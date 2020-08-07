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时光早报:诺兰新作"信条"内地定档9.4!

基努里维斯拍疾速5 影院老板砸花木兰海报

2020-08-07 09:45:17 来源：Mtime时光网

早上好，今天全球电影圈发生了哪些大事？

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 诺兰新作《信条》内地定档9.4


　　克里斯托弗·诺兰导演的新作《信条》终于定档中国内地，9月4日公映！在华纳今日发布的中国内地定档预告中，导演也献出了给观众的独家寄语，“《信条》是我们为大银幕量身打造的作品，我是电影院的头号粉丝，一生都痴迷于电影院所带来的仪式感，我最钟爱的就是通过电影的力量，逃往另一个世界。我们尽最大可能，将《信条》打造为一部传奇大片，在大银幕上呈现最沉浸的动作场面。”
02. 《八佰》片尾曲《苏州河》那英等献声

　　电影《八佰》将于8月21日全国上映，影片今日发布片尾曲《苏州河》MV。片尾曲由歌手那英携手被誉为世界“第四大男高音”的盲人歌唱家安德烈·波切利共同演绎。歌曲将观众带回1937年的四行仓库战场，展现北岸战士与南岸群众遥遥相望之际，对脚下土地的坚守、对家国山河的眷恋以及对和平的祈望。MV结尾更震撼展示真实“八百壮士”名单（部分）。

01. 基努里维斯《疾速追杀5》也要来了！


　　《疾速追杀》宇宙继续扩张，第五部也要来了！本周四，狮门影业首席执行官乔恩·费勒梅在电话会议上宣布，系列将推出第5部，希望和第4部背靠背拍摄。目前基努·里维斯正在忙《黑客帝国4》，《疾速追杀4》预计明年初拍摄。《疾速追杀4》已经定档2022年5月27日，由于疫情原因比原计划推迟了一年。基努·里维斯也凭借该系列证明自己的顶级动作明星地位，重回好莱坞一线男星阵营。
02. 查理考夫曼Netflix新作曝中字预告

　　查理·考夫曼最新自编自导电影《我想结束这一切》，依旧脑洞大开并透着诡异的气息，影片将于9月4日上线Netflix，有望冲击颁奖季。《我想结束这一切》改编自伊恩·里德撰写的同名小说，杰克(杰西·普莱蒙饰)原本带女友(杰西·巴克利饰)回家见父母，女友一路却在想着“结束这一切”。女主角的专业是量子力学，她发现杰克的父母有点神经质……
03. 妮可基德曼新剧《无所作为》再发预告

　　妮可·基德曼、休·格兰特主演的HBO剧集《祸根》发布新预告，并宣布10月25日开播。该剧曾定5月开播，因新冠疫情推迟。讲述一个女人的生活看似完美，氛围却阴森、惊惶，一起暴力的谋杀疑案出现，她的人生天翻地覆，“地位掩护不了秘密”。诺亚·尤佩、埃德加·拉米雷兹、诺玛·杜梅温尼、唐纳德·萨瑟兰等也出演，《大小谎言》主创大卫·E·凯利任编剧、运作人和执行制片人，与基德曼再合作。

01. 法国电影院老板怒砸《花木兰》海报

　　迪士尼真人新片《花木兰》不在全球一些地区的院线公映，而是改上流媒体Disney+。近日外媒曝光了一段视频，一位法国电影院老板愤怒地把《花木兰》横版海报用棒球棒砸碎了，恰好露出后面坚持要上院线的诺兰新片《信条》海报。后来在接受媒体采访时这位老板表示，他感到很沮丧，表示自己的影院已经为《花木兰》做了数月宣传了，他们一直希望这部电影的上映能帮助当地电影院的复兴。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 信条 基努·里维斯 八佰 我想结束这一切 无所作为
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职业：演员 | 制作人 | 导演

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