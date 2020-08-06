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"小妇人"内地重新定档8.25七夕上映

等待半年多 大银幕上看罗南甜茶与艾玛

2020-08-06 15:54:04 来源：Mtime时光网

《小妇人》中国内地定档8.25七夕上映！


　　时光网讯　等待半年多，索尼影业出品的《小妇人》，终于在中国内地重新定档8.25七夕公映！片方还发布了“情定七夕”双恋人版海报，观众们终于可以在大银幕上，看到“甜茶”提莫西·查拉梅、西尔莎·罗南、“赫敏”艾玛·沃森等人啦。

　　《小妇人》在去年最终以73个奖项、185个提名横扫颁奖季，全球票房也早已突破2亿美元大关。口碑票房双收的背后，源于奥斯卡金牌导演格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）对经典的成功改编，她以现代化的叙事结构与电影语言重构百年文学经典，触发人们对女性主义表达的新思考。



　　影片讲述了马奇家四姐妹的亲情、爱情和成长故事。四个女孩是姐妹，但又有着完全不同的人生，每个人都散发着独特的魅力与风采。这其实非常戳中时下年轻女性的情感共鸣，那就是拒绝被定义，要坚定地追求自己想要的人生。

　　电影《小妇人》由奥斯卡金牌导演格蕾塔·葛韦格（《伯德小姐》）改编执导，同时还汇聚着“人美路子野”的“姐妹天团”——艾玛·沃森（《美女与野兽》）、西尔莎·罗南（《伯德小姐》）、伊莱扎·斯坎伦（《利器》）、佛罗伦斯·珀（《黑寡妇》）组成“马奇姐妹花”。

　　此外，“甜茶”蒂莫西·柴勒梅德（《请以你的名字呼唤我》）、四次金球奖得主劳拉·邓恩（《大小谎言》）、三获奥斯卡的梅丽尔·斯特里普（《华盛顿邮报》）等实力演员也倾情加盟。让我们一起等待《小妇人》今年七夕闪耀而来，惊艳银幕吧！ 

   编辑：甄甏甏

[ 本文只为传播信息之目的，不代表时光网认同其观点和立场，以及认同文中所述皆为事实 ]
关键词： 小妇人 索尼 定档
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小妇人

小妇人 (2019)

0.0

导演：格蕾塔·葛韦格

主演：西尔莎·罗南

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