疫情已经得到控制的中国，电影只能算大病一场，且正在康复中。

      康复需要时间，电影行业可能在很长一段时间会处于亚健康的状态。放眼全球，这个时间将会更长。



      7月31日才上院线的《妙先生》8月7日就要上网络了。迪士尼大张旗鼓宣传多时的《花木兰》要在北美直接上Disney+了。

      疫情对电影行业的影响可能是深刻而长远的。

      假如去年走着的那条路可能已经不复存在，我们还能不能以从前的方式看电影？我们还能不能以从前的方式拍电影？

      从这个角度来看，尽量回归正常，应该算我们不清楚如何应对未来时的权宜之计吧。

   编辑：羊羊

关键词： FIRST
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