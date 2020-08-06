影片现已全面开启预售，此次内地将是领跑全球首度放映全新版本的地区，观众们将有机会第一时间到影院感受到前所未有的魔法震撼，即刻购票一起回霍格沃茨“返校”吧！



分院仪式哈利登场





魔法世界宛如初见

魅力永恒经典再现





此次曝光的“魔法永恒”版预告将观众所熟知的魔法元素一一展现，带领观众再次领略了魔法世界的魅力。伴随着《海德薇主题变奏曲》的熟悉旋律，那些多年以来一直萦绕在心间的经典场景历历再目。作为霍格沃茨的一年级新生，哈利对于魔法世界的新生活感到无限好奇。





第一次触碰魔杖，第一次步入霍格沃茨的大门，第一次唤起飞天扫帚，第一次踏上魁地奇球场、见识到金色飞贼，第一次收到神秘礼物… …每一次魔法初体验为哈利带来的惊奇与喜悦，都牵动着观众们的心，令大家回溯到了当年初识魔法世界的时光，唤起了那份亲切的回忆。当画面停留在哈利额头的闪电标记时，也预示着魔法历程即将再度拉开帷幕，邀请每一位观众到影院重温永恒的魔法魅力！







哈利、马尔福空中追逐





全新版本银幕首现

领跑全球开启狂欢





每一次“哈利·波特”系列重返银幕都能引爆影迷狂欢与观影热潮，前不久上海国际电影节的全系列重映活动一经开启，电影票瞬间售罄，令不少粉丝扼腕慨叹。然而幸运的是，全新4K修复3D版本的《哈利·波特与魔法石》即将于8月14日登陆全国院线，而且不同于一般“复映”，这一新版制式是全球首次放映，中国影迷将第一时间身临其境地感受魔法魅力。







哈利代表学院出征比赛





魔法世界再临大银幕，当年的那份惊奇与感动也因全新制式而变得更加生动鲜活。影迷们将再见哈利11岁时的稚嫩面庞，而每一个你所热爱的片中魔法人物，都将以清晰如昨的面容呈现在银幕之前，不断升级的电影技术令这部18年前的“哈利·波特”银幕开山之作焕新登场，宛若被施于了“魔法”一般。





相信观众们也将在影院重拾当年的纯真与惊奇，再次体会初次邂逅魔法的激动和欣喜。一场前所未有、加倍震撼的魔法之旅即将启程，快来影院再度重温魔法记忆吧！







哈利收到神秘礼物





《哈利·波特与魔法石》由克里斯·哥伦布执导，丹尼尔·雷德克里夫、艾玛·沃森、鲁伯特·格林特等主演。影片全新的4K修复3D版将于8月14日登陆全国院线，预售现已全面开启，即刻购票，重温经典魅力，感受前所未有的大银幕魔法震撼。