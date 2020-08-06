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时光早报:"自杀小队2"发片名logo海报

"惊队2"定黑人女导演 "星际穿越"内地破8亿

2020-08-06 09:17:36 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《自杀小队2》曝光片名logo海报






　　詹姆斯·古恩导演为《自杀小队2》发布了黄底红字的最新片名logo海报，一共4种语言——英语、日语、西班牙语与葡萄牙语，和第一部看上去风格差距巨大。有变化的不仅是logo，滚导的这部新片中还会有许多新演员，包括伊德瑞斯·艾尔巴、“赵喜娜”约翰·塞纳、“皮卡叔”彼得·卡帕尔蒂、“勇度”迈克尔·鲁克与塔伊加·维迪提等人。《自杀小队2》已在疫情之前拍完，明年8月公映。
02. 《惊奇队长2》定下黑人女导演



　　漫威新片《惊奇队长2》定下新导演了！据外媒Deadline消息，黑人女导演尼娅·达科斯塔（新版《糖果人》、《小森林》）将执导《惊奇队长2》，梅根·麦克唐纳（《旺达·幻视》）执笔剧本。漫威一向喜欢在大制作中启用名气没那么响亮的导演，​​​​第一部《惊奇队长》由安娜·波顿、瑞安·弗雷克联合导演，布丽·拉尔森主演，续集暂定2022年7月8日北美上映。
03. 雷德利斯科特监制《异星灾变》曝预告

　　今年83岁的《异形》《银翼杀手》导演雷德利·斯科特，监制的新科幻剧《异星灾变》首曝预告，风格很酷！本剧由电影《囚徒》编剧亚伦·古兹柯沃斯基执笔，讲述两个机器人授命在一个神秘星球抚育人类后代，随着宗教差异导致的分崩离析，机器人发现控制人类信仰是一件极度危险的事情。9月3日上线HBO Max！雷老会执导其中2集，而他的儿子卢克·斯科特则会执导3集。

01. 《星际穿越》重映5天内地票房破8亿


　　数据显示，8月2日开始在内地重映的《星际穿越》内地累计总票房正式突破8亿。诺兰执导的《星际穿越》2014年在内地上映，当时的总票房约7.55亿。重映5天后，《星际穿越》内地再斩获票房4500万，累计票房突破8亿。重映以来，《星际穿越》的票房成绩在市场上一直处于领跑地位。这也让大家对尚未定档的《信条》更加充满期待。
02. 许鞍华《第一炉香》发新剧照




　　许鞍华导演的新片《第一炉香》曝光了新剧照！影片改编自张爱玲的原著小说，由马思纯、俞飞鸿、彭于晏、张钧甯、范伟等共同出演，该片入围了今年威尼斯电影节非竞赛展映单元。 影片主创还包括编剧王安忆，摄影指导杜可风，服装造型设计和田惠美，音乐监制坂本龙一，美术指导赵海，录音指导杜笃之，剪辑指导邝志良，剪辑雪莲等。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 自杀小队2 星际穿越 惊奇队长2 第一炉香
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导演：詹姆斯·古恩

主演：乔尔·金纳曼

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导演：克里斯托弗·诺兰

主演：马修·麦康纳

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惊奇队长2 (2022)

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主演：布丽·拉尔森

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第一炉香

第一炉香 (2020)

-1.0

导演：许鞍华

主演：马思纯 俞飞鸿

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异星灾变 (2020)

0.0

导演：卢克·斯科特

主演：Jordan Loughran

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