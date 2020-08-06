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"哈利波特与魔法石"曝"魔法永恒"预告

魔法世界宛如初见 魅力永恒经典再现

2020-08-06 09:53:19 来源：Mtime时光网

《哈利·波特与魔法石》曝光了“魔法永恒”版预告，将观众所熟知的魔法元素一一展现，带领观众再次领略了魔法世界的魅力。
　　时光网讯　 为庆祝“哈利·波特”系列图书引进中国20周年，根据J.K.罗琳畅销小说“哈利·波特”系列第一部改编的电影《哈利·波特与魔法石》，推出全新4K修复3D版本，即将于8月14日登陆中国院线。影片今日曝光“魔法永恒”版预告，再现哈利步入霍格沃茨所经历的一系列魔法初体验，带领观众重温魔法世界的永恒魅力。

　　影片现已全面开启预售，此次内地将是领跑全球首度放映全新版本的地区，观众们将有机会第一时间到影院感受到前所未有的魔法震撼，即刻购票一起回霍格沃茨“返校”吧！


分院仪式哈利登场

魔法世界宛如初见 
魅力永恒经典再现

　　此次曝光的“魔法永恒”版预告将观众所熟知的魔法元素一一展现，带领观众再次领略了魔法世界的魅力。伴随着《海德薇主题变奏曲》的熟悉旋律，那些多年以来一直萦绕在心间的经典场景历历再目。作为霍格沃茨的一年级新生，哈利对于魔法世界的新生活感到无限好奇。

　　第一次触碰魔杖，第一次步入霍格沃茨的大门，第一次唤起飞天扫帚，第一次踏上魁地奇球场、见识到金色飞贼，第一次收到神秘礼物… …每一次魔法初体验为哈利带来的惊奇与喜悦，都牵动着观众们的心，令大家回溯到了当年初识魔法世界的时光，唤起了那份亲切的回忆。当画面停留在哈利额头的闪电标记时，也预示着魔法历程即将再度拉开帷幕，邀请每一位观众到影院重温永恒的魔法魅力！


哈利、马尔福空中追逐

全新版本银幕首现 
领跑全球开启狂欢

　　每一次“哈利·波特”系列重返银幕都能引爆影迷狂欢与观影热潮，前不久上海国际电影节的全系列重映活动一经开启，电影票瞬间售罄，令不少粉丝扼腕慨叹。然而幸运的是，全新4K修复3D版本的《哈利·波特与魔法石》即将于8月14日登陆全国院线，而且不同于一般“复映”，这一新版制式是全球首次放映，中国影迷将第一时间身临其境地感受魔法魅力。


哈利代表学院出征比赛

　　魔法世界再临大银幕，当年的那份惊奇与感动也因全新制式而变得更加生动鲜活。影迷们将再见哈利11岁时的稚嫩面庞，而每一个你所热爱的片中魔法人物，都将以清晰如昨的面容呈现在银幕之前，不断升级的电影技术令这部18年前的“哈利·波特”银幕开山之作焕新登场，宛若被施于了“魔法”一般。

　　相信观众们也将在影院重拾当年的纯真与惊奇，再次体会初次邂逅魔法的激动和欣喜。一场前所未有、加倍震撼的魔法之旅即将启程，快来影院再度重温魔法记忆吧！


哈利收到神秘礼物

　　《哈利·波特与魔法石》由克里斯·哥伦布执导，丹尼尔·雷德克里夫、艾玛·沃森、鲁伯特·格林特等主演。影片全新的4K修复3D版将于8月14日登陆全国院线，预售现已全面开启，即刻购票，重温经典魅力，感受前所未有的大银幕魔法震撼。

哈利首次触摸金色飞贼

海格、哈利漫步对角巷

三位教授一齐登场


新生们的第一堂魁地奇课

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 哈利·波特与魔法石
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