网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

上影节:特殊时期的电影聚会

虽然有些孤独 但中国电影还在

2020-08-07 08:50:11 来源：Mtime时光网

“无人的街道，空荡的家里，只剩电影人们在开狂欢的party。”
　　时光网特稿　2020年7月25日，第23届上海国际电影节如期举行。沉寂了许久的中国电影市场，也迎来疫情爆发后首个国际电影节。

　　本届上影节官宣得非常迅速——自7月17日公布举办日期与曝光主海报，到7月25日开幕，不到10天的时间。

上影节主视觉海报

　　海报主视觉以“重逢”为主题，这也说出了大多数影迷们的心声：愿在大银幕上与电影重逢。这一份热情，在7月20日倾泻而出——中国内地电影正式复工的这一天，上影节也开启了线上售票，成绩显著：开票30分钟，出票12万张，几乎所有热门场次一卷而空。

　　根据疫情防控工作要求，本届上影节不实行线下票务销售，每场上座率不超过30%。想看《哈利·波特》系列重映梦回充斥魔法的童年？想在大银幕上感受“东京教父”今敏导演的传世佳作？想在重温《现代启示录》时被“清晨燃烧汽油弹的味道”震撼到？

　　别想了，这些热门场次基本上都是瞬间“秒空”，朋友圈里一片抢不到的影迷朋友们在哀嚎。上影节的票，从来没有这么难抢过。

　　举办过22届以来，今年是最特殊的一届上影节。身为国内首个也是唯一一个国际A类电影节，上影节每年都以星光熠熠的红毯，与众人瞩目的颁奖典礼而抓人眼球，产生话题无数。

　　今年完全取消了红毯与颁奖盛典的活动，上海电影节的金爵奖、亚洲新人奖也不评奖，仅公布“官方入选片”。本届上影节变成纯粹的“影展”，更低调、也显得有些孤独。



　　虽然与西宁的FIRST青年电影展时间几乎重合，由于上海极为严格的外地媒体数量限制，FIRST影展人气没被分流。在全国几百上千个媒体人、电影人、影迷们蜂拥而至前往西宁看片的时候，上影节的一切，却稳如磐石，安静如鸡。

     但在电影人看来，上影节的举行只需证明一件事就够了，那就是中国电影还在

一、媒体注册。

电子记者证

　　与往年几百家媒体轻轻松松注册成功、来迟了甚至发个微信申请就能拿到记者证的操作不同，今年组委会对于媒体名额的把控严格程度，可以称为是“严苛”，基本上都是上海本地媒体、官媒、党媒或上影节论坛深度合作媒体才会成功注册，组委会的要义就是尽量避免外地媒体前往上海，放出的媒体名额少之又少

　　笔者身边就有小伙伴，机票酒店都订好了，没想到临行前才发现自己的记者注册一直没有通过……来都来了，没有记者证什么活动都参加不了，电影票又买不到，踏踏实实在酒店里写了好几天稿子。


作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

查看全文 ∨

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 上影节

相关电影/影人

风平浪静

风平浪静 (2019)

0.0

导演：李霄峰

主演：章宇 宋佳

在线播放

奥利维耶·阿萨亚斯

奥利维耶·阿萨亚斯

Olivier Assayas

职业：编剧 | 导演 | 演员

查看影人作品  >

吉祥如意

吉祥如意 (2021)

0.0

导演：大鹏

主演：大鹏 刘陆

在线播放

盲琴师

盲琴师 (2019)

0.0

导演：马赛·皮耶普莱..

主演：达卫德·奥格罗..

在线播放

荞麦疯长

荞麦疯长 (2020)

0.0

导演：徐展雄

主演：马思纯 钟楚曦

在线播放

落地生

落地生 (2020)

0.0

导演：敬然

主演：尚语贤 王砚辉

在线播放

飞越光年

飞越光年 (2020)

0.0

导演：石鑫

在线播放

亲爱的她

亲爱的她 (2020)

0.0

导演：津田肇

主演：三吉彩花 阿部纯子

在线播放

八佰

八佰 (2020)

0.0

导演：管虎

主演：姜武 张译

在线播放

显示更多∨

相关文章

会员评论 (3)

发表

本周热读

1

大本带小女友见"好基友"马特达蒙夫妇

一眼看出热恋情侣和老夫老妻的区别

21
大本和小女友热吻，马特呆萌把老婆晾一边，一个人玩沙子。
2

终于来了！《八佰》8月21日全国公映

华谊兄弟官宣定档 助力国内影院复工

《八佰》经历一年多的等待后，将于8月21日国内上映。
3

电影《射雕英雄传之九阴白骨爪》杀青

聚焦黄药师和梅超风的爱情 演员暂未公布

9
到底谁扮演梅超风和黄药师呢？
4

什么情况？囧雪基特哈灵顿当街掏裤裆

与妻子“火吻”萝斯莱斯利一起逛街遛狗

9
囧雪这回囧了。
5

卡神《阿凡达2》曝多功能潜水器概念图

多部续集已推迟到2022年-2028年上映

7
《阿凡达2》最新消息，请慢慢享用。

查看更多