本届上影节官宣得非常迅速——自7月17日公布举办日期与曝光主海报，到7月25日开幕，不到10天的时间。





上影节主视觉海报 愿在大银幕上与电影重逢。这一份热情，在7月20日倾泻而出——中国内地电影正式复工的这一天，上影节也开启了线上售票，成绩显著：开票30分钟，出票12万张，几乎所有热门场次一卷而空。 海报主视觉以“重逢”为主题，这也说出了大多数影迷们的心声：。这一份热情，在7月20日倾泻而出——中国内地电影正式复工的这一天，上影节也开启了线上售票，成绩显著：，几乎所有热门场次一卷而空。









别想了，这些热门场次基本上都是瞬间“秒空”，朋友圈里一片抢不到的影迷朋友们在哀嚎。上影节的票，从来没有这么难抢过。





举办过22届以来，今年是最特殊的一届上影节。身为国内首个也是唯一一个国际A类电影节，上影节每年都以星光熠熠的红毯，与众人瞩目的颁奖典礼而抓人眼球，产生话题无数。





今年完全取消了红毯与颁奖盛典的活动，上海电影节的金爵奖、亚洲新人奖也不评奖，仅公布“官方入选片”。本届上影节变成纯粹的“影展”，更低调、也显得有些孤独。











虽然与西宁的FIRST青年电影展时间几乎重合，由于上海极为严格的外地媒体数量限制，FIRST影展人气没被分流。在全国几百上千个媒体人、电影人、影迷们蜂拥而至前往西宁看片的时候，上影节的一切，却稳如磐石，安静如鸡。





但在电影人看来，上影节的举行只需证明一件事就够了，那就是中国电影还在。





一、媒体注册。





电子记者证 组委会的要义就是尽量避免外地媒体前往上海，放出的媒体名额少之又少。 与往年几百家媒体轻轻松松注册成功、来迟了甚至发个微信申请就能拿到记者证的操作不同，今年组委会对于媒体名额的把控严格程度，可以称为是“严苛”，基本上都是上海本地媒体、官媒、党媒或上影节论坛深度合作媒体才会成功注册，





笔者身边就有小伙伴，机票酒店都订好了，没想到临行前才发现自己的记者注册一直没有通过……来都来了，没有记者证什么活动都参加不了，电影票又买不到，踏踏实实在酒店里写了好几天稿子。







