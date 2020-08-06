早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《自杀小队2》曝光片名logo海报





















詹姆斯·古恩导演为《自杀小队2》发布了黄底红字的最新片名logo海报，一共4种语言——英语、日语、西班牙语与葡萄牙语，和第一部看上去风格差距巨大。有变化的不仅是logo，滚导的这部新片中还会有许多新演员，包括伊德瑞斯·艾尔巴、“赵喜娜”约翰·塞纳、“皮卡叔”彼得·卡帕尔蒂、“勇度”迈克尔·鲁克与塔伊加·维迪提等人。《自杀小队2》已在疫情之前拍完，明年8月公映。

02. 《惊奇队长2》定下黑人女导演











漫威新片《惊奇队长2》定下新导演了！据外媒Deadline消息，黑人女导演尼娅·达科斯塔（新版《糖果人》、《小森林》）将执导《惊奇队长2》，梅根·麦克唐纳（《旺达·幻视》）执笔剧本。漫威一向喜欢在大制作中启用名气没那么响亮的导演，​​​​第一部《惊奇队长》由安娜·波顿、瑞安·弗雷克联合导演，布丽·拉尔森主演，续集暂定2022年7月8日北美上映。

03. 雷德利斯科特监制《异星灾变》曝预告





今年83岁的《异形》《银翼杀手》导演雷德利·斯科特，监制的新科幻剧《异星灾变》首曝预告，风格很酷！本剧由电影《囚徒》编剧亚伦·古兹柯沃斯基执笔，讲述两个机器人授命在一个神秘星球抚育人类后代，随着宗教差异导致的分崩离析，机器人发现控制人类信仰是一件极度危险的事情。9月3日上线HBO Max！雷老会执导其中2集，而他的儿子卢克·斯科特则会执导3集。